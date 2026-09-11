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11. septembra 2026
Deti treba chrániť pred návykovým dizajnom sietí, tvrdí slovenská europoslankyňa – VIDEO
Cifrová Ostrihoňová upozorňuje na vplyv sociálnych sietí na duševné zdravie detí a žiada silnejšiu reguláciu. Ochrana detí na sociálnych sieťach si vyžaduje spoločné európske pravidlá a ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Cifrová Ostrihoňová upozorňuje na vplyv sociálnych sietí na duševné zdravie detí a žiada silnejšiu reguláciu.
Ochrana detí na sociálnych sieťach si vyžaduje spoločné európske pravidlá a väčšiu zodpovednosť technologických spoločností, povedala v rozhovore pre agentúru SITA europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová.
Za veľký problém považuje návykový dizajn platforiem a algoritmy, ktoré používateľom neustále ponúkajú podobný obsah.
U detí a mladých ľudí môžu podľa nej negatívne vplývať aj na duševné zdravie. „To musí byť európsky prístup, európska legislatíva, pretože iba tak máme tú silu,“ zdôraznila europoslankyňa v relácii Okno do sveta.
Samotná veková hranica pre používanie sociálnych sietí však nestačí. Potrebný je aj tlak na platformy, aby boli účty detí od začiatku bezpečnejšie a aby obmedzili návykové mechanizmy.
„Čo je nelegálne offline, musí byť nelegálne aj online,“ povedala Cifrová Ostrihoňová.
Európska únia (EÚ) pripravuje ďalšie pravidlá vrátane možného spoločného vekového limitu a zákona o digitálnej férovosti, ktorý by sa mal venovať aj návykovému dizajnu a influencer marketingu.
Súčasťou riešenia musí byť aj mediálna a digitálna gramotnosť. „Mladých ľudí by sme nemali púšťať do tohto sveta nepripravených,“ zdôraznila europoslankyňa.
Podcast
Okno do sveta
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Zdroj: SITA.sk - Deti treba chrániť pred návykovým dizajnom sietí, tvrdí slovenská europoslankyňa – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ochrana detí na sociálnych sieťach si vyžaduje spoločné európske pravidlá a väčšiu zodpovednosť technologických spoločností, povedala v rozhovore pre agentúru SITA europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová.
V hre je duševné zdravie
Za veľký problém považuje návykový dizajn platforiem a algoritmy, ktoré používateľom neustále ponúkajú podobný obsah.
U detí a mladých ľudí môžu podľa nej negatívne vplývať aj na duševné zdravie. „To musí byť európsky prístup, európska legislatíva, pretože iba tak máme tú silu,“ zdôraznila europoslankyňa v relácii Okno do sveta.
Návykové mechanizmy
Samotná veková hranica pre používanie sociálnych sietí však nestačí. Potrebný je aj tlak na platformy, aby boli účty detí od začiatku bezpečnejšie a aby obmedzili návykové mechanizmy.
„Čo je nelegálne offline, musí byť nelegálne aj online,“ povedala Cifrová Ostrihoňová.
Digitálna gramotnosť
Európska únia (EÚ) pripravuje ďalšie pravidlá vrátane možného spoločného vekového limitu a zákona o digitálnej férovosti, ktorý by sa mal venovať aj návykovému dizajnu a influencer marketingu.
Súčasťou riešenia musí byť aj mediálna a digitálna gramotnosť. „Mladých ľudí by sme nemali púšťať do tohto sveta nepripravených,“ zdôraznila europoslankyňa.
>>> Celý rozhovor s Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou
Podcast
Okno do sveta
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Zdroj: SITA.sk - Deti treba chrániť pred návykovým dizajnom sietí, tvrdí slovenská europoslankyňa – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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