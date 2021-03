„Tenučký“ Slovák s vysokou basketbalovou inteligenciou. Marek Doležaj si v NCAA vyslúžil uznanie

Tréner skúpy na slová chvály

27.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovák si vyslúžil uznanie od kouča Jima Boeheima, ktorý je podľa zámorských médií "skúpy" na slová chvály na adresu svojich zverencov.Slovenský basketbalista Marek Doležaj to so svojim univerzitným tímom Syracuse Orange dosiahol vo vyraďovacej časti vysokoškolskej NCCA už medzi 16 najlepších družstiev, pričom vyradil dvoch vyššie nasadených súperov.Slovák si vyslúžil uznanie od kouča Jima Boeheima, ktorý je podľa zámorských médií "skúpy" na slová chvály na adresu svojich zverencov. V prípade Doležaja však spravil výnimku."Je to bezpochyby náš najužitočnejší hráč. Ani pohľad do štatistík nie je potrebný, pričom jeho čísla sú veľmi dobré. Jeho prínos pre nás tím je však mnoho väčší," poznamenal Boeheim.Agentúra AP priblížila tohtosezónny príbeh slovenského mladíka. "Všetko sa to začalo koncom novembra, keď v prvom zápase sezóny si pivot Bourama Sidibe poranil koleno a ročník sa pre neho skončil. Jeho miesto zaujal tenučký 208 cm vysoký Slovák. A s touto úlohou sa zžil viac ako dobre," pripomína AP.Tím Syracuse Orange, vo vetve družstiev zo Stredozápadu nasadený ako jedenásty, vo vyraďovacej časti prešiel už cez "šieste" San Diego (78:62) aj tretia Západnú Virgíniu (75:72). A už počas najbližšieho víkendu nastúpia "oranžoví" proti druhému nasadenému Houstonu.V prvom spomenutom súboji odohral Doležaj 34 minút a k jedenástim bodom pridal štyri doskoky a päť asistencií, v druhom strávil na palubovke 38 minút a prezentoval sa 12 bodmi, šiestimi doskokmi a piatimi asistenciami.V závere ostatného duelu síce bodovali iní hráči, no podľa kouča Boeheima bol v súvislosti s postupom kľúčový práve Doležaj."Myslím si, že s pribúdajúcim časom bolo kľúčové, že hral Marek. Nemohol nehrať. Ofenzívne akcie sme tlačili práve cez neho, je pre nás kľúčový," pokračoval 76-ročný tréner, ktorý bol v minulosti desať rokov asistentom v americkej mužskej reprezentácii a podieľal sa na troch olympijských triumfoch tímu USA.Príležitosť vyjadriť sa dostal aj slovenský basketbalista. "Som tu už štyri roky a táto sezóne je podľa mňa najnáročnejšia," poznamenal.Podľa agentúry AP z Doležaja robí výnimočného hráča jeho všestrannosť a mimoriadne vysoká basketbalová inteligencia, dokonca sa mu dostalo aj prirovnania s najlepším hokejistom všetkých čias Waynom Gretzkým."Vidí veci lepšie ako ktokoľvek iný. Je jednoducho skvelý. Často robí veci, ktoré rozhodujú zápasy, no sú len veľmi ťažko postrehnuteľné. Ale sú tam. Podľa mňa je jedným z najviac nedocenených hráčov v krajine," pokračoval kouč Boeheim.A slová svojho slávneho otca podčiarkol aj Doležajov spoluhráč Buddy Boeheim: "Je to univerzálny basketbalista a jeden z najchytrejších hráčov, akých poznám. Každý tím by takého chcel mať."Marek Doležaj počas rokov, ktoré trávi v meste na brehu malého jazera Onondaga, neraz dokázal svoj charakter a vernosť tímu. AP uviedla jeden príklad za všetky.V januári 2019 hrali Orange proti elitnému vysokoškolskému tímu Duke, za ktorý v tom čase hral Zion Williamson - o pár mesiacov draftová jednotka v NBA a aktuálne hráč klubu New Orleans Pelicans.Hviezda súpera v závere vzájomného súboja chcela loptu efektne zasmečovať, no Williamsonovi sa vtedy do cesty postavil o viac ako 45 kilogramov ľahší Doležaj a zabránil mu skórovať."V šatni síce hovoril, že skutočne nevie, na čo v tom čase myslel. Vedel to. Syracuse zdolali Duke 95:91 po predĺžení," uvádza sa v správe AP.