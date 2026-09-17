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17. septembra 2026
„Slovo mier sa považuje za nebezpečné.“ Jediná protivojnová kandidátka v ruskom Tambove čelí zákazom
V meste, ktoré zasiahli ukrajinské drony, sa cez víkend uskutočnia parlamentné voľby. Jabloko nesmie kandidovať na celoštátnej úrovni, niekoľko jeho kandidátov však zostalo v súboji o jednotlivé ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - V meste, ktoré zasiahli ukrajinské drony, sa cez víkend uskutočnia parlamentné voľby. Jabloko nesmie kandidovať na celoštátnej úrovni, niekoľko jeho kandidátov však zostalo v súboji o jednotlivé obvody.
„Slovo mier sa považuje za urážlivé, nebezpečné,“ hovorí 32-ročná Jana Zenkinová, jediná kandidátka v ruskom Tambove, ktorá pred parlamentnými voľbami otvorene žiada ukončenie vojny na Ukrajine. Jej predvolebné videá miestna televízia nevysiela po tom, ako televízna stanica a miestni volební predstavitelia tvrdili, že obsahujú „znaky extrémistickej povahy“. Rusko bude nový parlament voliť od 18. do 20. septembra.
Tambov s približne 250-tisíc obyvateľmi leží asi 500 kilometrov juhovýchodne od Moskvy a ešte donedávna pôsobil ako mesto vzdialené od vojny. Pokoj však narušil júlový útok ukrajinského dronu na sklad internetového predajcu Wildberries za mestom. Zahynulo sedem ľudí a ďalších 25 utrpelo zranenia. O mesiac neskôr ďalší útok úplne zničil areál, v ktorom pracovalo približne 5-tisíc ľudí.
„Je to desivé, slovami sa ani nedá opísať, aké je to strašné,“ povedala AFP 18-ročná študentka Diana. Napriek skúsenosti s útokmi viacerí obyvatelia považujú nadchádzajúce voľby za dôležité. „Je nevyhnutné ísť voliť, pretože budúcnosť podľa mňa závisí od nás,“ povedala 35-ročná manikérka Daria, ktorá chce podporiť Jabloko, pretože je „proti vojenským akciám“.
Protivojnové Jabloko bolo vyradené z volieb na celoštátnej úrovni, v niektorých jednomandátových obvodoch však jeho kandidáti naďalej ašpirujú. Jednou z nich je Zenkinová. Vo svojej skromnej kancelárii má plagát s výrokom známej sovietskej rockovej skupiny Kino: „Naše srdcia žiadajú zmeny.“
Zenkinová tvrdí, že napriek obmedzeniam cíti „obrovskú podporu od mladých ľudí a dokonca aj od staršej populácie“. „Ľudia sú unavení,“ povedala o konflikte, ktorý vstúpil do piateho roka. „Je to ťažké bremeno, ekonomicky aj sociálne. Všetci sú už vyčerpaní a prirodzene chcú žiť v pokoji, v mieri, byť v bezpečí.“
Opačný pohľad zastáva 64-ročný kandidát Komunistickej strany Andrej Židkov, ktorý mierové rokovania s Kyjevom odmieta. „Víťazstvo... znamená prežitie, prežitie štátu,“ povedal AFP. „Každá vojna sa končí mierom. Ale mierové návrhy počas vojny sú vždy nebezpečnou cestou. Preto sme bojujúca strana.“ Podľa Židkova bojuje proti Ukrajine aj niekoľko členov miestnej organizácie komunistov a šiesti z nich zahynuli.
Aj 76-ročný Vladimir Vinogradov, ktorý nechce voliť Jednotné Rusko, plánuje podporiť komunistov. „Takmer všetci budú voliť Jednotné Rusko. Viem, že ja budem voliť proti,“ povedal. Komunistická strana pritom ruskú vojenskú operáciu na Ukrajine podporuje.
Zenkinová zároveň priznáva, že ani smrtiaci útok na sklad Wildberries nepriniesol výraznejší prílev ľudí do protivojnového tábora. Zničený sklad patril medzi najlepšie platené pracoviská pre manuálne profesie v oblasti. Šéfka tambovského centra zamestnanosti Oľga Meščeriakovová však tvrdí, že existujú alternatívy. „Podniky v meste a regióne môžu ponúknuť porovnateľné platy... v obrannom priemysle,“ povedala AFP.
Po celom Tambove medzitým visia plagáty vyzývajúce obyvateľov na účasť vo voľbách so sloganom „Váš hlas je silou Ruska“. Podľa analytikov citovaných AFP považuje Kremeľ vysokú volebnú účasť za spôsob, ako posilniť legitimitu Putinovej vlády.
Zdroj: SITA.sk - „Slovo mier sa považuje za nebezpečné.“ Jediná protivojnová kandidátka v ruskom Tambove čelí zákazom © SITA Všetky práva vyhradené.
„Slovo mier sa považuje za urážlivé, nebezpečné,“ hovorí 32-ročná Jana Zenkinová, jediná kandidátka v ruskom Tambove, ktorá pred parlamentnými voľbami otvorene žiada ukončenie vojny na Ukrajine. Jej predvolebné videá miestna televízia nevysiela po tom, ako televízna stanica a miestni volební predstavitelia tvrdili, že obsahujú „znaky extrémistickej povahy“. Rusko bude nový parlament voliť od 18. do 20. septembra.
Tambov s približne 250-tisíc obyvateľmi leží asi 500 kilometrov juhovýchodne od Moskvy a ešte donedávna pôsobil ako mesto vzdialené od vojny. Pokoj však narušil júlový útok ukrajinského dronu na sklad internetového predajcu Wildberries za mestom. Zahynulo sedem ľudí a ďalších 25 utrpelo zranenia. O mesiac neskôr ďalší útok úplne zničil areál, v ktorom pracovalo približne 5-tisíc ľudí.
„Je to desivé, slovami sa ani nedá opísať, aké je to strašné,“ povedala AFP 18-ročná študentka Diana. Napriek skúsenosti s útokmi viacerí obyvatelia považujú nadchádzajúce voľby za dôležité. „Je nevyhnutné ísť voliť, pretože budúcnosť podľa mňa závisí od nás,“ povedala 35-ročná manikérka Daria, ktorá chce podporiť Jabloko, pretože je „proti vojenským akciám“.
Protivojnové Jabloko bolo vyradené z volieb na celoštátnej úrovni, v niektorých jednomandátových obvodoch však jeho kandidáti naďalej ašpirujú. Jednou z nich je Zenkinová. Vo svojej skromnej kancelárii má plagát s výrokom známej sovietskej rockovej skupiny Kino: „Naše srdcia žiadajú zmeny.“
Zenkinová tvrdí, že napriek obmedzeniam cíti „obrovskú podporu od mladých ľudí a dokonca aj od staršej populácie“. „Ľudia sú unavení,“ povedala o konflikte, ktorý vstúpil do piateho roka. „Je to ťažké bremeno, ekonomicky aj sociálne. Všetci sú už vyčerpaní a prirodzene chcú žiť v pokoji, v mieri, byť v bezpečí.“
Opačný pohľad zastáva 64-ročný kandidát Komunistickej strany Andrej Židkov, ktorý mierové rokovania s Kyjevom odmieta. „Víťazstvo... znamená prežitie, prežitie štátu,“ povedal AFP. „Každá vojna sa končí mierom. Ale mierové návrhy počas vojny sú vždy nebezpečnou cestou. Preto sme bojujúca strana.“ Podľa Židkova bojuje proti Ukrajine aj niekoľko členov miestnej organizácie komunistov a šiesti z nich zahynuli.
Aj 76-ročný Vladimir Vinogradov, ktorý nechce voliť Jednotné Rusko, plánuje podporiť komunistov. „Takmer všetci budú voliť Jednotné Rusko. Viem, že ja budem voliť proti,“ povedal. Komunistická strana pritom ruskú vojenskú operáciu na Ukrajine podporuje.
Zenkinová zároveň priznáva, že ani smrtiaci útok na sklad Wildberries nepriniesol výraznejší prílev ľudí do protivojnového tábora. Zničený sklad patril medzi najlepšie platené pracoviská pre manuálne profesie v oblasti. Šéfka tambovského centra zamestnanosti Oľga Meščeriakovová však tvrdí, že existujú alternatívy. „Podniky v meste a regióne môžu ponúknuť porovnateľné platy... v obrannom priemysle,“ povedala AFP.
Po celom Tambove medzitým visia plagáty vyzývajúce obyvateľov na účasť vo voľbách so sloganom „Váš hlas je silou Ruska“. Podľa analytikov citovaných AFP považuje Kremeľ vysokú volebnú účasť za spôsob, ako posilniť legitimitu Putinovej vlády.
Zdroj: SITA.sk - „Slovo mier sa považuje za nebezpečné.“ Jediná protivojnová kandidátka v ruskom Tambove čelí zákazom © SITA Všetky práva vyhradené.
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