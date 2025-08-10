|
„Som ako lep na muchy,“ Fico tvrdí, že ho médiá naháňajú aj na dovolenke, vyjadril sa aj ku kúpe nehnuteľnosti – VIDEO
Tagy: Chorvátsko Médiá Opozícia Premiér Slovenskej republiky Streľba na premiéra Roberta Fica v Handlovej
Predseda vlády Robert Fico nechápe, prečo jeho oponenti v médiách a v opozícii veria, že im pomôže, ak ho budú terorizovať na dovolenke. ...
10.8.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico nechápe, prečo jeho oponenti v médiách a v opozícii veria, že im pomôže, ak ho budú terorizovať na dovolenke. „Stokrát už navštívili chorvátsky kataster nehnuteľností, kde nič nenašli, lebo som nič v tejto krajine nekúpil. Stokrát dootravovali miestnych predstaviteľov, od ktorých sa nič nedozvedeli. Stokrát som verejne vyhlásil, že nevlastním v Chorvátsku žiadnu nehnuteľnosť, a že bývam na súkromí ako to robia desaťtisíce Slovákov,“ uviedol v najnovšom videu na sociálnej sieti Fico.
Predseda vlády je presvedčený, že pre protivládne a protislovenské médiá je ako lep na muchy.
„Novinári sú otravní ako muchy aj na dovolenke. Je mi smiešne a súčasne trápne, keď ma pri plávaní sprevádzajú na brehu a keby som stokrát preplával tú istú trasu, tak oni by ju stokrát prešli, len aby mohli fotiť a vyrušovať so stupídnymi otázkami. A potom ešte obťažujú miestnych, z ktorých 99 percent netuší, kto je slovenský predseda vlády ako 99 percent Slovákov netuší, kto je premiérom Chorvátska,“ zdôraznil Fico, ktorý si podľa vlastných slov na Jadrne líže rany po atentáte.
Premiér všetkým odkázal, že ak si bude chcieť niečo v Chorvátsku kúpiť, tak si to aj kúpi. „Mnohé pekné nehnuteľnosti sú tu lacnejšie ako trojizbový byt v Bratislave. Pravda a objektívnosť sú pre protislovenské a protivládne médiá neznáme pojmy, poznajú len nenávisť a posadnutosť,“ myslí si Fico.
Novinárom na záver odkázal, že o chvíľu už bude znovu permanentne na Slovensku. „Nemusíte za mnou cestovať a míňať zdroje vašich redakcií, aby ste mi žrali nervy. Ráno po šiestej ma vždy nájdete na hrádzi a potom po ôsmej až do večera na úrade,“ konštatoval Fico.
Zdroj: SITA.sk - „Som ako lep na muchy," Fico tvrdí, že ho médiá naháňajú aj na dovolenke, vyjadril sa aj ku kúpe nehnuteľnosti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
