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01. októbra 2026

Laššáková odstúpila z kandidatúry na predsedníčku Prešovského kraja, Fico jej poďakoval za prezentáciu Smeru


Tagy: Europoslankyňa kandidát na predsedu Komunálne voľby 2026 na Slovensku Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR predseda Prešovského samosprávneho kraja Premiér Slovenskej republiky

Fico Lašákovej poďakoval za rozhodnutie a uviedol, že podľa jeho názoru zanechala počas uplynulých týždňov v Prešovskom kraji pozitívnu stopu. Poslankyňa



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fico lassakova 676x463 1.10.2026 (SITA.sk) - Fico Lašákovej poďakoval za rozhodnutie a uviedol, že podľa jeho názoru zanechala počas uplynulých týždňov v Prešovskom kraji pozitívnu stopu.


Poslankyňa Európskeho parlamentu Judita Laššáková odstúpila z kandidatúry na predsedníčku Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Na funkciu županky kandidovala za stranu Smer-SD. O jej odstúpení informoval predseda strany Robert Fico.

Odstúpila po dohode s vedením Smeru-SD


Podľa Fica sa Laššáková rozhodla z volebnej kampane odstúpiť po vzájomnej dohode s vedením Smeru-SD. Dôvodom má byť záujem „zreálniť voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja“. Neuviedol, či strana a europoslankyňa podporia iného z kandidátov.

Fico Lašákovej poďakoval za rozhodnutie a uviedol, že podľa jeho názoru zanechala počas uplynulých týždňov v Prešovskom kraji pozitívnu stopu. Poďakoval jej aj za prezentáciu hodnôt a politiky Smeru-SD. Laššáková je rodáčkou z Bratislavy a vyrastala v Nových Zámkoch. V súvislosti s voľbami si v Prešovskom kraji zaevidovala trvalý pobyt až krátko pred uzavretím kandidátok.

Zostáva desať kandidátov


Voľby predsedu PSK sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Laššáková bola medzi jedenástimi zaregistrovanými kandidátmi na predsedu kraja. O svoje znovuzvolenie sa uchádza súčasný župan a predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský, ktorý zastáva post župana od roku 2017.

Medzi jeho hlavnými vyzývateľmi po odstúpení Laššákovej ostali europoslanec a krajský poslanec Milan Mazurek z Republiky a minister investícií Samuel Migaľ, ktorý kandiduje ako nezávislý. Spolu sa o post predsedu PSK uchádzajú štyria nezávislí kandidáti, zvyšní kandidujú za politické strany, hnutia alebo koalície.


Zdroj: SITA.sk - Laššáková odstúpila z kandidatúry na predsedníčku Prešovského kraja, Fico jej poďakoval za prezentáciu Smeru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Europoslankyňa kandidát na predsedu Komunálne voľby 2026 na Slovensku Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR predseda Prešovského samosprávneho kraja Premiér Slovenskej republiky
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