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11. septembra 2026
„Opona pre rabovanie“? Trump a Putin podľa ukrajinského diplomata využívajú mierové rokovania na vlastný biznis
Roman Bezsmertnyj tvrdí, že rokovania nemajú nič spoločné s diplomaciou a slúžia ako zásterka pre dohody v osobnom záujme amerického a ruského prezidenta. Obom zároveň predpovedá politickú katastrofu.
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11.9.2026 (SITA.sk) - Roman Bezsmertnyj tvrdí, že rokovania nemajú nič spoločné s diplomaciou a slúžia ako zásterka pre dohody v osobnom záujme amerického a ruského prezidenta. Obom zároveň predpovedá politickú katastrofu.
Mierové rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sú podľa bývalého ukrajinského veľvyslanca v Bielorusku Romana Bezsmertného iba zásterkou, za ktorou americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin presadzujú vlastné obchodné záujmy. Diplomat ich označil za „dvoch rabovačov“ a tvrdí, že rokovací proces využívajú vo svoj prospech. Bezsmertnyj to povedal v rozhovore pre Espreso TV.
„V tomto procese nie je absolútne nič z diplomacie. Nie sú to rokovania, ale opona, ktorú už dávno rozohrávajú Witkoff, Kushner a Trump. Opona, za ktorou prebieha obyčajné rabovanie,“ vyhlásil Bezsmertnyj.
Podľa neho nejde o obchodné vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom, ale o osobné záujmy ich lídrov. „Toto rabovanie je takzvaný biznis medzi Trumpom a Putinom. Nie je to biznis medzi Spojenými štátmi a Ruskom, ale biznis medzi dvoma rabovačmi, ktorý pracuje výlučne pre ich vrecká. Mierové rokovania sa v tomto kontexte využívajú iba ako opona,“ povedal.
Bezsmertnyj zároveň predstavil svoju prognózu ďalšieho správania oboch prezidentov. Tvrdí, že Trump bude do ruských volieb pomáhať Putinovi a následne sa ich úlohy obrátia. „Do takzvaných volieb v Ruskej federácii bude Trump hrať v prospech Putina - celý čas ho bude vychvaľovať a rozprávať, že je pripravený na mierové rokovania. Po 20. septembri už bude Putin hrať v prospech Trumpa a zachraňovať ho pred katastrofou doplňujúcich volieb v USA 3. novembra,“ vyhlásil.
Bývalý veľvyslanec pritom očakáva, že tento postup sa napokon skončí neúspechom pre oboch. „V skutočnosti oboch čaká katastrofa. Kremeľského zločinca - gilotína tribunálu. A washingtonského rabovača, manhattanského kráľa - katastrofálna porážka v týchto voľbách,“ povedal Bezsmertnyj.
Diplomat svoje tvrdenia o osobnom biznise Trumpa a Putina v citovaných vyjadreniach nepodložil konkrétnymi dôkazmi. Ide o jeho hodnotenie rokovacieho procesu a prognózu ďalšieho politického vývoja.
Zdroj: SITA.sk - „Opona pre rabovanie“? Trump a Putin podľa ukrajinského diplomata využívajú mierové rokovania na vlastný biznis © SITA Všetky práva vyhradené.
Mierové rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sú podľa bývalého ukrajinského veľvyslanca v Bielorusku Romana Bezsmertného iba zásterkou, za ktorou americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin presadzujú vlastné obchodné záujmy. Diplomat ich označil za „dvoch rabovačov“ a tvrdí, že rokovací proces využívajú vo svoj prospech. Bezsmertnyj to povedal v rozhovore pre Espreso TV.
„V tomto procese nie je absolútne nič z diplomacie. Nie sú to rokovania, ale opona, ktorú už dávno rozohrávajú Witkoff, Kushner a Trump. Opona, za ktorou prebieha obyčajné rabovanie,“ vyhlásil Bezsmertnyj.
Podľa neho nejde o obchodné vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom, ale o osobné záujmy ich lídrov. „Toto rabovanie je takzvaný biznis medzi Trumpom a Putinom. Nie je to biznis medzi Spojenými štátmi a Ruskom, ale biznis medzi dvoma rabovačmi, ktorý pracuje výlučne pre ich vrecká. Mierové rokovania sa v tomto kontexte využívajú iba ako opona,“ povedal.
Bezsmertnyj zároveň predstavil svoju prognózu ďalšieho správania oboch prezidentov. Tvrdí, že Trump bude do ruských volieb pomáhať Putinovi a následne sa ich úlohy obrátia. „Do takzvaných volieb v Ruskej federácii bude Trump hrať v prospech Putina - celý čas ho bude vychvaľovať a rozprávať, že je pripravený na mierové rokovania. Po 20. septembri už bude Putin hrať v prospech Trumpa a zachraňovať ho pred katastrofou doplňujúcich volieb v USA 3. novembra,“ vyhlásil.
Bývalý veľvyslanec pritom očakáva, že tento postup sa napokon skončí neúspechom pre oboch. „V skutočnosti oboch čaká katastrofa. Kremeľského zločinca - gilotína tribunálu. A washingtonského rabovača, manhattanského kráľa - katastrofálna porážka v týchto voľbách,“ povedal Bezsmertnyj.
Diplomat svoje tvrdenia o osobnom biznise Trumpa a Putina v citovaných vyjadreniach nepodložil konkrétnymi dôkazmi. Ide o jeho hodnotenie rokovacieho procesu a prognózu ďalšieho politického vývoja.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - „Opona pre rabovanie“? Trump a Putin podľa ukrajinského diplomata využívajú mierové rokovania na vlastný biznis © SITA Všetky práva vyhradené.
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