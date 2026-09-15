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15. septembra 2026
„Horeli sme na servise, v obrane, na bloku aj v útoku.“ Kouč Masný po prehre s Českom pomenoval problémy Slovákov
Slovenskí volejbalisti po sľubnom výkone proti majstrom sveta z Talianska nestačili na Česko a prehrali 0:3. Na majstrovstvách Európy zostávajú bez víťazstva, o postup však ešte zabojujú proti Švédsku a ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Slovenskí volejbalisti po sľubnom výkone proti majstrom sveta z Talianska nestačili na Česko a prehrali 0:3. Na majstrovstvách Európy zostávajú bez víťazstva, o postup však ešte zabojujú proti Švédsku a Grécku.
Slovenskí volejbalisti nezopakovali výkon, ktorým deň predtým potrápili domácich Talianov, a v pondelkovom treťom vystúpení na majstrovstvách Európy prehrali s Českom 0:3. Zverenci trénera Michala Masného zostávajú v A-skupine bez víťazstva. Šancu na postup do osemfinále budú mať ešte v zostávajúcich dueloch proti Švédsku a Grécku.
Slováci držali s Čechmi krok predovšetkým v prvom sete. Viedli 14:12, súper však skóre otočil a po ese Lukáša Klimeša sa dostal do vedenia 20:18. Česi už koncovku zvládli a set získali 25:21.
Druhé dejstvo malo podstatne jednoznačnejší priebeh. Český tím sa rýchlo dostal do vedenia 3:0 a neskôr po Klimešovom ese odskočil už na 14:4. Slováci veľké manko nedokázali zmazať a prehrali 14:25. Česi mali prevahu aj v treťom sete. Od stavu 5:10 si udržiavali náskok a hoci sa Slováci v závere držali súpera, set prehrali 20:25 a celý zápas 0:3.
„Musíme si uvedomiť, aký máme tím, kde je naše miesto a aké máme schopnosti. Včerajší zápas nám ukázal, čoho sme schopní, dnešný nám ukázal, kde v skutočnosti sme,“ zhodnotil tréner Michal Masný podľa oficiálneho webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).
Pripomenul, že v slovenskom mužstve je až 11 nováčikov na európskom šampionáte. „Predpokladal som, že výkon môže byť dnes horší, s 11 nováčikmi na ME je ťažké, aby v tom veku vedeli odohrať dva zápasy za sebou a podať dobrý výkon. To prichádza so skúsenosťami, ťažkými duelmi. Pre týchto chalanov je to úplne nová vec.“
Masný následne bez okolkov pomenoval slabiny slovenského výkonu. „Horeli sme na servise, aj v obrane, aj na bloku, v útoku i na nahrávke. Vždy sa našla nejaká chyba, aj keď sme súpera k niečomu donútili, nakoniec sme nesplnili taktické pokyny.“
Napriek tretej prehre na turnaji slovenský tréner nevidí dôvod skladať zbrane. „Svet sa nekončí, zajtra máme voľný deň a potom nás čakajú dva dôležité zápasy.“
Najproduktívnejším Slovákom proti Česku bol univerzál Erik Gulák s 13 bodmi. Aj on videl hlavný problém v nedodržaní pripraveného plánu. „Boli sme dobre takticky pripravení, ale vôbec sme pokyny neplnili. Všetci sme hrali dobre na útoku, ale chýbala nám obrana na sieti a v poli a proti súperovi, akým je Česko, sa musíme voči tomu zodpovednejšie postaviť.“
Slovensko pred Českom prehralo so Slovinskom 0:3 a s domácim Talianskom 1:3, pričom proti úradujúcim majstrom sveta Slováci nečakane uchmatli druhý set 27:25. Najbližšie nastúpia v stredu 16. septembra o 16.00 h proti Švédsku a skupinovú fázu uzavrú o deň neskôr v rovnakom čase proti Grécku. Z každej zo štyroch šesťčlenných skupín postúpi do osemfinále najlepšie kvarteto.
Zdroj: SITA.sk - „Horeli sme na servise, v obrane, na bloku aj v útoku.“ Kouč Masný po prehre s Českom pomenoval problémy Slovákov © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí volejbalisti nezopakovali výkon, ktorým deň predtým potrápili domácich Talianov, a v pondelkovom treťom vystúpení na majstrovstvách Európy prehrali s Českom 0:3. Zverenci trénera Michala Masného zostávajú v A-skupine bez víťazstva. Šancu na postup do osemfinále budú mať ešte v zostávajúcich dueloch proti Švédsku a Grécku.
Slováci držali s Čechmi krok predovšetkým v prvom sete. Viedli 14:12, súper však skóre otočil a po ese Lukáša Klimeša sa dostal do vedenia 20:18. Česi už koncovku zvládli a set získali 25:21.
Druhé dejstvo malo podstatne jednoznačnejší priebeh. Český tím sa rýchlo dostal do vedenia 3:0 a neskôr po Klimešovom ese odskočil už na 14:4. Slováci veľké manko nedokázali zmazať a prehrali 14:25. Česi mali prevahu aj v treťom sete. Od stavu 5:10 si udržiavali náskok a hoci sa Slováci v závere držali súpera, set prehrali 20:25 a celý zápas 0:3.
„Musíme si uvedomiť, aký máme tím, kde je naše miesto a aké máme schopnosti. Včerajší zápas nám ukázal, čoho sme schopní, dnešný nám ukázal, kde v skutočnosti sme,“ zhodnotil tréner Michal Masný podľa oficiálneho webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).
Pripomenul, že v slovenskom mužstve je až 11 nováčikov na európskom šampionáte. „Predpokladal som, že výkon môže byť dnes horší, s 11 nováčikmi na ME je ťažké, aby v tom veku vedeli odohrať dva zápasy za sebou a podať dobrý výkon. To prichádza so skúsenosťami, ťažkými duelmi. Pre týchto chalanov je to úplne nová vec.“
Masný následne bez okolkov pomenoval slabiny slovenského výkonu. „Horeli sme na servise, aj v obrane, aj na bloku, v útoku i na nahrávke. Vždy sa našla nejaká chyba, aj keď sme súpera k niečomu donútili, nakoniec sme nesplnili taktické pokyny.“
Napriek tretej prehre na turnaji slovenský tréner nevidí dôvod skladať zbrane. „Svet sa nekončí, zajtra máme voľný deň a potom nás čakajú dva dôležité zápasy.“
Najproduktívnejším Slovákom proti Česku bol univerzál Erik Gulák s 13 bodmi. Aj on videl hlavný problém v nedodržaní pripraveného plánu. „Boli sme dobre takticky pripravení, ale vôbec sme pokyny neplnili. Všetci sme hrali dobre na útoku, ale chýbala nám obrana na sieti a v poli a proti súperovi, akým je Česko, sa musíme voči tomu zodpovednejšie postaviť.“
Slovensko pred Českom prehralo so Slovinskom 0:3 a s domácim Talianskom 1:3, pričom proti úradujúcim majstrom sveta Slováci nečakane uchmatli druhý set 27:25. Najbližšie nastúpia v stredu 16. septembra o 16.00 h proti Švédsku a skupinovú fázu uzavrú o deň neskôr v rovnakom čase proti Grécku. Z každej zo štyroch šesťčlenných skupín postúpi do osemfinále najlepšie kvarteto.
Zdroj: SITA.sk - „Horeli sme na servise, v obrane, na bloku aj v útoku.“ Kouč Masný po prehre s Českom pomenoval problémy Slovákov © SITA Všetky práva vyhradené.
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