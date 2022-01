Andrij Ševčenko po dvoch mesiacov skončil na poste trénera FC Janov, vyhral iba jeden zápas

Janov je bod od posledného tímu

Ukrajinu doviedol do štvrťfinále ME

15.1.2022 (Webnoviny.sk) - Taliansky futbalový klub FC Janov prepustil ukrajinského trénera Andrija Ševčenka po tom, čo niekdajší hviezdny útočník AC Miláno či FC Chelsea odkoučoval iba dva mesiace za kormidlom najstaršieho klubu na Apeninskom polostrove.Predtým začiatkom novembra 2021 Ševčenko nahradil na trénerskom poste Davideho Ballardiniho.Štyridsaťpäťročný Ševčenko vyhral iba jeden z jedenástich zápasov a nebol schopný posunúť mužstvo vyššie ako na súčasné 19. miesto v tabuľke Serie A iba bod pred poslednou Salernitanou.Podľa vedenia janovského klubu dočasným trénerom sa stal Francúz Abdoulay Konko, doterajší tréner tímu Janova do 17 rokov. Ide o šiestu trénerskú výmenu v aktuálnej sezóne Serie A.Ševčenko mal pôvodne podpísaný dlhodobý kontrakt do júna 2024. Jeho posledný zápas pri kormidle FC Janov bol štvrtkový súboj osemfinále Talianskeho pohára proti AC Miláno, ktorý jeho zverenci prehrali až po predlžení 1:3.Niekdajší elitný európsky kanonier v auguste 2021 ukončil svoje dovtedy jediné trénerské pôsobenie pri reprezentačnom tíme Ukrajiny, ktorý vlani na majstrovstvách Európy doviedol k historicky najlepšiemu výsledku - do štvrťfinále. Tam Ukrajincov vyradili neskorší finalisti Angličania.