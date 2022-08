Kopaničiari sa obávajú príchodu zimy a boria sa s existenčnými problémami, prezidentka vyzvala na vyriešenie koaličnej krízy

Existenčné problémy ľudí

Frustrácia a hnev

26.8.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová strávila štvrtok návštevou Kopaníc, kde zavítala do Starej Turej, Brezovej pod Bradlom a na Myjavu.Stretla sa tam nielen so starostami a primátormi tohto regiónu, ale rozprávala sa aj s bežnými ľuďmi. O svojej návšteve informuje hlava štátu na sociálnej sieti.Hlava štátu sa na Kopaniciach stretla nielen s 80-ročnou bývalou učiteľkou v Brezovej pod Bradlom, ktorá je odkázaná stáť trikrát do týždňa v rade na darované potraviny, ale aj s primátormi a starostami z kopaničiarskeho regiónu, od ktorých si vypočula, ako musia siahať na rezervy a zvažovať predaj nehnuteľností, aby dokázali poskytovať ľuďom základné služby pri astronomických faktúrach za energie.„Nehovoriac o tom, že musia riešiť dieru v rozpočtoch, ktorú im napríklad vytvára veľmi zle načasovaný balíček ministra financií,“ napísala v statuse Čaputová, podľa ktorej sa títo ľudia boria s konkrétnymi, miestami existenčnými problémami a pred sebou majú vidinu ešte ťažších časov.„V správach žiaľ nepočujú o riešeniach, ale o ďalších a ďalších vrstvách koaličných sporov. Vôbec sa preto nečudujem, že sú nahnevaní a frustrovaní. Očakávam, že vládna koalícia príde s riešením svojej krízy, lebo Slovensko akútne potrebuje fungujúcu vládu,“ skonštatovala prezidentka.Podľa Zuzany Čaputovej ľudí zaujímalo najmä to, ako prežijú nadchádzajúcu zimu. Ako ju zvládnu najohrozenejšie skupiny seniorov alebo samoživiteľov bez adresnej a opakovanej pomoci, ktorej sa už vo veľmi reálnej rovine dostáva občanom okolitých štátov.