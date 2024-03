Huawei na veľtrh MWC 2024 priniesol špičkové technológie pre personalizovaný životný štýl

Najviac pozornosti pritiahli Huawei Mate 60 RS ULTIMATE DESIGN, Huawei FreeClip a Huawei WATCH GT 4. Spoločnosť Huawei pokračuje v investíciách do technologických inovácií a zároveň sa zaväzuje k budovaniu bohatého a personalizovaného životného štýlu pre spotrebiteľov po celom svete.

"Spoločnosť Huawei bude naďalej upevňovať svoju pozíciu globálnej špičkovej, módnej a technologicky orientovanej značky," povedal Kevin Ho, COO Huawei Consumer Business Group, a dodal: "V roku 2024 budeme naďalej zvyšovať investície do výskumu a vývoja v oblasti inteligentných zariadení, fitnes a zdravia a digitálnej tvorby. Vďaka tomuto úsiliu budú inovatívne produkty a služby dostupnejšie pre používateľov na celom svete a vytvoríme pre spotrebiteľov špičkový, priekopnícky a personalizovaný životný štýl."

Stabilný rast Huawei CBG upevňuje jej pozíciu na globálnom trhu

V uplynulom roku spoločnosť Huawei CBG dosiahla pozoruhodný pokrok. Podarilo sa jej preraziť na globálnych trhoch so špičkovými nositeľnými zariadeniami, audiotechnikou, tabletmi, PC a telefónmi, a to vydaním zaujímavého radu špičkových, módnych a technologicky orientovaných produktov. Spoločnosť Huawei usporiadala podujatia na uvedenie vlajkových produktov v Európe, na Blízkom východe a v Afrike, v Latinskej Amerike a v Ázii a Tichomorí, čo dokazuje odhodlanie spoločnosti zvyšovať svoju globálnu prítomnosť ako značky špičkovej triedy.

Medzi vlajkové smartfóny uvedené na trh v roku 2023 patrila séria Huawei Mate 60 a tiež Huawei Mate X5, ktoré pomohli spoločnosti Huawei stať sa významným hráčom na trhu so špičkovými zariadeniami a celému svetu dokázali prvotriednu technickú silu výrobcui. Spoločnosť Huawei tiež predstavila ULTIMATE DESIGN, novú ultra-high-end značku, ktorá ponúka výraznú estetiku, remeselné spracovanie a technologické inovácie. Podľa najnovšej správy spoločnosti Counterpoint Research získala spoločnosť Huawei v roku 2023 5 % podiel na globálnom trhu so smartfónmi vyššej triedy, čím sa zaradila na tretie miesto medzi všetkými značkami. V prvých dvoch týždňoch roku 2024 sa spoločnosť Huawei umiestnila na prvom mieste na čínskom trhu s najväčším objemom predaja smartfónov. Do konca roka 2023 prekročili celosvetové dodávky inteligentných nositeľných zariadení Huawei 150 miliónov a spoločnosť Huawei sa päť rokov po sebe umiestnila na prvom mieste na čínskom trhu inteligentných hodiniek. Aplikácia Huawei Health má základňu viac ako 450 miliónov používateľov. Do roku 2023, desať rokov po uvedení svojho prvého tabletu, spoločnosť Huawei dodala viac ako 100 miliónov tabletov.

Vytvorenie novej estetiky so špičkovým dizajnom

Výstavná zóna Huawei "Fashion Forward" na MWC si získala uznanie a ukázala dôraz spoločnosti Huawei na profiláciu v segmente životného štýlu. V roku 2023 spoločnosť Huawei predstavila svoju kampaň "Fashion Forward", ktorej cieľom je vytvoriť pre spotrebiteľov trendový a zdravý životný štýl.

Najmodernejšie inteligentné nositeľné zariadenia pre komplexnú správu zdravia

Výstavná zóna Huawei Fitness & Health priťahovala pohľady zúčastnených hostí. Inteligentné nositeľné zariadenia sú jedným z najdôležitejších odvetví v globálnom podnikaní spoločnosti Huawei CBG. V roku 2023 spoločnosť Huawei predstavila rad vlajkových lodí inteligentných nositeľných zariadení vrátane Huawei WATCH Ultimate, prvých inteligentných hodiniek s podporou obojsmerných satelitných správ BeiDou, Huawei WATCH 4, ktoré predstavili úplne novú funkciu Health Glance, Huawei WATCH GT 4, ktoré prišli s úplne novými krúžkami aktivity a aplikáciou Stay Fit, a Huawei WATCH ULTIMATE DESIGN, prvých pozlátených inteligentných hodiniek, ktoré boli kedy vyrobené.

Výrobca neustále dosahuje prelomové výsledky a inovácie v oblasti špičkových technológií, dokonalej estetiky, správy zdravia a vedecky podloženého tréningu, ktoré plne ocenili globálni spotrebitelia. Tri mesiace po uvedení na trh dosiahli celosvetové dodávky Huawei WATCH GT 4 viac ako 2,5 milióna kusov, čím sa Huawei WATCH GT 4 stali najpredávanejšími inteligentnými hodinkami Huawei.

Spoločnosť Huawei sa už viac ako desať rokov zaoberá inteligentnými nositeľnými zariadeniami. Počas rokov vyvinula vlastnú technológiu monitorovania životných funkcií TruSeen™, ktorá bola v priebehu ôsmich rokov modernizovaná o päť generácií. Táto technológia stavia spoločnosť Huawei do pozície hlavného hráča v odvetví inteligentných nositeľných zariadení. Spoločnosť Huawei podala viac ako 800 patentových prihlášok na inteligentné nositeľné zariadenia, čím sa umiestnila na popredných miestach v oblasti investícií do výskumu a vývoja a počtu patentov v oblasti fitness a zdravia. V októbri 2023 spoločnosť Huawei predstavila svoje tretie laboratórium zdravia - Huawei Finland Health Lab. Spoločnosť tiež vybudovala viac ako 10 globálnych výskumných a vývojových centier, čím urýchlila globálne rozloženie profesionálneho výskumu v oblasti nositeľných zariadení. Spoločnosť Huawei bude aj naďalej lídrom v zavádzaní prevratných služieb v oblasti fitness & zdravia a sprístupňovaní vedeckých inteligentných riešení pre všetkých.

Inteligentné nositeľné zariadenia Huawei budú aj naďalej získavať prehľad o hlavných zdravotných údajoch, zvyšovať investície do výskumu a vývoja a neustále prinášať prelomové objavy v prospech globálnych spotrebiteľov. V roku 2024 sa Huawei prioritne zameria na tri priemyselné výzvy: spánok, krvný tlak a riadenie duševného zdravia. Vďaka tomuto úsiliu bude Huawei ponúkať presnejšie, pohodlnejšie a komplexnejšie riešenia pre správu zdravia pre globálnych používateľov.

Huawei MatePad Pro 13,2: Digitálna inovácia

Huawei MatePad Pro 13,2", najnovšia vlajková loď spoločnosti Huawei vzbudili na MWC 2024 veľký záujem. Tablet bol uvedený na trh v roku 2023 ako prvý tablet podporujúci technológiu NearLink, čím si pripomíname desiaty rok tabletov Huawei. Je to zároveň najtenší tablet, aký bol kedy vyrobený, s najužšími rámčekmi a najvyšším pomerom obrazovky k telu. Bez problémov spolupracuje s Huawei M-Pencil (3. generácia), prvým stylusom, ktorý podporuje viac ako 10 000 úrovní snímania tlaku, čo prináša bezproblémový zážitok z digitálnej tvorby. Globálna aktivita Huawei GoPaint v roku 2023 vyzvala digitálnych tvorcov, aby prezentovali diela vytvorené na tabletoch Huawei. Vývojom špičkových možností tabletov chce spoločnosť Huawei sprístupniť radosť z tvorby všetkým umelcom..

Spoločnosť Huawei na podujatí uviedla, že v roku 2024 bude naďalej zvyšovať svoje investície do digitálnej tvorby tým, že uprednostní technológie PaperMatte Display a NearLink, aby poskytla viac vylepšených zážitkov z digitálnej tvorby. Aktivita GoPaint, ktorú organizuje spoločnosť Huawei má za cieľ pokryť viac krajín a regiónov, čím sa stane skutočnou globálnou silou v komunite digitálneho umenia.

Pozoruhodné sú aj úspechy spoločnosti Huawei v oblasti mobilného zobrazovania, keď uviedla na trh značku XMAGE, ktorá zahŕňa všetky aspekty od optických systémov až po technológie zobrazovania a spracovania obrazu. V roku 2023 prišli vlajkové produkty Huawei, ako napríklad rad Huawei Mate 60, Huawei Mate X5 a rad Huawei P60, vybavené funkciami XMAGE, aby používateľom poskytli úplne nový zážitok z mobilnej fotografie. Do súťaže Huawei XMAGE Awards v roku 2023 bolo prihlásených viac ako 600 000 fotografií z takmer 100 krajín/regiónov. Jej cieľom je inšpirovať používateľov, aby zachytili a zdieľali výnimočné momenty vo svojom okolí, vyjadrili svoje emócie a ukázali silu fotografie smartfónom.

Prezentácia spoločnosti Huawei na veľtrhu MWC 2024 demonštrovala záväzok spoločnosti voči globálnemu trhu so špičkovými fotoaparátmi. Rok 2024 bude rozhodujúcim rokom, pretože spoločnosť Huawei bude prekonávať hranice a sprístupňovať používateľom na celom svete špičkové, módne a technologicky orientované produkty, služby a zážitky vďaka zvýšeným investíciám do výskumu a vývoja inovatívnych technológií, a tým stanovovať referenčné hodnoty pre toto odvetvie.