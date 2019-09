Bugár: Ak Smer navrhne tajnú voľbu kandidátov na ÚS, Most to nepodporí

Béla Bugár, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 25. septembra (TASR) - Ak Smer-SD v stredu v pléne navrhne tajnú voľbu kandidátov na ústavných sudcov, poslanci za Most-Híd tento návrh nepodporia. Vyhlásil to predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Podľa svojich slov dúfa, že sa podarí zvoliť chýbajúci počet kandidátov. Dohoda v koalícii na menách kandidátov podľa neho zatiaľ nie je, rokovať má o nich Koaličná rada.povedal Bugár a zopakoval, že je za verejnú voľbu.vysvetlil dôvody.Šéf Mosta-Híd tiež dodal, že lídri sa majú o dohode na menách rozprávať na Koaličnej rade a následne bude aj klub strany.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v stredu po rokovaní vlády uviedol, že má veľkú nádej, blížiacu sa k 99 percentám, že sa zvyšných kandidátov podarí zvoliť.Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) zase v stredu vyzval poslancov, aby ukončili voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR zvolením potrebného počtu kandidátov.Podvečer majú poslanci NR SR opäť voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Ide už o piatu voľbu, doteraz sa plénu nepodarilo zvoliť dostatočný počet kandidátov, ktorých by ponúklo prezidentke Zuzane Čaputovej. Vybrať by mali ešte štyroch chýbajúcich kandidátov. Do aktuálnej voľby sa prihlásilo 16 uchádzačov.