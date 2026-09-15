|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 15.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jolana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. septembra 2026
Olympijský medailista Čajkovský si našiel slovenský prístav po 17 rokoch. Je ním Žilina
Michal Čajkovský je čerstvá akvizícia ambiciózneho klubu Vlci Žilina. Angažovanie Mareka Ďalogu Zvolenom malo byť najzvučnejším slovenským menom z pohľadu príchodov obrancov do domácej najvyššej ...
Zdieľať
15.9.2026 (SITA.sk) - Michal Čajkovský je čerstvá akvizícia ambiciózneho klubu Vlci Žilina.
Angažovanie Mareka Ďalogu Zvolenom malo byť najzvučnejším slovenským menom z pohľadu príchodov obrancov do domácej najvyššej súťaže.
Doslova niekoľko hodín pred utorkovým štartom nového ročníka Tipsport ligy však Žilina oznámila porovnateľne veľké meno slovenského beka.
Do tábora žilinských Vlkov prichádza Michal Čajkovič, ktorý počas kariéry pôsobil v zámorí (AHL - Hershey Bears, Charlotte Checkers), českej extralige, švajčiarskej NL a predovšetkým v Kontinentálnej hokejovej lige, v ktorej odohral viac ako 400 zápasov.
V KHL si postupne obliekal dresy Avtomobilistu Jekaterinburg, Dynama Moskva, Sibiru Novosibirsk, Spartaka Moskva a v uplynulej sezóne aj Traktora Čeľabinsk.
Čajkovský má za sebou aj bohaté reprezentačné skúsenosti. Slovensko reprezentoval na piatich majstrovstvách sveta a nechýbal ani na olympijských turnajoch v Pjongčangu 2018 a Pekingu 2022. Z olympiády v Pekingu si navyše odniesol historickú bronzovú medailu.
"Podpisom slovenského hráča Michala Čajkovského získavame kvalitu, rozdielový faktor a prínos nielen pre náš tím, ale pre celú ligu,“ uviedol predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ klubu František Skladaný na webe Vlkov Žilina.
Tridsaťštyriročný Bratislavčan Čajkovský dosiaľ hral v slovenskej najvyššej súťaži iba v sezóne 2009/2010, keď ešte ako junior absolvoval 15 zápasov za Slovan Bratislava a 11 zápasov v tíme HK Orange 20.
"Je to nová etapa v mojom živote, naposledy som hral na Slovensku, keď som mal 17 rokov. Teším sa na fanúšikov, celý trénerský štáb, organizáciu a chalanov v šatni. Počul som, že tam je super partia!," skonštatoval Čajkovský.
Zdroj: SITA.sk - Olympijský medailista Čajkovský si našiel slovenský prístav po 17 rokoch. Je ním Žilina © SITA Všetky práva vyhradené.
Angažovanie Mareka Ďalogu Zvolenom malo byť najzvučnejším slovenským menom z pohľadu príchodov obrancov do domácej najvyššej súťaže.
Doslova niekoľko hodín pred utorkovým štartom nového ročníka Tipsport ligy však Žilina oznámila porovnateľne veľké meno slovenského beka.
Štyristo zápasov v KHL
Do tábora žilinských Vlkov prichádza Michal Čajkovič, ktorý počas kariéry pôsobil v zámorí (AHL - Hershey Bears, Charlotte Checkers), českej extralige, švajčiarskej NL a predovšetkým v Kontinentálnej hokejovej lige, v ktorej odohral viac ako 400 zápasov.
V KHL si postupne obliekal dresy Avtomobilistu Jekaterinburg, Dynama Moskva, Sibiru Novosibirsk, Spartaka Moskva a v uplynulej sezóne aj Traktora Čeľabinsk.
Medaila z Pekingu
Čajkovský má za sebou aj bohaté reprezentačné skúsenosti. Slovensko reprezentoval na piatich majstrovstvách sveta a nechýbal ani na olympijských turnajoch v Pjongčangu 2018 a Pekingu 2022. Z olympiády v Pekingu si navyše odniesol historickú bronzovú medailu.
"Podpisom slovenského hráča Michala Čajkovského získavame kvalitu, rozdielový faktor a prínos nielen pre náš tím, ale pre celú ligu,“ uviedol predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ klubu František Skladaný na webe Vlkov Žilina.
V sezóne 2009/2010
Tridsaťštyriročný Bratislavčan Čajkovský dosiaľ hral v slovenskej najvyššej súťaži iba v sezóne 2009/2010, keď ešte ako junior absolvoval 15 zápasov za Slovan Bratislava a 11 zápasov v tíme HK Orange 20.
"Je to nová etapa v mojom živote, naposledy som hral na Slovensku, keď som mal 17 rokov. Teším sa na fanúšikov, celý trénerský štáb, organizáciu a chalanov v šatni. Počul som, že tam je super partia!," skonštatoval Čajkovský.
Zdroj: SITA.sk - Olympijský medailista Čajkovský si našiel slovenský prístav po 17 rokoch. Je ním Žilina © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Iraola upozorňuje na výkyvy vo výkonoch FC Liverpool počas konsolidačného obdobia
Iraola upozorňuje na výkyvy vo výkonoch FC Liverpool počas konsolidačného obdobia