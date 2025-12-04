|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 4.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Barbora
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. decembra 2025
„Slayáda“ za 17 miliónov eur: Drucker nariadil kontrolu prípadu NITC, posvieti si na nákup outletu vo Voderadoch – VIDEO
Tagy: CTPark Voderady Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kontrola Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Plán obnovy a odolnosti SR
Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) nariadil hĺbkovú a ...
Zdieľať
4.12.2025 (SITA.sk) - Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) nariadil hĺbkovú a komplexnú kontrolu celého prípadu Národného inovačného a technologického centra (NITC).
Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR poverený vedením úradu Tomáš Drucker ešte minulý týždeň rozhodol o zastavení všetkých relevantných úkonov a procesov, aby sa zabránilo ďalším krokom, kým nebude potvrdený súlad so zákonom, internými predpismi a zásadami transparentného hospodárenia.
Kontrola sa zameriava na preskúmanie procesu vytvorenia NITC, verejnej obchodnej súťaže, nadobudnutia nehnuteľnosti, rozhodovania vedúceho k výberu a uzatvoreniu zmluvných vzťahov, znaleckých posudkov, finančných a právnych aspektov nadobudnutia, ako aj preverenie možných konfliktov záujmov či rizík.
Minister zároveň nariadil, aby všetky útvary poskytli plnú súčinnosť a neodkladne odovzdali požadovanú dokumentáciu. „Výsledky kontroly budú podkladom k ďalším úkonom a rozhodnutiam Úradu podpredsedu vlády a verejnosť bude o výsledkoch kontroly bezodkladne informovaná," uviedol hovorca úradu Andrej Wallner.
V priestoroch bývalého outletu vo Voderadoch má vzniknúť inovačné a technologické centrum. Ako informovala 360tka vo svojej reportáži, štát objekt kúpil za 16,9 milióna eur a za spoločnosťou, ktorá ho predávala stoja podnikateľ Gustáv Laca a jeho dcéra, známa influencerka Ema Lacová. „No to znie crazy, crazy a to je to 'slayáda', že sa to takto podarilo no," okomentovala a vysvetlila, čo slovo "slayáda" znamená.
Opozícia hovorí o netransparentnom nákupe. Hnutie Slovensko pripomenulo, že areál dlhodobo nikto nechcel kúpiť a roky bol ponúkaný za nižšie sumy. "Minimálne 12 miliónov z vreciek občanov vyletelo komínom a jedným podpisom na papieri skončilo na účte rodiny Lacových," uviedlo v príspevku na sociálnej sieti Facebook.
Michal Truban z Progresívneho Slovenska na sociálnej sieti Facebook napísal, že na kšeft upozorňuje už týždne a na pondelok 13:00 zvolal mimoriadny výbor.
Zdroj: SITA.sk - „Slayáda“ za 17 miliónov eur: Drucker nariadil kontrolu prípadu NITC, posvieti si na nákup outletu vo Voderadoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR poverený vedením úradu Tomáš Drucker ešte minulý týždeň rozhodol o zastavení všetkých relevantných úkonov a procesov, aby sa zabránilo ďalším krokom, kým nebude potvrdený súlad so zákonom, internými predpismi a zásadami transparentného hospodárenia.
Čo nariadil Drucker?
Kontrola sa zameriava na preskúmanie procesu vytvorenia NITC, verejnej obchodnej súťaže, nadobudnutia nehnuteľnosti, rozhodovania vedúceho k výberu a uzatvoreniu zmluvných vzťahov, znaleckých posudkov, finančných a právnych aspektov nadobudnutia, ako aj preverenie možných konfliktov záujmov či rizík.
Minister zároveň nariadil, aby všetky útvary poskytli plnú súčinnosť a neodkladne odovzdali požadovanú dokumentáciu. „Výsledky kontroly budú podkladom k ďalším úkonom a rozhodnutiam Úradu podpredsedu vlády a verejnosť bude o výsledkoch kontroly bezodkladne informovaná," uviedol hovorca úradu Andrej Wallner.
Nákup outletu vo Voderadoch
V priestoroch bývalého outletu vo Voderadoch má vzniknúť inovačné a technologické centrum. Ako informovala 360tka vo svojej reportáži, štát objekt kúpil za 16,9 milióna eur a za spoločnosťou, ktorá ho predávala stoja podnikateľ Gustáv Laca a jeho dcéra, známa influencerka Ema Lacová. „No to znie crazy, crazy a to je to 'slayáda', že sa to takto podarilo no," okomentovala a vysvetlila, čo slovo "slayáda" znamená.
Opozícia hovorí o netransparentnom nákupe. Hnutie Slovensko pripomenulo, že areál dlhodobo nikto nechcel kúpiť a roky bol ponúkaný za nižšie sumy. "Minimálne 12 miliónov z vreciek občanov vyletelo komínom a jedným podpisom na papieri skončilo na účte rodiny Lacových," uviedlo v príspevku na sociálnej sieti Facebook.
Michal Truban z Progresívneho Slovenska na sociálnej sieti Facebook napísal, že na kšeft upozorňuje už týždne a na pondelok 13:00 zvolal mimoriadny výbor.
Zdroj: SITA.sk - „Slayáda“ za 17 miliónov eur: Drucker nariadil kontrolu prípadu NITC, posvieti si na nákup outletu vo Voderadoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: CTPark Voderady Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kontrola Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Plán obnovy a odolnosti SR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Súdny proces s únoscom študentky pokračuje predvolaním ďalšieho znalca, opäť s vylúčením verejnosti
Súdny proces s únoscom študentky pokračuje predvolaním ďalšieho znalca, opäť s vylúčením verejnosti
<< predchádzajúci článok
OLO odmieta tvrdenie o najdrahších smetiaroch na svete, vysvetľuje skutočné náklady a obviňuje Winklera zo skresľovania
OLO odmieta tvrdenie o najdrahších smetiaroch na svete, vysvetľuje skutočné náklady a obviňuje Winklera zo skresľovania