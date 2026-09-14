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14. septembra 2026

Trumpova obchodná vojna tlačí Ottawu bližšie k Európskej únii


Tagy: americké clá americko-kanadské vzťahy Kanadská vláda Obchodná vojna

Európa nemôže nahradiť americký trh, Kanada však po sporoch s Washingtonom intenzívne hľadá nových partnerov. Kanadský premiér Mark Carney sa snaží ...



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canada_carney_86269 676x450 14.9.2026 (SITA.sk) - Európa nemôže nahradiť americký trh, Kanada však po sporoch s Washingtonom intenzívne hľadá nových partnerov.


Kanadský premiér Mark Carney sa snaží bezprecedentne priblížiť svoju krajinu k Európskej únii (EÚ), aby znížil jej hospodársku závislosť od Spojených štátov v čase obchodných sporov s Washingtonom.

Carney, ktorý Kanadu označuje za „najeurópskejšiu z neeurópskych krajín“, pricestuje tento týždeň do Štrasburgu. V stredu sa ako prvý zahraničný premiér zúčastní prejavu o stave Únie a vo štvrtok vystúpi v Európskom parlamente (EP).

„Kanada má veľa zdrojov, ktorých má Európa výrazný nedostatok, či už ide o energiu, vzácne zeminy alebo suroviny,“ povedal nemecký europoslanec Tobias Cremer.

Dominuje obrana


Kanada sa už ako prvá krajina mimo EÚ zapojila do jej programu spoločného obstarávania v obrane.

Ottawa a Brusel pripravujú aj dohodu o digitálnom obchode, ktorá má nadviazať na existujúcu dohodu CETA. V októbri bude Carney v Montreale hostiť samit EÚ – Kanada.

Európa USA nenahradí


Diskusie o možnom členstve Kanady v EÚ zosilneli počas druhého funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podľa aprílového prieskumu ho podporovalo 57 percent Kanaďanov, právne aj geografické prekážky sú však značné.

„Nemyslím si, že členstvo Kanady v Európskej únii je realistickou perspektívou,“ povedal analytik Ignacio García Bercero zo think tanku Bruegel.

Európa navyše americký trh nenahradí. V júli smerovalo do USA 70 percent kanadského exportu, do EÚ iba päť percent.

 


Zdroj: SITA.sk - Trumpova obchodná vojna tlačí Ottawu bližšie k Európskej únii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké clá americko-kanadské vzťahy Kanadská vláda Obchodná vojna
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