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01. októbra 2026
„Mafiánsky boss je vydesený.“ Magyar po väzbe exministra avizuje ďalšie pády vo Fidesze
Premiér tvrdí, že operácia Očistný oheň už zasiahla najvyššie kruhy bývalej moci. Očakáva, že niektorí podozriví začnú vypovedať proti organizátorom korupčných schém. Maďarský premiér
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1.10.2026 (SITA.sk) - Premiér tvrdí, že operácia Očistný oheň už zasiahla najvyššie kruhy bývalej moci. Očakáva, že niektorí podozriví začnú vypovedať proti organizátorom korupčných schém.
Maďarský premiér Péter Magyar po stredajšom vzatí bývalého ministra Miklósa Sesztáka do väzby vyhlásil, že protikorupčná operácia Očistný oheň sa v priebehu niekoľkých mesiacov dostala až do najvyšších kruhov „mafie Fideszu“. Podľa Magyara môže byť prípad niekdajšieho ministra vlády Viktora Orbána iba začiatkom.
„Streda bola dôležitým míľnikom operácie Očistný oheň a krajina urobila obrovský krok vpred na ceste k obnove,“ vyhlásil Magyar vo videu zverejnenom na Facebooku. Pripomenul, že cieľom operácie je vypátrať a získať späť ukradnuté verejné peniaze a postaviť pred zodpovednosť ľudí, ktorí sa podľa neho celé desaťročia považovali za nedotknuteľných.
Magyar tvrdí, že ďalší vývoj môže priniesť výpovede ľudí z prostredia bývalej moci proti vyššie postaveným predstaviteľom. Podľa neho sa čoskoro ukáže, ako dlho budú „mafiáni Fideszu“ dodržiavať „omertu, mafiánsky zákon mlčanlivosti“, a kto začne v snahe zachrániť seba vypovedať proti hlavným organizátorom a „mafiánskym bossom“.
„Mafiánsky boss je vydesený,“ vyhlásil Magyar v narážke na bývalého premiéra Viktora Orbána. Seszták a ďalší bývalý minister Balázs Hankó sú podľa neho iba „prvé lastovičky“. Magyar zároveň tvrdí, že jednotlivé časti systému bývalej vlády sa začínajú rúcať „jedna za druhou“.
Premiér vyzval aj ľudí, ktorí majú informácie alebo dokumenty o možnej korupcii predchádzajúcej vlády, aby ich uchovali a odovzdali úradom. Podľa jeho slov je potrebné zistiť, „kto rozhodoval, kto požadoval, kto sprostredkoval, kto platil a kto zbohatol a o koľko“.
Magyar zároveň prisľúbil ochranu vyšetrovateľom, prokurátorom, sudcom a pracovníkom Národného úradu pre obnovu a ochranu majetku. „Nech žije vlasť a nech očistný oheň horí,“ zakončil svoje vystúpenie.
Zdroj: SITA.sk - „Mafiánsky boss je vydesený.“ Magyar po väzbe exministra avizuje ďalšie pády vo Fidesze © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarský premiér Péter Magyar po stredajšom vzatí bývalého ministra Miklósa Sesztáka do väzby vyhlásil, že protikorupčná operácia Očistný oheň sa v priebehu niekoľkých mesiacov dostala až do najvyšších kruhov „mafie Fideszu“. Podľa Magyara môže byť prípad niekdajšieho ministra vlády Viktora Orbána iba začiatkom.
„Streda bola dôležitým míľnikom operácie Očistný oheň a krajina urobila obrovský krok vpred na ceste k obnove,“ vyhlásil Magyar vo videu zverejnenom na Facebooku. Pripomenul, že cieľom operácie je vypátrať a získať späť ukradnuté verejné peniaze a postaviť pred zodpovednosť ľudí, ktorí sa podľa neho celé desaťročia považovali za nedotknuteľných.
Magyar tvrdí, že ďalší vývoj môže priniesť výpovede ľudí z prostredia bývalej moci proti vyššie postaveným predstaviteľom. Podľa neho sa čoskoro ukáže, ako dlho budú „mafiáni Fideszu“ dodržiavať „omertu, mafiánsky zákon mlčanlivosti“, a kto začne v snahe zachrániť seba vypovedať proti hlavným organizátorom a „mafiánskym bossom“.
„Mafiánsky boss je vydesený,“ vyhlásil Magyar v narážke na bývalého premiéra Viktora Orbána. Seszták a ďalší bývalý minister Balázs Hankó sú podľa neho iba „prvé lastovičky“. Magyar zároveň tvrdí, že jednotlivé časti systému bývalej vlády sa začínajú rúcať „jedna za druhou“.
Premiér vyzval aj ľudí, ktorí majú informácie alebo dokumenty o možnej korupcii predchádzajúcej vlády, aby ich uchovali a odovzdali úradom. Podľa jeho slov je potrebné zistiť, „kto rozhodoval, kto požadoval, kto sprostredkoval, kto platil a kto zbohatol a o koľko“.
Magyar zároveň prisľúbil ochranu vyšetrovateľom, prokurátorom, sudcom a pracovníkom Národného úradu pre obnovu a ochranu majetku. „Nech žije vlasť a nech očistný oheň horí,“ zakončil svoje vystúpenie.
Zdroj: SITA.sk - „Mafiánsky boss je vydesený.“ Magyar po väzbe exministra avizuje ďalšie pády vo Fidesze © SITA Všetky práva vyhradené.
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