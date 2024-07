PRVÁ MEDAILA PRE SLOVENSKO na OH v Paríži 2024: Beňuš vybojoval bronz v C1

Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš získal na OH v Paríži bronzovú medailu v C1. Vo finále skončil tretí so stratou 5,67 sekundy na domáceho Nicolasa Gestina. Striebro patrí Britovi Adam Burgessovi (+5,48). Pre Slovensko je to prvý cenný kov v Paríži, Beňuš má v zbierke v rovnakej disciplíne aj olympijské striebro z Ria de Janeiro 2016.



Beňuš postúpil do finále z 11. miesta a štartoval tak ako druhý v poradí. Úvod zvládol bez problémov, menšie zaváhanie mal na "sedmičke", no celkovo predviedol výrazne istejšiu jazdu ako v semifinále. Zvládol aj bránku s číslom 16, ktorú ťukol v predchádzajúcej jazde. Trocha stratil na "dvadsiatke", ale finišoval v nádejnom čase 97,03 s a bol v hre o medailu. Jeho čas vo finále bol o 5,56 sekundy rýchlejší v porovnaní so semifinále a zároveň prvýkrát v Paríži nezaznamenal dotyk počas jazdy. V ďalšom priebehu ho predstihli už len dvaja pretekári.

V ére samostatnosti je to 16. vodnoslalomárska olympijská medaila pre SR. Na OH 2020 v Tokiu skončil Beňuš šiesty. Slovensko nemalo v C1 mužov zastúpenie na pódiu v histórii modernej samostatnosti len pred troma rokmi v Tokiu. V premiére v Atlante 1996 sa Martikán tešil zo zlata, o štyri roky neskôr získal v Sydney striebro a v Atenách 2004 ho zopakoval. V Pekingu 2008 opäť zvíťazil a v Londýne 2012 pri svojej piatej olympijskej účasti bronzom skompletizoval zbierku.

"V prvom rade som šťastný, že sa mi to podarilo. V Tokiu som zlyhal, ale vrátil som späť na stupne. Absolútna spokojnosť. Jazda bola fajn, stratil som len v pasáži 6 a 7, ale to by nezmenilo nič. Gestin bol dnes nezdolateľný. Bolo to dosť nervózne čakanie, keďže čas bol hraničný. Po dojazde som vedel, že to bude tesné ohľadom medaily. Rád by som vyhral, ale už pred začiatkom som vravel, že každá medaila bude úspech," uviedol Beňuš pre STVR.



Slovenská medailová žatva vo vodnom slalome sa tak nezastavila ani v Paríži. Začala sa na OH 1996 v Atlante, kde Michal Martikán získal zlato v C1. "Som šťastný, že vodný slalom potvrdil, že je kvalitný. Dúfam, že aj Zuzka Paňková a Jakub Grigar nebudú pod tlakom a užijú si to. V kajak krose to je nepravdepodobné, koncentroval som sa na slalom, no možno motyka vystrelí," dodal Beňuš.



Veľkú spokojnosť vyjadril aj Beňušov tréner Matúš Hujsa: "Je to úžasné. Maťo sa popasoval s traťou najlepšie, ako mohol. Finále bolo veľmi kvalitné, videli sme skvelé výkony. Gestin bol bezkonkurenčný, ale Maťo podal super výkon a nesieme domov bronz pre Slovensko. Po semifinále mi hovoril, že rád útočí zozadu, takže nechal si to najlepšie na koniec. Je to bronz, super."



Gestin predtým skončil druhý v C1 na uplynulých MS v Londýne. Má aj dve zlaté medaily v hliadkach, na rovnakom šampionáte vo Veľkej Británii a v roku 2021 aj v Bratislave.

vodný slalom, muži - C1:



finále: 1. Nicolas Gestin (Fr.) 91,36 s (0 trestných sekúnd), 2. Adam Burgess (V. Brit.) +5,48 (0), 3. Matej BEŇUŠ (SR) +5,67 (0), 4. Sideris Tasiadis (Nem.) +5,91 (0), 5. Miquel Trave (Šp.) +6,56 (2), 6. Lukáš Rohan (ČR) +6,73 (2), 7. Liam Jegou (Ír.) +7,16 (2), 8. Matija Marinič (Chor.) +8,99 (2), 9. Tristan Carter (Austr.) +9,37 (2), 10. Grzegorz Hedwig (Poľ.) +14,45 (2), 11. Benjamin Savšek (Slovin.) +53,57 (50), 12. Yves Bourhis (Sen.) +54,42 (50)

Beňuš videl priestor na zlepšenie: Nebola to životná jazda





Slovenský kanoista Matej Beňuš zlepšil v pondelkovom finále svoju jazdu o vyše päť a pol sekundy oproti semifinále. Čas 97,03 s bez dotyku s bránkou mu vyniesol bronz, druhú olympijskú medailu v kariére. Jazdu však neoznačil ako životnú a videl aj priestor na zlepšenie.



Beňuš zaznamenal vo finále prvú bezchybnú jazdu na OH. Po pretekoch, v ktorých získal prvý cenný kov pre Slovensko na prebiehajúcich OH, však hovoril aj o nie úplne vydarenej pasáži brán šesť a sedem. Tá vyhovovala skôr ľavákom. "Určite to nebola životná jazda, ťažko to hodnotiť, záleží aj od trate, teploty a tlaku na olympiáde. Až na kombináciu šesť a sedem to bolo dobré, som vysoký a ťažký pretekár, takže ma ten valec nechytí ako ľahšieho pretekára," povedal Beňuš. Spomínanú kombináciu by možno zvládol aj na priamo a nie na "erku", no nechcel riskovať. "Myslím si, že trať je vyvážená pre praváka aj ľaváka. Kombináciu šesť a sedem som mohol ísť na priamo, ale nezobral som na seba to riziko," priznal Beňuš.



Bronzom nadviazal na slovenskú tradíciu vodných slalomárov, ktorí priniesli cenný kov z každých OH v ére samostatnosti. Celkovo je to šestnásta medaila a štvrtá bronzová (8-4-4). "V kútiku duše som dúfal, že by to mohlo cinknúť, ale skôr som počítal so 4. alebo 5. miestom. Vo finále sa pretekári zlepšujú, ale toto je olympiáda, tu je väčší tlak," opísal Beňuš. Do slovenskej zbierky pridal z vodného slalomu už druhú medailu: "Rio bolo lepšie v tom, že som mal lepšiu medailu. Paríž je však fantastický, pretože Francúzsko je vodácka krajina a urobili tu kotol. Tu je všetko na vyššej úrovni."



Okrem zlatého domáceho Nicolasa Gestina, ktorý vyhral s priepastným náskokom 5,48 sekundy, a Brita Adama Burgessa, boli chvíľu pred Beňušom ďalší dvaja súperi. Senegalčan Yves Bourhis aj držiteľ predošlého zlata z Tokia Benjamin Savšek však dostali 50-sekundové tresty.



Beňuš je síce kanoista, ale na OH ho čaká aj štart v novej disciplíne kajak kros. V nej nevidí svoje vyhliadky tak vysoko ako v C1. "Zlato by sa počítalo, ale je to trocha ´mission impossible´. Ja to veľmi netrénujem a nie je to moja silná disciplína. Teraz si dám dva dni voľno, lebo som veľmi unavený. Potom sa začnem pomaly preorientovávať na kajak a na plastovú loď," dodal Beňuš.



Tridsaťšesťročného pretekára čaká časovka kajak krosu v piatok. Okrem dvoch olympijských medailí má na konte aj bronz z domácich MS 2011 a na čunovskom kanáli získal rok predtým aj striebro na ME. To zopakoval v roku 2021 a z kontinentálneho šampionátu má aj dva bronzy (2013, 2015). Vo Svetovom pohári zaznamenal päť individuálnych víťazstiev a trikrát bol celkový šampión (2010, 2015, 2019). Celkové poradie vedie priebežne aj v tomto ročníku SP.