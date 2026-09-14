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14. septembra 2026
Diplomacia okolo Hormuzského prielivu viazne, Omán rozhovory odložil
Blokáda strategickej námornej trasy trvá už viac ako šesť mesiacov a naďalej tlačí svetové ceny ropy nahor. Omán odložil na neurčito pondelkové rokovanie medzi Iránom a krajinami Perzského zálivu ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Blokáda strategickej námornej trasy trvá už viac ako šesť mesiacov a naďalej tlačí svetové ceny ropy nahor.
Omán odložil na neurčito pondelkové rokovanie medzi Iránom a krajinami Perzského zálivu o budúcnosti Hormuzského prielivu, ktorý zostáva jedným z hlavných ohnísk vojny na Blízkom východe.
Irán predtým oznámil, že stretnutie sa uskutoční v ománskej Salále za účasti Iraku a štátov Perzského zálivu.
Teherán však neuviedol konkrétnych účastníkov a žiadna krajina regiónu svoju účasť nepotvrdila. Bahrajn ju výslovne vylúčil.
„Bolo rozhodnuté odložiť regionálne stretnutie, ktoré sa malo konať v pondelok v Salále, na neskorší termín, aby sa vytvorili podmienky priaznivé pre konštruktívny dialóg,“ uviedla Ománska tlačová agentúra.
Ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí dodal, že Maskat sa nevzdáva diplomatického úsilia. „Naďalej sme odhodlaní podporovať dialóg, ktorý prispeje k stabilite a trvalej spolupráci v našom regióne,“ uviedol.
Hormuzský prieliv je od 28. februára predmetom iránskej a neskôr aj americkej blokády po začiatku americko-izraelských útokov na Irán.
Júnová dohoda Washingtonu s Teheránom stroskotala práve na nezhodách o jeho režime.
Irán v súčasnosti vyžaduje od lodí povolenie na prechod prielivom a zvažuje zavedenie poplatkov.
Plavidlá, ktoré pravidlá nerešpektujú, sa stávajú cieľom iránskych útokov, zatiaľ čo USA príležitostne útočia na iránske pobrežie.
Situáciu komplikuje aj postup Húsíov pri Báb al-Mandabe. Blokáda Hormuzu medzitým naďalej tlačí nahor ceny ropy, ktoré minulý týždeň vystúpili nad 100 dolárov za barel.
Zdroj: SITA.sk - Diplomacia okolo Hormuzského prielivu viazne, Omán rozhovory odložil © SITA Všetky práva vyhradené.
Omán odložil na neurčito pondelkové rokovanie medzi Iránom a krajinami Perzského zálivu o budúcnosti Hormuzského prielivu, ktorý zostáva jedným z hlavných ohnísk vojny na Blízkom východe.
Pokračovanie v nedohľadne
Irán predtým oznámil, že stretnutie sa uskutoční v ománskej Salále za účasti Iraku a štátov Perzského zálivu.
Teherán však neuviedol konkrétnych účastníkov a žiadna krajina regiónu svoju účasť nepotvrdila. Bahrajn ju výslovne vylúčil.
„Bolo rozhodnuté odložiť regionálne stretnutie, ktoré sa malo konať v pondelok v Salále, na neskorší termín, aby sa vytvorili podmienky priaznivé pre konštruktívny dialóg,“ uviedla Ománska tlačová agentúra.
Ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí dodal, že Maskat sa nevzdáva diplomatického úsilia. „Naďalej sme odhodlaní podporovať dialóg, ktorý prispeje k stabilite a trvalej spolupráci v našom regióne,“ uviedol.
Húsíovia postupujú
Hormuzský prieliv je od 28. februára predmetom iránskej a neskôr aj americkej blokády po začiatku americko-izraelských útokov na Irán.
Júnová dohoda Washingtonu s Teheránom stroskotala práve na nezhodách o jeho režime.
Irán v súčasnosti vyžaduje od lodí povolenie na prechod prielivom a zvažuje zavedenie poplatkov.
Plavidlá, ktoré pravidlá nerešpektujú, sa stávajú cieľom iránskych útokov, zatiaľ čo USA príležitostne útočia na iránske pobrežie.
Situáciu komplikuje aj postup Húsíov pri Báb al-Mandabe. Blokáda Hormuzu medzitým naďalej tlačí nahor ceny ropy, ktoré minulý týždeň vystúpili nad 100 dolárov za barel.
Zdroj: SITA.sk - Diplomacia okolo Hormuzského prielivu viazne, Omán rozhovory odložil © SITA Všetky práva vyhradené.
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