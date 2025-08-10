|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 10.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vavrinec
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. augusta 2025
Fico pred samitom Trump – Putin: Ukrajina bude trpieť, nech dopadne stretnutie akokoľvek – VIDEO
Tagy: Americký prezident Premiér Slovenskej republiky rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident vojna na Ukrajine
To, čo sa udeje v nasledujúcich týždňoch, nebude pekné. Myslí si to pred samitom Trump-Putin slovenský predseda vlády
Zdieľať
10.8.2025 (SITA.sk) - To, čo sa udeje v nasledujúcich týždňoch, nebude pekné. Myslí si to pred samitom Trump-Putin slovenský predseda vlády Robert Fico. Podľa neho najviac bude trpieť Ukrajina.
„Všetci sledujeme povyk okolo stretnutia amerického a ruského prezidenta plánovaného na 15. augusta budúci týždeň. Všetci už vedia, že konflikt má svoje vážne korene v nedávnej histórii, že nemá vojenské riešenie, všetci už vedia, že členstvo Ukrajiny v NATO je nemožné, všetci už vedia, že Ukrajina bola použitá Západom na pokus oslabiť Rusko, čo sa nepodarilo a za čo bude musieť Ukrajina podľa všetkého draho zaplatiť,“ uviedol na sociálnej sieti Fico.
Stále podľa neho aj v tomto prípade platí jedna africká pravda. „Pamätáte sa na starú africkú pravdu, ktorú tak rád opakujem? Je jedno, či sa slony bijú alebo sexujú, vždy trpí tráva. Nech rokovanie slonov 15. augusta dopadne akokoľvek, trpieť bude tráva – v tomto prípade Ukrajina,“ konštatoval Fico.
Ukrajinskí politickí lídri sú podľa neho za tento stav do určitej miery zodpovední sami, lebo sa nechali nalákať Západom a naplno podporovali neúspešnú západnú stratégiu poškodiť Rusko cez všemožnú podporu Ukrajiny vo vojenskom konflikte. „Pritom je všeobecne známe, že vojna mohla skončiť už v apríli 2022, teda dva mesiace po jej začatí, len viacerí západní politici tomu bránili vlastnými telami,“ podotkol Fico.
Najpodstatnejšie sú však podľa slovenského predsedu vlády dve veci. „Po prvé, aby sa dohodlo okamžité zastavenie vojenských operácií a skončilo nezmyselné zabíjanie Slovanov a po druhé, aby iní západní hráči nehodili do prípadnej dohody o prímerí vidly. Vojna v každom prípade raz skončí,“ zdôraznil Fico.
Predseda vlády sa už teší na to, ako všetci tí, čo kričali na Ruskú federáciu najškaredšie slová, budú podľa neho utekať do tejto krajiny a predbiehať sa v hľadaní obchodných príležitostí. „Ja by som sa však najviac tešil na dlhé nosy tých, ktorí v EÚ vymýšľali všelijaké nezmysly, počnúc sankciami až po zastavenie dovozu ruských energií. Verím, že tento deň príde veľmi rýchlo,“ dodal Fico, ktorý je presvedčený, že v SMERE-SSD sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine budú môcť pozerať každému rovno do očí.
„Pretože od samotného začiatku tohto konfliktu sme odmietli propagandu, klamstvá a sústredili sme sa na objektívne informácie a predovšetkým mier. Držme ruskému a americkému prezidentovi palce, aby našli zmysluplné riešenie,“ uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico pred samitom Trump – Putin: Ukrajina bude trpieť, nech dopadne stretnutie akokoľvek – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina podľa Fica zaplatí vysokú cenu
„Všetci sledujeme povyk okolo stretnutia amerického a ruského prezidenta plánovaného na 15. augusta budúci týždeň. Všetci už vedia, že konflikt má svoje vážne korene v nedávnej histórii, že nemá vojenské riešenie, všetci už vedia, že členstvo Ukrajiny v NATO je nemožné, všetci už vedia, že Ukrajina bola použitá Západom na pokus oslabiť Rusko, čo sa nepodarilo a za čo bude musieť Ukrajina podľa všetkého draho zaplatiť,“ uviedol na sociálnej sieti Fico.
Stále podľa neho aj v tomto prípade platí jedna africká pravda. „Pamätáte sa na starú africkú pravdu, ktorú tak rád opakujem? Je jedno, či sa slony bijú alebo sexujú, vždy trpí tráva. Nech rokovanie slonov 15. augusta dopadne akokoľvek, trpieť bude tráva – v tomto prípade Ukrajina,“ konštatoval Fico.
Ukrajinskí lídri podľa Fica urobili chybu
Ukrajinskí politickí lídri sú podľa neho za tento stav do určitej miery zodpovední sami, lebo sa nechali nalákať Západom a naplno podporovali neúspešnú západnú stratégiu poškodiť Rusko cez všemožnú podporu Ukrajiny vo vojenskom konflikte. „Pritom je všeobecne známe, že vojna mohla skončiť už v apríli 2022, teda dva mesiace po jej začatí, len viacerí západní politici tomu bránili vlastnými telami,“ podotkol Fico.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Najpodstatnejšie sú však podľa slovenského predsedu vlády dve veci. „Po prvé, aby sa dohodlo okamžité zastavenie vojenských operácií a skončilo nezmyselné zabíjanie Slovanov a po druhé, aby iní západní hráči nehodili do prípadnej dohody o prímerí vidly. Vojna v každom prípade raz skončí,“ zdôraznil Fico.
Fico o budúcnosti vzťahov s Ruskom
Predseda vlády sa už teší na to, ako všetci tí, čo kričali na Ruskú federáciu najškaredšie slová, budú podľa neho utekať do tejto krajiny a predbiehať sa v hľadaní obchodných príležitostí. „Ja by som sa však najviac tešil na dlhé nosy tých, ktorí v EÚ vymýšľali všelijaké nezmysly, počnúc sankciami až po zastavenie dovozu ruských energií. Verím, že tento deň príde veľmi rýchlo,“ dodal Fico, ktorý je presvedčený, že v SMERE-SSD sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine budú môcť pozerať každému rovno do očí.
„Pretože od samotného začiatku tohto konfliktu sme odmietli propagandu, klamstvá a sústredili sme sa na objektívne informácie a predovšetkým mier. Držme ruskému a americkému prezidentovi palce, aby našli zmysluplné riešenie,“ uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico pred samitom Trump – Putin: Ukrajina bude trpieť, nech dopadne stretnutie akokoľvek – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident Premiér Slovenskej republiky rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
„Som ako lep na muchy,“ Fico tvrdí, že ho médiá naháňajú aj na dovolenke, vyjadril sa aj ku kúpe nehnuteľnosti – VIDEO
„Som ako lep na muchy,“ Fico tvrdí, že ho médiá naháňajú aj na dovolenke, vyjadril sa aj ku kúpe nehnuteľnosti – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Firmy si čoraz viac cenia skúsených pracovníkov, ľudia vo veku 50+ sa stávajú dôležitejšími
Firmy si čoraz viac cenia skúsených pracovníkov, ľudia vo veku 50+ sa stávajú dôležitejšími