„Kamzíci“ z Popradu majú v tíme ďalšieho Bondru, o svoje miesto sa pobije syn legendy Nicholas

15.1.2022 (Webnoviny.sk) - V hokejovom tíme HK Poprad sa v krátkom čase objavil ďalší zo synov legendy slovenského hokeja Petra Bondru.Po návrate Dávida Bondru podpísal skúšobný kontrakt do konca tejto sezóny s extraligovým finalistom z uplynulej sezóny aj jeho mladší brat Nicholas."Už sa zapojil do tréningového procesu A-mužstva a zabojuje o svoju šancu dostať sa na zápasovú súpisku. V tejto covidovej dobe je potrebné mať čo najširší káder. Výhodou je, že Nicholas má aj slovenské občianstvo, preto sa neráta do legionárskeho limitu," napísal HK Poprad na svojom webe.