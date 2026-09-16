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16. septembra 2026
„Osud Európy musí zostať v rukách Európanov.“ Von der Leyenová ohlásila nové kroky v obrane, AI i energetike
Tagy: Energetika Európska ekonomika Hybridné hrozby Kybernetické útoky podpora ukrajiny Umelá inteligencia
Jednou z hlavných priorít má byť oživenie európskej ekonomiky. Von der Leyenová upozornila na vysoké ceny energií a náklady na financovanie a za problém označila aj rozdrobenosť európskeho kapitálu, sietí a ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Jednou z hlavných priorít má byť oživenie európskej ekonomiky. Von der Leyenová upozornila na vysoké ceny energií a náklady na financovanie a za problém označila aj rozdrobenosť európskeho kapitálu, sietí a kúpnej sily.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom stredajšom prejave o stave Európskej únie vykreslila Európu ako kontinent stojaci súčasne pred veľkými príležitosťami aj nebezpečenstvami. Za hlavný cieľ označila vybudovanie silnejšej a nezávislejšej Európy schopnej zabezpečiť vlastnú prosperitu a bezpečnosť.
„V tomto svete si Európa zvolila, že si vytvorí vlastnú cestu. A teraz sa rodí silnejšia, nezávislá Európa,“ povedala. Podľa nej musí „osud Európy zostať v rukách Európanov“.
Jednou z hlavných priorít má byť oživenie európskej ekonomiky. Von der Leyenová upozornila na vysoké ceny energií a náklady na financovanie a za problém označila aj rozdrobenosť európskeho kapitálu, sietí a kúpnej sily.
„Naštartovanie európskej ekonomiky je našou prioritou číslo jeden,“ vyhlásila. Komisia chce okrem iného ďalej zrýchliť povoľovacie procesy a znižovať administratívnu záťaž.
Osobitnú pozornosť venovala energetike. Európa podľa nej nemôže zostať priemyselnou veľmocou, ak budú jej ceny energií štrukturálne príliš vysoké. EÚ chce preto ďalej rozvíjať vlastnú čistú energiu vrátane obnoviteľných zdrojov a jadra.
Cieľom je do roku 2040 zdvojnásobiť podiel elektriny, čo by podľa Von der Leyenovej mohlo znížiť európsky účet za dovoz fosílnych palív o 260 miliárd eur ročne. „Skrátka, urobme budúcnosť Európy elektrickou,“ vyhlásila.
Za jeden zo zlomových bodov súčasnosti označila umelú inteligenciu. Európa podľa nej potrebuje vlastné kapacity predovšetkým na ochranu národnej bezpečnosti a musí výrazne zvýšiť svoju výpočtovú kapacitu. Zároveň upozornila na riziká najpokročilejších modelov vrátane ich možného zneužitia na hackerské útoky.
„Musíme zostať v pretekoch. Pretože je to kľúčové pre našu nezávislosť,“ povedala. Európsky prístup zhrnula slovami: „Chceme AI. Chceme, aby AI vytvárala väčšiu hodnotu, zodpovednejšie, pri nižších nákladoch a s menšou spotrebou energie. Ale predovšetkým chceme AI s ľudskou kontrolou.“
Výraznú časť prejavu venovala bezpečnosti. Podľa šéfky Komisie sa hybridné hrozby voči Európe stupňujú a sú čoraz menej „hybridné“. Spomenula kybernetické útoky, sabotáže, podpaľačstvo a prieniky dronov.
„Ako rastie úroveň hrozby, musí rásť aj pripravenosť Európy,“ povedala. Ohlásila preto návrh novej európskej bezpečnostnej stratégie a otvorila aj myšlienku vlastného európskeho mechanizmu podobného článku 4 NATO. Po jeho aktivácii jedným členským štátom by sa zišli všetky krajiny Únie a koordinovali spoločnú reakciu.
Von der Leyenová zároveň prisľúbila pokračovanie podpory Ukrajiny počas nadchádzajúcej zimy. EÚ chce poskytnúť humanitárnu pomoc, posilniť dodávky elektriny a tepla a zlepšiť ukrajinskú protivzdušnú obranu. Pripomenula, že minulý týždeň EÚ prvýkrát schválila nákup amerických striel Patriot, ktoré podľa nej treba urýchlene dodať.
Európa chce súčasne spolu s Ukrajinou vyvíjať cenovo dostupný modulárny systém protiraketovej obrany. „Našou úlohou zostáva podporovať Ukrajinu tak, ako najlepšie vieme,“ povedala.
Tlak na Rusko má podľa predsedníčky Komisie pokračovať aj prostredníctvom sankcií. Za kľúčové však nepovažuje iba prijímanie ďalších balíkov, ale najmä dôsledné uplatňovanie už existujúcich opatrení.
„Potrebný nie je nevyhnutne nový súbor sankcií, ale predovšetkým presadzovanie existujúcich sankcií,“ uviedla. „Naše sankcie bolia. Vyvíjajú obrovský tlak na ruskú ekonomiku. Rusko robí všetko, čo môže, aby ich obišlo. Preto musíme uzavrieť všetky medzery.“
Veľkú iniciatívu ohlásila aj v oblasti ochrany detí na internete. Komisia má predstaviť legislatívu EU KIDS ACT, podľa ktorej by deti do 13 rokov nemali mať prístup k sociálnym sieťam a do 15 rokov by nemali mať vlastný osobný účet. Medzi 13. a 15. rokom by mohli používať iba obmedzené účty vytvorené a kontrolované rodičmi.
„Nemusíme akceptovať návykové funkcie. Nemusíme akceptovať, že deti sú vťahované do čoraz extrémnejšieho obsahu,“ povedala. „O našich pravidlách rozhodujeme my, nie veľké technologické firmy.“
Von der Leyenová sa dotkla aj vnútorného politického vývoja v Únii. Ako príklad uviedla Maďarsko a výsledok aprílových volieb. „Deň 12. apríla zostane v našej pamäti veľmi dlho. Deň, keď maďarský ľud vzal svoju budúcnosť do vlastných rúk. Vybral si demokraciu. Vybral si Európu. Vrátil Maďarsko tam, kam patrí - do srdca našej Únie,“ povedala. Podľa nej sa začali zvracať roky ústupu v oblasti právneho štátu a pokrok nastal v boji proti korupcii, v základných právach aj akademickej slobode.
Svoj prejav uzavrela výzvou, aby Európania opäť prevzali zodpovednosť za svoju budúcnosť. Pri príležitosti budúcoročného 70. výročia Rímskych zmlúv oznámila vznik nového Kongresu Európy, ktorý má spojiť významné osobnosti z celej Únie a pripraviť víziu pre novú generáciu. „Nikdy by sme nemali zabudnúť na pôvod našej Únie. Národy, ktoré medzi sebou tak dlho bojovali, sa spojili, aby vytvorili spoločný osud. Osud mieru a prosperity, demokracie a slobody,“ povedala.
Zdroj: SITA.sk - „Osud Európy musí zostať v rukách Európanov.“ Von der Leyenová ohlásila nové kroky v obrane, AI i energetike © SITA Všetky práva vyhradené.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom stredajšom prejave o stave Európskej únie vykreslila Európu ako kontinent stojaci súčasne pred veľkými príležitosťami aj nebezpečenstvami. Za hlavný cieľ označila vybudovanie silnejšej a nezávislejšej Európy schopnej zabezpečiť vlastnú prosperitu a bezpečnosť.
„V tomto svete si Európa zvolila, že si vytvorí vlastnú cestu. A teraz sa rodí silnejšia, nezávislá Európa,“ povedala. Podľa nej musí „osud Európy zostať v rukách Európanov“.
Jednou z hlavných priorít má byť oživenie európskej ekonomiky. Von der Leyenová upozornila na vysoké ceny energií a náklady na financovanie a za problém označila aj rozdrobenosť európskeho kapitálu, sietí a kúpnej sily.
„Naštartovanie európskej ekonomiky je našou prioritou číslo jeden,“ vyhlásila. Komisia chce okrem iného ďalej zrýchliť povoľovacie procesy a znižovať administratívnu záťaž.
„Urobme budúcnosť Európy elektrickou“
Osobitnú pozornosť venovala energetike. Európa podľa nej nemôže zostať priemyselnou veľmocou, ak budú jej ceny energií štrukturálne príliš vysoké. EÚ chce preto ďalej rozvíjať vlastnú čistú energiu vrátane obnoviteľných zdrojov a jadra.
Cieľom je do roku 2040 zdvojnásobiť podiel elektriny, čo by podľa Von der Leyenovej mohlo znížiť európsky účet za dovoz fosílnych palív o 260 miliárd eur ročne. „Skrátka, urobme budúcnosť Európy elektrickou,“ vyhlásila.
Riziká AI
Za jeden zo zlomových bodov súčasnosti označila umelú inteligenciu. Európa podľa nej potrebuje vlastné kapacity predovšetkým na ochranu národnej bezpečnosti a musí výrazne zvýšiť svoju výpočtovú kapacitu. Zároveň upozornila na riziká najpokročilejších modelov vrátane ich možného zneužitia na hackerské útoky.
„Musíme zostať v pretekoch. Pretože je to kľúčové pre našu nezávislosť,“ povedala. Európsky prístup zhrnula slovami: „Chceme AI. Chceme, aby AI vytvárala väčšiu hodnotu, zodpovednejšie, pri nižších nákladoch a s menšou spotrebou energie. Ale predovšetkým chceme AI s ľudskou kontrolou.“
Hybridné hrozby sa stupňujú
Výraznú časť prejavu venovala bezpečnosti. Podľa šéfky Komisie sa hybridné hrozby voči Európe stupňujú a sú čoraz menej „hybridné“. Spomenula kybernetické útoky, sabotáže, podpaľačstvo a prieniky dronov.
„Ako rastie úroveň hrozby, musí rásť aj pripravenosť Európy,“ povedala. Ohlásila preto návrh novej európskej bezpečnostnej stratégie a otvorila aj myšlienku vlastného európskeho mechanizmu podobného článku 4 NATO. Po jeho aktivácii jedným členským štátom by sa zišli všetky krajiny Únie a koordinovali spoločnú reakciu.
Podpora Ukrajiny
Von der Leyenová zároveň prisľúbila pokračovanie podpory Ukrajiny počas nadchádzajúcej zimy. EÚ chce poskytnúť humanitárnu pomoc, posilniť dodávky elektriny a tepla a zlepšiť ukrajinskú protivzdušnú obranu. Pripomenula, že minulý týždeň EÚ prvýkrát schválila nákup amerických striel Patriot, ktoré podľa nej treba urýchlene dodať.
Európa chce súčasne spolu s Ukrajinou vyvíjať cenovo dostupný modulárny systém protiraketovej obrany. „Našou úlohou zostáva podporovať Ukrajinu tak, ako najlepšie vieme,“ povedala.
Tlak na Rusko má podľa predsedníčky Komisie pokračovať aj prostredníctvom sankcií. Za kľúčové však nepovažuje iba prijímanie ďalších balíkov, ale najmä dôsledné uplatňovanie už existujúcich opatrení.
„Potrebný nie je nevyhnutne nový súbor sankcií, ale predovšetkým presadzovanie existujúcich sankcií,“ uviedla. „Naše sankcie bolia. Vyvíjajú obrovský tlak na ruskú ekonomiku. Rusko robí všetko, čo môže, aby ich obišlo. Preto musíme uzavrieť všetky medzery.“
Ochrana detí na internete
Veľkú iniciatívu ohlásila aj v oblasti ochrany detí na internete. Komisia má predstaviť legislatívu EU KIDS ACT, podľa ktorej by deti do 13 rokov nemali mať prístup k sociálnym sieťam a do 15 rokov by nemali mať vlastný osobný účet. Medzi 13. a 15. rokom by mohli používať iba obmedzené účty vytvorené a kontrolované rodičmi.
„Nemusíme akceptovať návykové funkcie. Nemusíme akceptovať, že deti sú vťahované do čoraz extrémnejšieho obsahu,“ povedala. „O našich pravidlách rozhodujeme my, nie veľké technologické firmy.“
Politický vývoj v EÚ
Von der Leyenová sa dotkla aj vnútorného politického vývoja v Únii. Ako príklad uviedla Maďarsko a výsledok aprílových volieb. „Deň 12. apríla zostane v našej pamäti veľmi dlho. Deň, keď maďarský ľud vzal svoju budúcnosť do vlastných rúk. Vybral si demokraciu. Vybral si Európu. Vrátil Maďarsko tam, kam patrí - do srdca našej Únie,“ povedala. Podľa nej sa začali zvracať roky ústupu v oblasti právneho štátu a pokrok nastal v boji proti korupcii, v základných právach aj akademickej slobode.
Svoj prejav uzavrela výzvou, aby Európania opäť prevzali zodpovednosť za svoju budúcnosť. Pri príležitosti budúcoročného 70. výročia Rímskych zmlúv oznámila vznik nového Kongresu Európy, ktorý má spojiť významné osobnosti z celej Únie a pripraviť víziu pre novú generáciu. „Nikdy by sme nemali zabudnúť na pôvod našej Únie. Národy, ktoré medzi sebou tak dlho bojovali, sa spojili, aby vytvorili spoločný osud. Osud mieru a prosperity, demokracie a slobody,“ povedala.
Zdroj: SITA.sk - „Osud Európy musí zostať v rukách Európanov.“ Von der Leyenová ohlásila nové kroky v obrane, AI i energetike © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Energetika Európska ekonomika Hybridné hrozby Kybernetické útoky podpora ukrajiny Umelá inteligencia
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