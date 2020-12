Bývalý šéf SIS na súde so sťažnosťou neuspel, väzba pre obvinených z akcie Babylon je odôvodnená

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.12.2020 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR (NS SR) zamietol sťažnosti Ľubomíra A., Františka P. a Mareka T. voči ich vzatiu do väzby. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová Na piatkovom neverejnom zasadnutí o tom rozhodol senát 2T, ktorý sťažnosti obvinených proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) o ich vzatí do väzby zamietol ako nedôvodné. Senát to odôvodnil tým, že kolúzne a preventívne dôvody väzby, tak ako ich špecifikoval ŠTS, sú u všetkých troch obvinených dané.Obvinení boli zadržaní v rámci policajnej akcie Babylon, ktorá prebehla v utorok 15. decembra. Medzi piatimi zadržanými bol bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Ľubomír A. a advokát František P. Vyšetrovateľ mal voči nim vzniesť obvinenie pre pokračovací obzvlášť závažný zločin vydierania v súbehu s obzvlášť závažným zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Marek T. je obvinený pre trestný čin podplácania.