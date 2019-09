,, PLASTOVÉ SLAMKY UŽ NECHCEME!!! "

25.9.2019 (Webnoviny.sk) - Tá pravá sa vraj vždy hľadá ťažko. Ale nie, ak viete kde a prečo vôbec hľadať. Otázka KDE bude pre vás pravdepodobne zodpovedaná po prečítaní tohto článku. Dôležitejšie je však vedieť PREČO.Dôvod kampane, ktorú rozbehla spoločnosť Mobake, s názvom #taprava je totiž zároveň súčasťou filozofie, ktorou sa snažíme aj my v EatGreen budovať udržateľný svet. Pre nás, ďalšie pokolenia ale aj z úcty a akejsi povinnosti chrániť práva matky Zeme. Veď práve ona nám dáva priestor pre náš život a vývoj.Možno ste dúfali, že budeme v tomto článku riešiť otázku pravej lásky v kontexte s ekológiou, čo by bola určite celkom zaujímavá téma. Priestor na podobné polemiky však necháme zatiaľ na iných odborníkov. Sme však pripravení, poradiť vám pri výbere tej pravej ekologickej slamky.Dôvod je jednoduchý!Pýtate sa prečo? Prečo nám prekáža niečo tak sympatické, farebné a na prvý pohľad neškodné ako táto svieža a efektívna ozdoba všetkých nápojov?Nejde vôbec o slamky ako také. Ide o to, z čoho sú vyrobené!Plastové slamky prispievajú k znečisteniu oceánov a úhynu množstva morských živočíchov, cicavcov, korytnačiek a morských vtákov. Každoročne príde o život až milión týchto tvorov a ak sa pýtate prečo, tak áno – kvôli plastovým odpadom!!!Slamky poznali už Sumeri, len na rozdiel od nás boli omnoho múdrejší. Nález zlatej slamky zo sumerského hrobu je takmer 5000 rokov starý. Keď už hovoríme o civilizáciách a národoch, viete kto vedie v spotrebe plastových slamiek v súčasnosti?V Európe sa titulom: ,,slamko-fil plastový" môžu pýšiť Španieli, so svojimi 13 000 000 odhodených slamiek denne. To je ešte stále nič oproti USA, kde sa denne vyhodí až 500 000 000 plastových slamiek. ÁNO, DOBRE ČÍTATE – PÄŤSTO MILIÓNOV VYHODENÝCH PLASTOVÝCH SLAMIEK DENNE!!!Slamky, ako ich poznáme sú vyrobené z polypropylénu, ktorý je biologicky nerozložiteľný, takže aj pomocou týchto ,,nevinných " slamiek meníme našu planétu na obrovskú plastovú džungľu bez života.Položme si otázku…Preto sa v projekte #taprava zaoberáme tematikou slamiek, ktoré sa stali v posledných desaťročiach obľúbeným doplnkom moderných drinkov a nápojov. Nesmú chýbať na žiadnej oslave a zrejme preto sú na svoju úlohu také hrdé – ich existencia je takmer nezničiteľná. Nerozloží ich ani čas a to my žiaľ o sebe a o svojej planéte pri súčasnom spôsobe života povedať nemôžeme.Vybrať si tú správnu môže byť náročné, pretože súčasný trh ponúka množstvo ekologických variant, ktorými dokážete výrazne podporiť ekologické tendencie, no zároveň Vám tá Vaša, nemusí tak úplne šmakovať.Ako sa teda správne rozhodnúť a čo musíte o jednotlivých druhoch vedieť?Exotické a štýlové ,,bambusky" vyžadujú svoj čas na údržbu, nerezové môžu zase vyvolávať nepríjemnú chuť v tvojich ústach a papierové sa ľahko rozmočia.Aj v tomto prípade však platí – 100 ľudí, 100 chutí. Najlepšie preto bude, ak si budete môcť vyskúšať úplne všetky a rozhodnúť sa sami. Alebo si prečítajte o výhodách každej z nich hneď v tomto článku.Vybrať si môžete z rôznych materiálových prevedení a doplniť svoju slamkovú zbierku o fantastické doplnky, ktoré Vám Vašu slamku pomôžu vyčistiť či chrániť pred poškodením. Obaly, kefky a iné EKO vychytávky sú Vám dostupné na stránkach Mobake aj EatGreen. Poďme sa ale spoločne rozhodnúť na základe jednotlivých výhod ale aj nevýhod, ktoré každá slamka ponúka. Aj tu samozrejme platí, že čo je pre niekoho výhodou, je pre iného nevýhodou a naopak. Teraz je to už iba na Vás a na tom či poznáte svoje potreby, preferencie a nároky. Nie je totiž dôležité prevedenie, ale zámer pomôcť našej planéte umožniť nám ešte chvíľu obývať jej povrch dôstojne, v zdraví a bezpečí.Bambusová slamka je totálne prírodné, obľúbené ekologické riešenie, je opakovane použiteľná a má príjemný oku lahodiaci design, vďaka ktorému budete cítiť ozajstnú spätosť s prírodou.Čo ťa však môže odradiť je jej údržba. Určite je to totiž náročnejšie než v prípade nerezu či skla. Dokonale sa však o ne môžeš postarať pomocou sisalovej čistiacej kefky, ktorá ma rovnako rozložiteľné vlákna a nájdeš ju medzi produktmi Mobake na stránkach Eatgreen. Po použití je dôležité slamku prečistiť čistiacou kefkou a nechať poriadne vyschnúť. Zatiaľ môžeš používať druhú. (Súčasťou balenia sú 2 bambusové slamky "Cucaj s bambusom” )Táto slamka síce nie je vyrobená z prírodného materiálu, ale z nerezovej ocele, ktorej výhodou je okrem iného to, že nehrdzavie a je vyrobená bez použitia ťažkých kovov a ftalátov. Jej údržba je mimoriadne jednoduchá a môžeš ju pokojne strčiť aj do umývačky riadu.Vydrží ti síce navždy, ale nemusí ti úplne ulahodiť pre svoju typickú kovovú príchuť alebo, že si do nej nezahryzneš. Preto nie je vhodná pre každého, ale určite ostáva skvelým ekologickým riešením a favoritom mnohých domácností a podnikov.Sklenená slamka je úplne super, čo sa týka odolnosti voči VŠETKÉMU. Je odolná voči nízkej aj vysokej teplote, odoláva aj náhlym teplotným zmenám, chemikáliám, kyselinám, vode, chlóru, brómu, jódu a iným látkam. Okrem toho ju a teda ani naše zdravie pri jej používaní neohrozia baktérie. Toto sa sklu musí rozhodne uznať ako obrovský tromf. Najhygienickejšie riešenie EVER.Je vyrobená z borosilikátu a ten je odolný aj voči škrabancom a odreninám. Neodporúčame ju však používať malým deťom, ktoré ju môžu náhodne rozhryznúť a mohli by sa poraniť. Odporúčame tiež zakúpiť k slamke prírodný obal, vďaka ktorému si ju môžete so sebou vziať aj na cesty a nemusíte sa báť jej poškodenia, či rozbitia pri preprave. Ekologické obaly na Vašu slamku nájdete na stránkach EatGreen Táto slamka je 100% rozložiteľná a veľmi praktická. Je však jednorazová, pretože sa ľahko rozmočí. Vydrží približne 35 až 50 minút, v závislosti od teploty nápoja. V teplejších nápojoch vydrží o čosi kratšie.Je ale stále veľmi vhodná pri väčších oslavách, kedy potrebuješ slamiek viac za čo najnižšie náklady. A aby sme nezabudli, tiež neobsahuje žiadne škodliviny ani BPA (bisfenol A), ktorý môže byť uvoľňovaný z niektorých plastov.Ryžová slamka je na tom podobne ako papierová, čo sa týka rozložiteľnosti, tiež získava 100%, ale podobná papierovej je aj v počte použití. Ako jednorazovka sa takisto uplatní na kdejakej párty, svadbe či narodeninovej oslave. Okrem toho je vhodná aj do kompostu, milí záhradkári ☺ Jej život v tvojom nápoji trvá zhruba 30 až 40 minút a potom sa z nej stane ,,špagetka ". Viac slamiek a bude aj chutná čínska večera ☺Okrem týchto druhov slamiek , ktoré Vám ponúka Mobake a EatGreen , nájdete na trhu veľké množstvo ekologických slamiek z rôznych materiálov: prírodná pšenica, morské riasy, cestovinové slamky, slamené slamky atď.Dôležité je vedieť si vybrať správne a používať takú, cez ktorú vám nápoj najviac chutí, nezaťaží prírodu a pritom ladí s Vašim štýlom.Tak čo, už tušíte aká bude Vaša cesta za nájdením dokonalej slamky?Naša kampaň nie je o tom, vyrábať a predávať štýlové slamky. Je o tom, čo používaním ekologických riadov a plastových náhrad vieme spoločne dosiahnuť. Záleží na každom z nás a veríme, že nie len slamka, ale aj Vaša životná cesta, filozofia a voľba bude #taprava.Ďakujeme, že spolu s nami chránite planétu a pomáhate tvoriť zelenšiu budúcnosť. Ďakujeme, že spolu s nami chránite planétu a pomáhate tvoriť zelenšiu budúcnosť. Ďakujeme, že sa vzdelávate a zaujímate o témy ekológie a podporujete spoločnosti, ktoré prinášajú stále nový pohľad na svet a nové možnosti v oblasti ekologickej gastronómie.Zmenou životného štýlu a zmýšľania každého jednotlivca môžeme urobiť krok vpred a motivovať zvyšok spoločnosti k aktivite.