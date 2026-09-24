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24. septembra 2026
Teherán hrozí rozšírením vojny do Indického oceánu, ak USA podniknú ďalší útok na Irán
Poradca najvyššieho duchovného vodcu tvrdí, že po Perzskom zálive a Červenom mori sa konflikt môže posunúť ďalej. Irán môže v prípade ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Poradca najvyššieho duchovného vodcu tvrdí, že po Perzskom zálive a Červenom mori sa konflikt môže posunúť ďalej.
Irán môže v prípade ďalších amerických alebo izraelských útokov rozšíriť vojnu na Blízkom východe až do Indického oceánu, varoval vo štvrtok Jahjá Rahím Safaví poradca najvyššieho duchovného vodcu Modžtabu Chameneího.
„Keďže sa konflikt rozšíril z Perzského zálivu a Hormuzského prielivu do Červeného mora, je možné, že v reakcii na ďalšiu vojnu sa front rozšíri ešte viac, až do Indického oceánu a možno aj ďalej,“ uviedol Safaví vo videu zverejnenom iránskou agentúrou Fars.
Jeho vyjadrenie prichádza v čase pokračujúceho napätia okolo Hormuzského prielivu, ktorým pred vojnou prechádzala významná časť svetového obchodu s ropou.
Lodná doprava cez prieliv zostáva výrazne obmedzená a v pondelok ním podľa údajov o lodnej premávke prešli iba dve nákladné plavidlá.
Teherán však zároveň naznačuje možnosť diplomatického riešenia. Irán uviedol, že je pripravený do značnej miery obnoviť plavbu cez Hormuz, ak USA zmiernia vojenský tlak a blokádu iránskych prístavov.
Americkí a iránski predstavitelia tento týždeň rokovali v New Yorku o možnostiach ukončenia konfliktu. Napätie sa medzitým rozšírilo aj do Červeného mora, kde Húsíovia ovládajú strategické oblasti pri prielive Báb al-Mandab.
Saudská Arábia zároveň obnovila časť prevádzky ropovodu East-West, ktorý umožňuje vyvážať ropu k Červenému moru mimo Hormuzského prielivu.
Zdroj: SITA.sk - Teherán hrozí rozšírením vojny do Indického oceánu, ak USA podniknú ďalší útok na Irán © SITA Všetky práva vyhradené.
Irán môže v prípade ďalších amerických alebo izraelských útokov rozšíriť vojnu na Blízkom východe až do Indického oceánu, varoval vo štvrtok Jahjá Rahím Safaví poradca najvyššieho duchovného vodcu Modžtabu Chameneího.
„Keďže sa konflikt rozšíril z Perzského zálivu a Hormuzského prielivu do Červeného mora, je možné, že v reakcii na ďalšiu vojnu sa front rozšíri ešte viac, až do Indického oceánu a možno aj ďalej,“ uviedol Safaví vo videu zverejnenom iránskou agentúrou Fars.
Jeho vyjadrenie prichádza v čase pokračujúceho napätia okolo Hormuzského prielivu, ktorým pred vojnou prechádzala významná časť svetového obchodu s ropou.
Ochromená doprava
Lodná doprava cez prieliv zostáva výrazne obmedzená a v pondelok ním podľa údajov o lodnej premávke prešli iba dve nákladné plavidlá.
Teherán však zároveň naznačuje možnosť diplomatického riešenia. Irán uviedol, že je pripravený do značnej miery obnoviť plavbu cez Hormuz, ak USA zmiernia vojenský tlak a blokádu iránskych prístavov.
Napätie zvyšujú Húsíovia
Americkí a iránski predstavitelia tento týždeň rokovali v New Yorku o možnostiach ukončenia konfliktu. Napätie sa medzitým rozšírilo aj do Červeného mora, kde Húsíovia ovládajú strategické oblasti pri prielive Báb al-Mandab.
Saudská Arábia zároveň obnovila časť prevádzky ropovodu East-West, ktorý umožňuje vyvážať ropu k Červenému moru mimo Hormuzského prielivu.
Zdroj: SITA.sk - Teherán hrozí rozšírením vojny do Indického oceánu, ak USA podniknú ďalší útok na Irán © SITA Všetky práva vyhradené.
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