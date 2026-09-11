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11. septembra 2026

Deti treba chrániť pred návykovým dizajnom sietí, tvrdí slovenská europoslankyňa – VIDEO


Tagy: Digitálna gramotnosť duševné zdravie detí ochrana detí online priestor Sociálne siete

Cifrová Ostrihoňová upozorňuje na vplyv sociálnych sietí na duševné zdravie detí a žiada silnejšiu reguláciu. Ochrana detí na sociálnych sieťach si vyžaduje spoločné európske pravidlá a ...



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img_1530 676x507 11.9.2026 (SITA.sk) - Cifrová Ostrihoňová upozorňuje na vplyv sociálnych sietí na duševné zdravie detí a žiada silnejšiu reguláciu.


Ochrana detí na sociálnych sieťach si vyžaduje spoločné európske pravidlá a väčšiu zodpovednosť technologických spoločností, povedala v rozhovore pre agentúru SITA europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová.

V hre je duševné zdravie


Za veľký problém považuje návykový dizajn platforiem a algoritmy, ktoré používateľom neustále ponúkajú podobný obsah.

U detí a mladých ľudí môžu podľa nej negatívne vplývať aj na duševné zdravie. „To musí byť európsky prístup, európska legislatíva, pretože iba tak máme tú silu,“ zdôraznila europoslankyňa v relácii Okno do sveta.

Návykové mechanizmy


Samotná veková hranica pre používanie sociálnych sietí však nestačí. Potrebný je aj tlak na platformy, aby boli účty detí od začiatku bezpečnejšie a aby obmedzili návykové mechanizmy.

„Čo je nelegálne offline, musí byť nelegálne aj online,“ povedala Cifrová Ostrihoňová.

Digitálna gramotnosť


Európska únia (EÚ) pripravuje ďalšie pravidlá vrátane možného spoločného vekového limitu a zákona o digitálnej férovosti, ktorý by sa mal venovať aj návykovému dizajnu a influencer marketingu.

Súčasťou riešenia musí byť aj mediálna a digitálna gramotnosť. „Mladých ľudí by sme nemali púšťať do tohto sveta nepripravených,“ zdôraznila europoslankyňa.

>>> Celý rozhovor s Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou 





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Zdroj: SITA.sk - Deti treba chrániť pred návykovým dizajnom sietí, tvrdí slovenská europoslankyňa – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Digitálna gramotnosť duševné zdravie detí ochrana detí online priestor Sociálne siete
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