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 24hod.sk    Ekonomika

16. septembra 2026

Desať vlajok a nudné čísla sú minulosťou: Ako dnes vytiahnuť novinárov z home office? – VIDEO


Tagy: Podcast PRuser PR na Slovensku PR user podcast PRuser Public relations Rozhovory Slovenský podcast tlačová konferencia

Ako zorganizovať tlačovú konferenciu, na ktorú prídu novinári? Spomínate si na klasické tlačové konferencie z minulosti? Dlhé ...



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pr user 13 676x380 16.9.2026 (SITA.sk) - Ako zorganizovať tlačovú konferenciu, na ktorú prídu novinári?



Spomínate si na klasické tlačové konferencie z minulosti? Dlhé stoly, za nimi desať rečníkov, v pozadí rovnaké množstvo štátnych vlajok a v hľadisku pár znudených novinárov. Dnes je situácia ešte náročnejšia. Redaktori bežne pracujú z pohodlia domova a ak im pošlete len suché dáta, zostanú sedieť pri počítači a počkajú si na e-mail.

Zážitok nad zlato: Keď produkt hovorí sám za seba


Pri produktových klientoch býva situácia jednoduchšia. Novinárom máte čo ukázať a môžete ich vtiahnuť priamo do deja prostredníctvom interaktívnych zážitkov – či už ide o tvorivé diele, líčenie alebo testovanie produktov na vlastnej koži.

Zážitok je presne to, čo odlíši vaše podujatie od desiatok e-mailových pozvánok, ktoré novinárom dennodenne chodia do schránky.

Ako neurobiť krok vedľa pri neproduktových témach?


Skutočná výzva však nastáva pri službách, poradenstve či neziskovom sektore, kde žiadny fyzický produkt na ukážku nemáte. Ako motivovať novinárov, aby prišli osobne na ťažkú a abstraktnejšiu tému?

V epizóde sa pozrieme na to, ako priniesť silný zážitok aj pri takej náročnej téme, akou je duševné zdravie:


  • Prepojenie faktov s praxou: Prečo sa oplatí vymeniť suché štatistiky za interaktívne ukážky od odborníkov?

  • Emócia už v pozvánke: Ako formulovať pozvánku tak, aby novinár získal skutočný dôvod vstať od stola a prísť na miesto?

  • Odbornosť bez nudy: Ako premeniť prezentáciu projektu na zážitkový koncept, o ktorom budú chcieť médiá písať.


V novej epizóde PR USER sa okrem iného dozviete:

  • Prečo staré formáty tlačoviek zlyhávajú a čo novinári dnes od podujatí skutočne očakávajú.

  • Aký konkrétny koncept sme zvolili pri téme úzkosti a duševného komfortu, aby sme zaujali redaktorov.


Vypočujte si novú epizódu podcastu PR USER z dielne SITA a agentúry Divino na svojich obľúbených platformách a posuňte svoju biznis komunikáciu na vyššiu úroveň!



Podcast
PR USER
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:





Zdroj: SITA.sk - Desať vlajok a nudné čísla sú minulosťou: Ako dnes vytiahnuť novinárov z home office? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Podcast PRuser PR na Slovensku PR user podcast PRuser Public relations Rozhovory Slovenský podcast tlačová konferencia
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