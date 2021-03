Thierry Henry opúšťa sociálne siete, protestuje tak proti rasizmu a šikane vo virtuálnom priestore

Odchod zo sociálnych sietí

O vlastných skúsenostiach nehovoril

27.3.2021 (Webnoviny.sk) - Niekdajšia hviezda futbalových trávnikov sa rozhodla opustiť sociálne siete na znak protestu proti neregulovanému množstvu rasistických útokov a šikanovania vo virtuálnom priestore.Bývalý francúzsky útočník Thierry Henry , ktorý naposledy pracoval ako tréner v kanadskom tíme Montreal Impact v zámorskej profisúťaží MLS, v piatok informoval, že spoločnosti vlastniace a prevádzkujúce sociálne siete nerobia dosť pre to, aby zastavili násilné správanie, ktorému pravidelne čelia najmä športovci tmavej pleti."Od zajtrajšieho rána sa sťahujem zo sociálnych sietí až do doby, kým zodpovedné osoby nebudú regulovať svoje platformy s rovnakou razanciou a dravosťou, s akou to v súčasnosti robia pri porušovaní autorských práv," povedal niekdajší hráč klubov ako FC Barcelona, Arsenal Londýn či AS Monaco."Objem rasizmu, šikany a následného psychického týrania jednotlivcov je príliš toxický na to, aby sme ho ignorovali. MUSÍ existovať istá miera zodpovednosti. Je príliš jednoduché vytvoriť si účet a použiť ho na to, aby zostali v anonymite a bez následkov šikanovali či obťažovali druhých," myslí si Henry.Thierryho Henryho na Instagrame sleduje 2,7 milióna osôb, na Twitteri je má ďalších 2,3 milióna sledovateľov. Niekdajší futbalista nešpecifikoval, či za jeho rozhodnutím stojí priama skúsenosť s opísanými praktikami vo virtuálnom priestore z ostatného obdobia. V minulosti však už verejne hovoril o rasizme, s ktorým sa stretol počas hráčskej kariéry.Majster sveta z roku 1998 ukončil aktívnu hráčsku kariéru v decembri 2014 po viacročnom pôsobení v tíme MLS New York Red Bulls.