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14. septembra 2026
Trumpova obchodná vojna tlačí Ottawu bližšie k Európskej únii
Európa nemôže nahradiť americký trh, Kanada však po sporoch s Washingtonom intenzívne hľadá nových partnerov. Kanadský premiér Mark Carney sa snaží ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Európa nemôže nahradiť americký trh, Kanada však po sporoch s Washingtonom intenzívne hľadá nových partnerov.
Kanadský premiér Mark Carney sa snaží bezprecedentne priblížiť svoju krajinu k Európskej únii (EÚ), aby znížil jej hospodársku závislosť od Spojených štátov v čase obchodných sporov s Washingtonom.
Carney, ktorý Kanadu označuje za „najeurópskejšiu z neeurópskych krajín“, pricestuje tento týždeň do Štrasburgu. V stredu sa ako prvý zahraničný premiér zúčastní prejavu o stave Únie a vo štvrtok vystúpi v Európskom parlamente (EP).
„Kanada má veľa zdrojov, ktorých má Európa výrazný nedostatok, či už ide o energiu, vzácne zeminy alebo suroviny,“ povedal nemecký europoslanec Tobias Cremer.
Kanada sa už ako prvá krajina mimo EÚ zapojila do jej programu spoločného obstarávania v obrane.
Ottawa a Brusel pripravujú aj dohodu o digitálnom obchode, ktorá má nadviazať na existujúcu dohodu CETA. V októbri bude Carney v Montreale hostiť samit EÚ – Kanada.
Diskusie o možnom členstve Kanady v EÚ zosilneli počas druhého funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Podľa aprílového prieskumu ho podporovalo 57 percent Kanaďanov, právne aj geografické prekážky sú však značné.
„Nemyslím si, že členstvo Kanady v Európskej únii je realistickou perspektívou,“ povedal analytik Ignacio García Bercero zo think tanku Bruegel.
Európa navyše americký trh nenahradí. V júli smerovalo do USA 70 percent kanadského exportu, do EÚ iba päť percent.
Zdroj: SITA.sk - Trumpova obchodná vojna tlačí Ottawu bližšie k Európskej únii © SITA Všetky práva vyhradené.
Kanadský premiér Mark Carney sa snaží bezprecedentne priblížiť svoju krajinu k Európskej únii (EÚ), aby znížil jej hospodársku závislosť od Spojených štátov v čase obchodných sporov s Washingtonom.
Carney, ktorý Kanadu označuje za „najeurópskejšiu z neeurópskych krajín“, pricestuje tento týždeň do Štrasburgu. V stredu sa ako prvý zahraničný premiér zúčastní prejavu o stave Únie a vo štvrtok vystúpi v Európskom parlamente (EP).
„Kanada má veľa zdrojov, ktorých má Európa výrazný nedostatok, či už ide o energiu, vzácne zeminy alebo suroviny,“ povedal nemecký europoslanec Tobias Cremer.
Dominuje obrana
Kanada sa už ako prvá krajina mimo EÚ zapojila do jej programu spoločného obstarávania v obrane.
Ottawa a Brusel pripravujú aj dohodu o digitálnom obchode, ktorá má nadviazať na existujúcu dohodu CETA. V októbri bude Carney v Montreale hostiť samit EÚ – Kanada.
Európa USA nenahradí
Diskusie o možnom členstve Kanady v EÚ zosilneli počas druhého funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Podľa aprílového prieskumu ho podporovalo 57 percent Kanaďanov, právne aj geografické prekážky sú však značné.
„Nemyslím si, že členstvo Kanady v Európskej únii je realistickou perspektívou,“ povedal analytik Ignacio García Bercero zo think tanku Bruegel.
Európa navyše americký trh nenahradí. V júli smerovalo do USA 70 percent kanadského exportu, do EÚ iba päť percent.
Zdroj: SITA.sk - Trumpova obchodná vojna tlačí Ottawu bližšie k Európskej únii © SITA Všetky práva vyhradené.
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