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24. septembra 2026

„Sedieť na dvoch stoličkách sa nedá.“ Putinov spojenec varuje Slovensko pred priamym ozbrojeným stretom


Tagy: ruské hrozby Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine zbrojárska výroba

Viktor Medvedčuk tvrdí, že slovenské a české firmy sa postupne začleňujú do ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu. Spomenul aj konkrétnu spoločnosť pôsobiacu na Slovensku. Blízky spojenec ...



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medvedcuk 24.9.2026 (SITA.sk) - Viktor Medvedčuk tvrdí, že slovenské a české firmy sa postupne začleňujú do ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu. Spomenul aj konkrétnu spoločnosť pôsobiacu na Slovensku.


Blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina Viktor Medvedčuk varoval vlády Slovenska a Česka, aby nedovolili súkromným zbrojárskym spoločnostiam zatiahnuť ich krajiny do priameho ozbrojeného konfliktu s Ruskom.

Tvrdí, že napriek politike slovenského premiéra Roberta Fica a českého premiéra Andreja Babiša sa firmy z oboch krajín postupne zapájajú do ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu.

„Sedieť na dvoch stoličkách sa nedá: vlády týchto krajín sú povinné zásadne zhodnotiť činnosť spoločností, ktoré sa priamo podieľajú na ukrajinskom konflikte,“ napísal Medvedčuk podľa webu idnes.cz v článku na webe svojho hnutia Iná Ukrajina.

„Ak je túžba Českej republiky a Slovenska po mieri úprimná, potom súkromné subjekty nesmú nahrádzať štátnu politiku a zaťahovať svoje krajiny do projektov, ktoré môžu podkopať dôveru vybudovanú v poslednom období vo vzťahoch s Ruskom, ani zaťahovať tieto krajiny do priameho ozbrojeného stretu v Európe,“ pokračoval.

Údajný pokyn Putina


Medvedčuk sa pritom odvoláva na údajný júlový pokyn Putina analyzovať „účasť zahraničného priemyslu na skutočných bojových operáciách proti našej krajine“. Podľa Medvedčuka Putin zdôraznil, že takáto analýza sa môže stať dôkazovým základom proti konkrétnym spoločnostiam a závodom, ktoré sa podľa Moskvy stali súčasťou ukrajinskej vojenskej infraštruktúry, a tým aj potenciálnymi cieľmi ruských úderov.

Medvedčuk tvrdí, že Nemecko, Veľká Británia, Fínsko, Estónsko a ďalšie európske krajiny sa vydali cestou vytvárania ukrajinského zázemia pre útoky proti Rusku. Slovensko a Česko podľa neho na úrovni svojich vlád zaujímajú odlišný postoj.

„Vlády Andreja Babiša a Roberta Fica sa stavajú proti priamemu zapojeniu svojich krajín do konfliktu, financovaniu vojenských dodávok Kyjevu, ďalšej eskalácii a prerušeniu vzťahov s Ruskom, pričom sa držia kurzu pragmatického dialógu a ochrany národných záujmov,“ napísal Medvedčuk.

Vymenoval aj konkrétne spoločnosti


Vo svojom texte vymenoval aj konkrétne spoločnosti a podľa českého portálu iDNES.cz zverejnil úplné adresy ich objektov na českom a slovenskom území, údaje o ich výrobe, počte zamestnancov a aktivitách na Ukrajine. V prípade Česka spomenul holding Czechoslovak Group a spoločnosť Excalibur Army.

V súvislosti so Slovenskom poukázal na košickú spoločnosť Archaness, ktorú podľa neho založili Ukrajinci. „Ukrajinské spoločnosti tak neoficiálne využívajú Slovensko ako právny krycí mechanizmus pre činnosti zamerané na utajenie priamej účasti Ukrajiny na nákupoch zbraní a komponentov na výrobu dronov,“ tvrdí Medvedčuk, ktorý zo slovenských spoločností spomenul i závody ZVS holding v Dubnici nad Váhom a VOP Nováky.

Venoval sa tiež českým firmám pôsobiacim vo vesmírnom a leteckom priemysle. Tie sa podľa neho síce prezentujú ako civilné, ale údajne sú „preorientované na vojenské úlohy“, a preto si podľa Medvedčuka vyžadujú osobitnú pozornosť.

„Česká republika a Slovensko tak na jednej strane prejavujú záujem o mier a diplomatické riešenie ukrajinského konfliktu, pragmatický dialóg a ochranu vlastných národných záujmov, na druhej strane sa však postupne začleňujú do ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu,“ uzavrel Medvedčuk.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





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Zdroj: SITA.sk - „Sedieť na dvoch stoličkách sa nedá.“ Putinov spojenec varuje Slovensko pred priamym ozbrojeným stretom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské hrozby Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine zbrojárska výroba
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