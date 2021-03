Tréner Vlhovej vysvetlil rozhovor: Chcem uzavrieť zbytočnú diskusiu

Lyžiarsky tréner Livio Magoni vysvetlil rozhovor pre talianske periodikum Corriere della Sera, ktorého citácie v niektorých slovenských médiách vyvolali pochybnosti o jeho budúcnosti v tíme Petry Vlhovej. Pre sobotné vydanie denníka Šport uviedol svoje vyjadrenia na pravú mieru.



Podľa informácií denníka Šport si Vlhová a taliansky kouč vyjasnili situáciu v Jasnej, kde testujú materiál na budúcu sezónu. "Chcem vysvetliť a uzavrieť túto zbytočnú diskusiu ohľadom rozhovoru, ktorý bol tak rozhodne interpretovaný a nenapísaný správne v novinách, ktoré sa nešpecializujú na šport a už vôbec nie na zjazdové lyžovanie. Autor rozhovoru sa ma opýtal na to, čo si myslím o Petriných výkonoch v porovnaní s ostatnými lyžiarkami (Taliankami, pretože sú to talianske noviny), ale takisto Shiffrinovou a Mazeovou (teraz sa ma na to pýtajú všetci). Aby ste to pochopili správne, chcel som zdôrazniť obrovskú kvalitu práce, ktorú Petra odviedla. Použil som na to špeciálny taliansky výraz, ktorým som vyjadril, že Petra má železné nohy, nie že je železo. Myslím si však, že je prehnané klásť príliš veľkú dôležitosť nejakému rozhovoru v porovnaní so všetkým, čo sme urobili a dosiahli," povedal Magoni. V tíme celkovej víťazky Svetového pohára 2020/2021 má platnú zmluvu aj na nasledujúci, olympijský ročník.