 24hod.sk    Ekonomika

04. decembra 2025

„Slayáda“ za 17 miliónov eur: Drucker nariadil kontrolu prípadu NITC, posvieti si na nákup outletu vo Voderadoch – VIDEO


Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) nariadil hĺbkovú a ...



66c5d23d472f3362611269 676x465 4.12.2025 (SITA.sk) - Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) nariadil hĺbkovú a komplexnú kontrolu celého prípadu Národného inovačného a technologického centra (NITC).


Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR poverený vedením úradu Tomáš Drucker ešte minulý týždeň rozhodol o zastavení všetkých relevantných úkonov a procesov, aby sa zabránilo ďalším krokom, kým nebude potvrdený súlad so zákonom, internými predpismi a zásadami transparentného hospodárenia.

Čo nariadil Drucker?


Kontrola sa zameriava na preskúmanie procesu vytvorenia NITC, verejnej obchodnej súťaže, nadobudnutia nehnuteľnosti, rozhodovania vedúceho k výberu a uzatvoreniu zmluvných vzťahov, znaleckých posudkov, finančných a právnych aspektov nadobudnutia, ako aj preverenie možných konfliktov záujmov či rizík.

Minister zároveň nariadil, aby všetky útvary poskytli plnú súčinnosť a neodkladne odovzdali požadovanú dokumentáciu. „Výsledky kontroly budú podkladom k ďalším úkonom a rozhodnutiam Úradu podpredsedu vlády a verejnosť bude o výsledkoch kontroly bezodkladne informovaná," uviedol hovorca úradu Andrej Wallner.

Nákup outletu vo Voderadoch


V priestoroch bývalého outletu vo Voderadoch má vzniknúť inovačné a technologické centrum. Ako informovala 360tka vo svojej reportáži, štát objekt kúpil za 16,9 milióna eur a za spoločnosťou, ktorá ho predávala stoja podnikateľ Gustáv Laca a jeho dcéra, známa influencerka Ema Lacová. „No to znie crazy, crazy a to je to 'slayáda', že sa to takto podarilo no," okomentovala a vysvetlila, čo slovo "slayáda" znamená.

Opozícia hovorí o netransparentnom nákupe. Hnutie Slovensko pripomenulo, že areál dlhodobo nikto nechcel kúpiť a roky bol ponúkaný za nižšie sumy. "Minimálne 12 miliónov z vreciek občanov vyletelo komínom a jedným podpisom na papieri skončilo na účte rodiny Lacových," uviedlo v príspevku na sociálnej sieti Facebook.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Michal Truban z Progresívneho Slovenska na sociálnej sieti Facebook napísal, že na kšeft upozorňuje už týždne a na pondelok 13:00 zvolal mimoriadny výbor.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk

Tagy: CTPark Voderady Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kontrola Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Plán obnovy a odolnosti SR
