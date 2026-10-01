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01. októbra 2026
V noci horel v Prešove pri cyklistickom velodróme opustený rodinný dom, zasahovalo desať hasičov – VIDEO, FOTO
Tagy: Požiar domu
Predbežná škoda bola vyčíslená na 10-tisíc eur. V noci zo stredy na štvrtok horel opustený starý rodinný dom v lokalite Za Kalváriou v blízkosti cyklistického areálu v Prešove. V objekte sa podľa ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Predbežná škoda bola vyčíslená na 10-tisíc eur.
V noci zo stredy na štvrtok horel opustený starý rodinný dom v lokalite Za Kalváriou v blízkosti cyklistického areálu v Prešove. V objekte sa podľa operačného dôstojníka Hasičského a záchranného zboru v Prešove nikto nenachádzal. Dom zároveň nebol pripojený na žiadne energetické siete. Predbežná škoda bola vyčíslená na 10-tisíc eur.
Požiar zasiahol strechu a dve miestnosti domu. Hasiči zasahovali v dýchacích prístrojoch, vykonali prieskum termokamerou, objekt odvetrali a postupne rozoberali poškodené konštrukcie. "Súčasťou zásahu bolo aj hasenie, ochladzovanie a odstraňovanie prekážok," uviedol pre SITA operačný dôstojník.
Požiar bol nahlásený v stredu krátku po 22. hodine. Na mieste zasahovalo 10 hasičov so štyrmi zásahovými vozidlami – dvoma cisternami, technickým a sanitným vozidlom. Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin požiaru. Hasiči sa podľa operačného dôstojníka vrátili na základňu približne o 1:00. Príčina vzniku požiaru je predmetom zisťovania.
Zdroj: SITA.sk - V noci horel v Prešove pri cyklistickom velodróme opustený rodinný dom, zasahovalo desať hasičov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V noci zo stredy na štvrtok horel opustený starý rodinný dom v lokalite Za Kalváriou v blízkosti cyklistického areálu v Prešove. V objekte sa podľa operačného dôstojníka Hasičského a záchranného zboru v Prešove nikto nenachádzal. Dom zároveň nebol pripojený na žiadne energetické siete. Predbežná škoda bola vyčíslená na 10-tisíc eur.
Požiar zasiahol strechu a dve miestnosti domu. Hasiči zasahovali v dýchacích prístrojoch, vykonali prieskum termokamerou, objekt odvetrali a postupne rozoberali poškodené konštrukcie. "Súčasťou zásahu bolo aj hasenie, ochladzovanie a odstraňovanie prekážok," uviedol pre SITA operačný dôstojník.
Požiar bol nahlásený v stredu krátku po 22. hodine. Na mieste zasahovalo 10 hasičov so štyrmi zásahovými vozidlami – dvoma cisternami, technickým a sanitným vozidlom. Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin požiaru. Hasiči sa podľa operačného dôstojníka vrátili na základňu približne o 1:00. Príčina vzniku požiaru je predmetom zisťovania.
Zdroj: SITA.sk - V noci horel v Prešove pri cyklistickom velodróme opustený rodinný dom, zasahovalo desať hasičov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Požiar domu
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