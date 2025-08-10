|
Nedeľa 10.8.2025
10. augusta 2025
Zomrel James Lovell, veliteľ Apolla 13, ktoré prežilo explóziu pri Mesiaci
97 ročný astronaut James A. Lovell Jr., zomrel vo štvrtok v Lake Forest v štáte Illinois. Infomoval o tom NY Times. Lovell Jr. bol veliteľ trojčlennej kozmickej lode
10.8.2025 (SITA.sk) - 97 ročný astronaut James A. Lovell Jr., zomrel vo štvrtok v Lake Forest v štáte Illinois. Infomoval o tom NY Times. Lovell Jr. bol veliteľ trojčlennej kozmickej lode Apollo 13, ktorá prežila takmer katastrofálnu explóziu pri priblížení sa k Mesiacu v apríli 1970 a potom sa bezpečne vrátila na Zem počas mimoriadnej záchrannej operácie.
Kapitán Lovell, bývalý testovací pilot námorníctva, letel vo vesmíre približne 715 hodín. Zúčastnil sa dvoch misií Gemini, ktoré obiehali okolo Zeme, a bol jedným z troch astronautov na palube Apolla 8, prvého vesmírneho letu na obežnej dráhe Mesiaca, predtým ako ho NASA vybrala pre Apollo 13.
Cieľom misie kapitána Lovella a Freda W. Haiseho ml. bolo pristáť na Mesiaci, zatiaľ čo tretí člen posádky, John L. Swigert ml., obiehal v kozmickej lodi a čakal na ich návrat. Mali preskúmať miesto zvané Fra Mauro, vysočinu, ktorej topografia by mohla poskytnúť dôležité poznatky o geológii Mesiaca.
