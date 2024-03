„Single“ pojem je už každému známy, čo sú to však mingle alebo LAT vzťahy?

Žitie oddelene spolu

11.3.2024 - Nepochybne už nikomu netreba vysvetľovať, čo to znamená, keď je niekto single. Stretli ste sa už ale s označením „mingle“?Toto označenie pochádza z anglického výrazu „married, but single", v doslovnom preklade teda ženatý/vydatá, ale slobodný/á alebo v prenesenom význame spolu a predsa každý sám. Vo svojich štatistikám sa im prvýkrát venoval slovenský štatistický úrad.„Je zaujímavé, že v našich zemepisných šírkach sa udomácňuje výraz „mingle vzťahy“, keďže vo vedeckej a odbornej literatúre prevláda širšie označenie LAT vzťahy, ktoré v angličtine znamená living apart together, t.j. „žitie oddelene spolu“. Netýkajú sa teda len manželov, ktorí žijú v samostatných domácnostiach, ale aj nemanželských partnerských intímnych vzťahov," hovorí pre agentúru SITA vedecký pracovník z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV Miroslav Popper.V takýchto LAT vzťahoch žije podľa neho okolo desať percent dospelých v Západnej Európe, USA a v Austrálii.Kto sú ľudia žijúci v mingle vzťahoch?„Je to taký manželský vzťah, v ktorom partneri reálne spolu nežijú v jednej domácnosti. Každý z nich má vlastnú domácnosť, zrejme aj vlastné hospodárenie a ďalšie prvky nezávislosti. Stretávajú sa navzájom iba keď majú záujem, keď im stretnutie z rôznych aspektov vyhovuje," vysvetľujú autori publikácie Rodinné správanie populácie Slovenska zo Štatistického úradu SR. Takýto vzťah je podľa nich teda určitým kompromisom medzi osobnou nezávislosťou a zároveň potrebou blízkosti ďalšej osoby. Niektorí mingles síce žijú v dvoch oddelených domácnostiach, ale zároveň majú spoločného potomka.„Na jednej strane môže ísť o externé prekážky, ako napríklad nedostatok financií na zaobstaranie si spoločného bývania, či štúdium alebo práca v odlišných zemepisných lokalitách. Na druhej strane sú páry, ktoré sa takto spontánne rozhodnú žiť, čo súvisí so súčasným dôrazom na individualizmus a napĺňanie vlastného osobnostného potenciálu. V LAT vzťahoch vidia ich zástancovia skĺbenie intímneho a sexuálneho života s individuálnou autonómiou a nezávislosťou," vymenúva dôvody M. Popper.Ďalšie dôvody žitia v takýchto vzťahoch môžu podľa neho byť, že sa dvojica ešte necíti na to, aby spolu žila alebo, naopak, spoločné spolužitie je v kríze a môže ísť o jeden z posledných krokov, ako zachrániť partnerský či manželský vzťah.A hoci sa takýto typ spolužitia ťažšie identifikuje na základe údajov sčítania, Štatistický úrad SR ich čiastočne identifikoval na základe manželského vzťahu a typu domácnosti, v ktorej obyvateľ žije. Takýchto párov je na Slovensku podľa štatistík viac ako 78 tisíc.„Avšak dôvodov takéhoto stavu môže byť viacero, najčastejšie zrejme nefunkčnosť manželského spolužitia a neukončenie manželstva rozvodom," dodávajú štatistici.Ak by sa na tento fenomén nazeralo ako na alternatívnu možnosť pre bezdetných alebo pre ľudí, ktorých deti sa už osamostatnili, potom by šlo o niečo viac ako 8,6 tisíc párov, ktoré majú administratívne manželský vzťah a každý z dvojice tvorí samostatnú domácnosť jednotlivca.„Tu ide o nízku početnosť, a navyše ani všetky tieto spolužitia nemožno označiť ako spolužitie typu mingle, pretože časť z nich môžu tvoriť odlúčení manželia pred rozvodovým konaním, alebo dočasne oddelené páry kvôli pracovným povinnostiam a iné," zdôrazňujú štatistici.A ako tomu bude do budúcna, budú počty takýchto vzťahov pribúdať? „V súčasnosti možno hovoriť o narastajúcej pluralite partnerských, manželských a rodinných vzťahov. To znamená, že ako alternatíva k manželským vzťahom pribúdajú nemanželské kohabitácie, single život, jednorodičovské domácnosti a tiež LAT vzťahy," vymenúva M. Popper.Ako ďalej vyzdvihuje, podstatné je, že alternatívne formy spolužitia sú už širokou verejnosťou stále viac akceptované, čo v minulosti nebolo vôbec bežné, či tolerované.Ako každý vzťah aj tento typ spolužitia má svoje plusy i mínusy. Medzi plusy možno podľa vedeckého pracovníka zaradiť väčšiu nezávislosť a vlastný životný priestor, s čím súvisí vlastné rozhodovanie sa o tom, čo, kedy a s kým chce človek robiť, vlastné stanovovanie si rôznych priorít, vrátane finančných a tiež čas zamýšľať sa nad plánovaním a smerovaním svojho života. Dvojica si zároveň môže viac vážiť spoločne strávený čas.„Pre mnohé ženy, najmä pokiaľ zažili tradičnú deľbu rol v domácnosti, môže byť takéto spolužitie oslobodzujúce aj z hľadiska toho, že nemusia variť, prať, žehliť, upratovať, aby uspokojili svojho manžela a on sa zatiaľ mohol nerušene venovať svojim záujmom a koníčkom," vysvetľuje M. Popper.Medzi nevýhodami sa môžu vyskytovať občasné pocity osamelosti alebo ignorovania vo vzťahu, pocity nedostatočného záujmu, starostlivosti, záväzku, oddanosti, či blízkosti. „Napokon, vedenie dvoch nezávislých domácností vyžaduje oveľa viac finančných zdrojov než spoločná domácnosť," uzatvára M. Popper.