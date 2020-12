Cez Fidži sa prehnal cyklón Yasa, vyžiadal si najmenej dve obete a desiatky zničených domov (video)

Vietor spôsobil výpadok elektriny

Tisícky ľudí odišli do evakuačných centier

18.12.2020 (Webnoviny.sk) - Cyklón Yasa, ktorý sa prehnal tichomorským štátom Fidži, si vyžiadal najmenej dve obete a zničil desiatky domov. Podľa premiéra Franka Bainimaramu sú potvrdenými mŕtvymi 3-mesačné dieťa a muž vo veku okolo 40 rokov.Napriek silným výčinom počasia na niektorých miestach súostrovia si však v mnohých oblastiach vydýchli, keďže skaza nebola až taká mohutná, ako sa mnoho ľudí obávalo.Vietor dosahoval v nárazoch rýchlosť až 345 km/h, polámal stromy a spôsobil výpadok elektrickej energie. Úrady vydali varovanie pred povodňami."Dom sa triasol hore-dole. Bolo to strašné. Zrazu sa zdvihla strecha, a tak sme vybehli z domu," povedal obyvateľ hlavného mesta Suva Saras Wati.Približne 20-tisíc ľudí sa ešte pred búrkou premiestnilo do vládnych evakuačných centier. V celom štáte navyše nariadili celoplošný zákaz vychádzania a ľudí z pobrežných oblastí poslali do vyššie položených miest.Fidži sa nachádza asi v tretine cesty medzi Novým Zélandom a Havajskými ostrovmi. Má zhruba 930-tisíc obyvateľov. Mnohí majú stále v živej pamäti cyklón Winston spred štyroch rokov, ktorý si vyžiadal viac ako 40 obetí.