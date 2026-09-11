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11. septembra 2026
Výlet ministra vnútra na F1 bude polícia opäť riešiť, preverujú možnú zaujatosť vyšetrovateľa
Prijatie nenáležitej výhody pri platbe v hotovosti za letenky vyšetrovateľ trikrát odmietol, jeho manželka však dostala funkciu od rezortu Hlasu. Výlet ministra vnútra
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11.9.2026 (SITA.sk) - Prijatie nenáležitej výhody pri platbe v hotovosti za letenky vyšetrovateľ trikrát odmietol, jeho manželka však dostala funkciu od rezortu Hlasu.
Výlet ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) do Abú Zabí polícia začala opäť riešiť. Informoval o tom portál Aktuality.sk. Ide o diskutovanú cestu ministra vnútra z decembra 2024 na preteky F1, ktorú si spolu s partnerkou podľa medializovaných informácií zaplatili v hotovosti a až po návrate z Abú Zabí na Slovensko.
Za letenky do Dubaja zaplatili viac ako 12-tisíc eur. Minister tvrdí, že išlo jednak o súkromnú cestu a že takýto postup je navyše štandardný. Opozícia aj Nadácia Zastavme korupciu sa však od samého počiatku domnievajú, že tu došlo k trestnému činu prijatia nenáležitej výhody. Trestné oznámenie nadácie vyšetrovateľ trikrát odmietol.
Nadácia však v auguste prišla s informáciou, že tento vyšetrovateľ, ktorý vec zmietal zo stola, môže byť zaujatý. Nadácia preto podala aj námietku zaujatosti. Manželka vyšetrovateľa totiž vlani získala funkciu od rezortu hospodárstva, ktorého ministerkou je Denisa Saková z Hlasu-SD. Manželka vyšetrovateľa dostala funkciu v dozornej rade podniku Energetika Slovensko, a to aj napriek tomu, že dovtedy pracovala ako kozmetička.
Rezort hospodárstva pritom argumentoval, že dotyčná splnila všetky požiadavky na výkon tejto funkcie a že odborná prax v tomto prípade nie je podmienkou ani podľa platnej legislatívy, ani podľa akcionárskej zmluvy. Pre medializáciu jej osoby sa napokon rozhodla z funkcie predsedníčky dozornej rady Energetika Slovensko odstúpiť.
Portál Aktuality.sk sa pokúšal policajta dopytovať, či sa necíti byť v prípade ministrovho výletu zaujatý, no na otázky odmietol odpovedať. Zastupujúci hovorca bratislavskej prokuratúry Patrik Hujsa však teraz pre portál potvrdil, že v prípade pretekov F1 bola vec vrátená vyšetrovateľovi na vybavenie námietky zaujatosti.
Zdroj: SITA.sk - Výlet ministra vnútra na F1 bude polícia opäť riešiť, preverujú možnú zaujatosť vyšetrovateľa © SITA Všetky práva vyhradené.
Výlet ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) do Abú Zabí polícia začala opäť riešiť. Informoval o tom portál Aktuality.sk. Ide o diskutovanú cestu ministra vnútra z decembra 2024 na preteky F1, ktorú si spolu s partnerkou podľa medializovaných informácií zaplatili v hotovosti a až po návrate z Abú Zabí na Slovensko.
Trestné oznámenie odmietol trikrát
Za letenky do Dubaja zaplatili viac ako 12-tisíc eur. Minister tvrdí, že išlo jednak o súkromnú cestu a že takýto postup je navyše štandardný. Opozícia aj Nadácia Zastavme korupciu sa však od samého počiatku domnievajú, že tu došlo k trestnému činu prijatia nenáležitej výhody. Trestné oznámenie nadácie vyšetrovateľ trikrát odmietol.
Nadácia však v auguste prišla s informáciou, že tento vyšetrovateľ, ktorý vec zmietal zo stola, môže byť zaujatý. Nadácia preto podala aj námietku zaujatosti. Manželka vyšetrovateľa totiž vlani získala funkciu od rezortu hospodárstva, ktorého ministerkou je Denisa Saková z Hlasu-SD. Manželka vyšetrovateľa dostala funkciu v dozornej rade podniku Energetika Slovensko, a to aj napriek tomu, že dovtedy pracovala ako kozmetička.
Postup bratislavskej prokuratúry
Rezort hospodárstva pritom argumentoval, že dotyčná splnila všetky požiadavky na výkon tejto funkcie a že odborná prax v tomto prípade nie je podmienkou ani podľa platnej legislatívy, ani podľa akcionárskej zmluvy. Pre medializáciu jej osoby sa napokon rozhodla z funkcie predsedníčky dozornej rady Energetika Slovensko odstúpiť.
Portál Aktuality.sk sa pokúšal policajta dopytovať, či sa necíti byť v prípade ministrovho výletu zaujatý, no na otázky odmietol odpovedať. Zastupujúci hovorca bratislavskej prokuratúry Patrik Hujsa však teraz pre portál potvrdil, že v prípade pretekov F1 bola vec vrátená vyšetrovateľovi na vybavenie námietky zaujatosti.
Zdroj: SITA.sk - Výlet ministra vnútra na F1 bude polícia opäť riešiť, preverujú možnú zaujatosť vyšetrovateľa © SITA Všetky práva vyhradené.
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