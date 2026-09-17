|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 17.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Olympia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. septembra 2026
Dve dosiaľ nevystavené Monetove maľby pôjdu v Paríži do dražby
Tagy: Aukcia Aukčný dom Obrazy
Obraz Kosatce odhadli až na 30 miliónov eur, ďalšie Monetovo dielo Smutná vŕba môže vyniesť 12 miliónov eur. Dve maľby francúzskeho impresionistu Clauda Moneta, ktoré ...
Zdieľať
17.9.2026 (SITA.sk) - Obraz Kosatce odhadli až na 30 miliónov eur, ďalšie Monetovo dielo Smutná vŕba môže vyniesť 12 miliónov eur.
Dve maľby francúzskeho impresionistu Clauda Moneta, ktoré ešte nikdy neboli vystavené na verejnosti, pôjdu 22. októbra do dražby v Paríži. Predáva ich francúzska miliardárska rodina Schlumbergerovcov, oznámila vo štvrtok aukčná sieň Sotheby's.
Veľkoformátový obraz (Iris) Kosatce, ktorý Monet dokončil na sklonku života, má odhadovanú cenu 22 až 30 miliónov eur. Podľa Sotheby's ide o „najvyšší odhad, aký kedy dostal obraz ponúkaný v aukcii vo Francúzsku“.
Dielo po kúpe zberateľkou Jeanne Schlumbergerovou (1889 – 1983) nikdy neopustilo rodinný dom v Paríži. Thomas Bompard zo Sotheby's ju označil za „geniálnu zberateľku umenia“.
V aukcii budú spolu štyri Monetove plátna. Medzi nimi aj Saule Pleureur (Smutná vŕba), ktorého hodnotu odhadujú na deväť až 12 miliónov eur.
Dražba sa uskutoční v roku stého výročia Monetovej smrti 5. decembra 1926. Koncom septembra sa v Paríži otvoria aj dve výstavy venované jeho tvorbe.
Zbierka, ktorú pred aukciou predstavia v Hongkongu a New Yorku, obsahuje tiež tri diela Paula Cézanna. Obraz La Ferme (Farma), najväčšie Cézannovo dielo, aké sa dosiaľ objavilo v dražbe, má odhad 600-tisíc až 800-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Dve dosiaľ nevystavené Monetove maľby pôjdu v Paríži do dražby © SITA Všetky práva vyhradené.
Dve maľby francúzskeho impresionistu Clauda Moneta, ktoré ešte nikdy neboli vystavené na verejnosti, pôjdu 22. októbra do dražby v Paríži. Predáva ich francúzska miliardárska rodina Schlumbergerovcov, oznámila vo štvrtok aukčná sieň Sotheby's.
Veľkoformátový obraz (Iris) Kosatce, ktorý Monet dokončil na sklonku života, má odhadovanú cenu 22 až 30 miliónov eur. Podľa Sotheby's ide o „najvyšší odhad, aký kedy dostal obraz ponúkaný v aukcii vo Francúzsku“.
Geniálna zberateľka
Dielo po kúpe zberateľkou Jeanne Schlumbergerovou (1889 – 1983) nikdy neopustilo rodinný dom v Paríži. Thomas Bompard zo Sotheby's ju označil za „geniálnu zberateľku umenia“.
V aukcii budú spolu štyri Monetove plátna. Medzi nimi aj Saule Pleureur (Smutná vŕba), ktorého hodnotu odhadujú na deväť až 12 miliónov eur.
Rekordná suma
Dražba sa uskutoční v roku stého výročia Monetovej smrti 5. decembra 1926. Koncom septembra sa v Paríži otvoria aj dve výstavy venované jeho tvorbe.
Zbierka, ktorú pred aukciou predstavia v Hongkongu a New Yorku, obsahuje tiež tri diela Paula Cézanna. Obraz La Ferme (Farma), najväčšie Cézannovo dielo, aké sa dosiaľ objavilo v dražbe, má odhad 600-tisíc až 800-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Dve dosiaľ nevystavené Monetove maľby pôjdu v Paríži do dražby © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Aukcia Aukčný dom Obrazy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
„Slovo mier sa považuje za nebezpečné.“ Jediná protivojnová kandidátka v ruskom Tambove čelí zákazom
„Slovo mier sa považuje za nebezpečné.“ Jediná protivojnová kandidátka v ruskom Tambove čelí zákazom
<< predchádzajúci článok
Šimečka označil tlačovku Smeru o jeho rodine za čistú drzosť. Najmä v čase, keď Kaliňák čelí masívnemu konfliktu záujmov
Šimečka označil tlačovku Smeru o jeho rodine za čistú drzosť. Najmä v čase, keď Kaliňák čelí masívnemu konfliktu záujmov