♯KtoPomozeSlovensku: Podporme šírenie vianočného „Desatora” od vedcov a zomknime sa opäť v pomoci zdravotníkom v prvej línii

O iniciatíve Kto pomôže Slovensku

18.12.2020 (Webnoviny.sk) -Platforma #KtoPomozeSlovensku sa prirodzene spojila s vedcami a odborníkmi z Veda pomáha – COVID 19, aby využili svoj potenciál a kontakty na to, aby sa odporúčania vedcov dostali k čo najviac ľuďom na Slovensku. "Musíme sa o seba navzájom oprieť, situácia je vážna. Chceme spomaliť šírenie Covid 19, znížiť zátaž na zdravotníkov a opäť pomôcť ľuďom v prvej línii, ohrozeným a marginalizovaným skupinám. To môžeme my všetci dosiahnuť tak, že budeme dôverovať a riadiť sa odporúčaniami vedcov,” povedal za KPS jej iniciátor Šimon Šicko.Vyzbierané finančné prostriedky budú okrem šírenia Desatora využité na rýchlu a flexibilnú pomoc zdravotníkom, dobrovoľníkom a ľuďom v prvej línii, ktorí budú v nadchádzajúcom ťažkom období bojovať s náporom pandémie. Finančné prostriedky bude iniciatíva získavať na transparentny účet a o ich využití informovať prostredíctvom webu a sociálnych médií.Video s vianočným "Desatorom": https://www.facebook.com/KtoPomozeSlovensku/posts/225826738933133 Iniciatíva vznikla na začiatku prvej vlny pandémie s cieľom pomôcť slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu koronavírusu cez prehľadný systém financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci pre nemocnice, domovy sociálnych služieb aj služby pre zraniteľné skupiny ľudí. Zapojiť sa môže každý, kto chce a môže. Vďaka iniciatíve vznikla najväčšia databáza požiadaviek zdravotníckych zariadení a domovov sociálnych služieb v boji proti koronavírusu na Slovensku. Okrem finančného príspevku je možné zapojiť sa a pomôcť aj nefinančne poskytnutím pomôcok alebo služieb. Viac na www.KtoPomozeSlovensku.sk Informačný servis