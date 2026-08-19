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„The Rotation“ – Parkside oslavuje ďalší úspech a nové ocenenie Guinness World Record
Pri príležitosti 30. výročia značka PARKSIDE úspešne dokončila svoj ďalší mega kúsok s názvom "THE ROTATION". Opäť pôsobivo predviedla výkon svojich produktov a zaistila si nový uspech - zápis v ...
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19.8.2026 (SITA.sk) - Pri príležitosti 30. výročia značka PARKSIDE úspešne dokončila svoj ďalší mega kúsok s názvom "THE ROTATION".
Opäť pôsobivo predviedla výkon svojich produktov a zaistila si nový uspech - zápis v knihe Guinness World Record.
Značka pre domácich majstrov a kutilov PARKSIDE, známa vysoko výkonnými produktmi s najlepším pomerom ceny a výkonu, úspešne pokorila ďalší veľkolepý svetový rekord. V minulom roku sa tešila z virálneho úspechu kampaň s názvom "THE PULL", kedy 12V akumulátorová vŕtačka potiahla Airbus A380 s hmotnosťou viac ako 300 ton, ktorý je najväčším osobným lietadlom na svete. Teraz značka PARKSIDE uviedla do praxe ďalší mega kúsok s názvom "THE ROTATION" - vŕtačka PARKSIDE PERFORMANCE 20V úspešne otočila London Eye – najväčšie konzolové vyhliadkové koleso na svete s výškou 135 metrov, čím stanovila nový Guinness World Record. Práve táto špeciálna edícia vŕtačiek s maximálnym krútiacim momentom 60 Nm (Newtonmetrov) a podpisom Arnolda Schwarzeneggera bude dostupná od 31. Augusta 2026 v predajniach Lidl.
Prípravy realizovateľnosti z technickej stránky tohto kúsku prebiehali v spolupráci s Technickou univerzitou v Darmstadte. Jej výpočty poskytli vedecký základ pre konštrukciu špeciálneho zariadenia s hydraulicky ovládaným káblovým navijakom. Vďaka tomu sa nemožné stalo skutočnosťou a pred zrakmi 45 tvorcov obsahu z 31 krajín bola úspešne zvládnutá výzva otočiť 135 metrov vysoké a 2 100 ton vážiace voľne stojace vyhliadkové koleso pomocou sily akumulátorového skrutkovača PARKSIDE PERFORMANCE 20V.
"Nový rekord je veľkolepou ukážkou sily značky PARKSIDE," zdôrazňuje Robin Ruschke, vedúci marketingu a senior viceprezident Lidl Stiftung & Co. KG. "Najlepšia hodnota za peniaze je hlboko zakorenená v DNA značky PARKSIDE. Našimi rekordnými akciami okolo PARKSIDE opäť využívame príležitosť dokázať kvalitu spôsobom, ktorý priťahuje pozornosť," dopĺňa.
Zdrojom energie pre tento kúsok bola špeciálna edícia akumulátorovej vŕtačky PARKSIDE PERFORMANCE 20V s krútiacim momentom 60 Nm a 8Ah akumulátorom*. Tento model sa vyznačuje mimoriadne kompaktnou konštrukciou, ktorú sa podarilo dosiahnuť vďaka optimalizovanej prevodovke, osvedčenému bezuhlíkovému motoru a vysokokvalitnému, ultra
Krátkemu skľučovadlu značky RÖHM. Exkluzívna špeciálna edícia, ktorá sa dodáva aj s
Podpisom Arnolda Schwarzeneggera, kvalitným hliníkovým kufríkom, 2Ah akumulátorom vrátane 2.4A nabíjačky a limitovaným držiakom bitov, počas tohto nasadenia pôsobivo predviedla svoj výkon.
Na uvedenie London Eye do pohybu pomocou sily akumulátorovej vŕtačky PARKSIDE 20V bola potrebná technická presnosť. Najprv bol existujúci hydraulický systém vyhliadkového kolesa prepnutý do neutrálnej polohy, aby nebrzdil. Túto turistickú atrakciu potom poháňal hydraulický navijak, ktorý pohyboval kolesom silou až 20 ton a kompenzoval dodatočnú záťaž, napríklad silný vietor. Úloha akumulátorovej vŕtačky PARKSIDE 20V spočívala v poháňaní hydraulického čerpadla, ktoré vytvorilo tlak a odovzdalo ho motoru navijaka.
Šesť vodiacich kladiek udržiavalo systém stabilný. Aby bolo všetko bezpečne zaistené, navijak bol namontovaný priamo na základnú plošinu hlavného pohonu pomocou špeciálnych oceľových profilov. Aby sa zabezpečilo, že najväčšie konzolové vyhliadkové koleso na svete bude poháňané výhradne akumulátorovou vŕtačkou, bolo pred pokusom presne vyvážené.
Vďaka kúsku "THE PULL" si značka PARKSIDE zabezpečila miesto v Guinnessovej knihe rekordov už v roku 2025. Pri príležitosti 30. výročia nastavil PARKSIDE latku s "THE ROTATION" ešte vyššie. Spolu s Technickou univerzitou Darmstadt bola o výkone presvedčená aj oficiálna porota Guinness World Record priamo na mieste, ktorá kúsok vyhodnocovala a sprevádzala.
Značka PARKSIDE, dostupná v predajniach Lidl a Kaufland, v ich online shopoch aj v kamenných predajniach. Značka ponúka produkty pre domácich majstrov, s ktorými zvládne prácu na záhrade, okolo domu alebo v dielni každý rýchlo a vlastnými silami. PARKSIDE PERFORMANCE oslovuje aj vysoko ambicióznych a pokročilých kutilov. S bezkonkurenčným pomerom ceny a výkonu, širokým sortimentom a vysokou kvalitou si PARKSIDE získal fanúšikov po celom svete. Viac informácií nájdete na: www.parkside-diy.com.
Londýnske oko, postavené na prelome tisícročí, je ikonou, ktorá má oslavy doslova v DNA. Ako kulisa pre každoročný novoročný ohňostroj v Londýne s hrdosťou oslávilo 9. marca 2025 svoje 25. výročie. London Eye sa nachádza v srdci mesta a je jednou z najznámejších pamätihodností Londýna. Navrhnuté architektmi z Marks Barfield Architects je vysoké 135 metrov a je najväčším konzolovým vyhliadkovým kolesom na svete. Ako jediný pohybujúci sa výhľad na mesto umožňuje jeho jemné otáčanie návštevníkom úchvatný 360-stupňový pohľad, vďaka ktorému môžu zažiť energiu hlavného mesta z jednej z najobľúbenejších britských atrakcií. Od roku 2000 si jazdu nad panorámou Londýna užilo viac ako 85 miliónov ľudí. Či už na pohľadniciach, v selfie alebo kdekoľvek v popkultúre – etablovalo sa ako moderná, svetoznáma ikona. Od prvých rande až po žiadosti o ruku, od hollywoodskych celebrít až po
Skutočnú kráľovskú rodinu: 32 gondol, každá reprezentujúca jeden londýnsky obvod, videlo za tie roky všetko.
*Na poháňanie London Eye a vytvorenie Guinness World Record bola použitá samostatne dostupná batéria PARKSIDE PERFORMANCE 20V Smart Battery 8 Ah PAPP 208 A1. Táto nie je súčasťou bežného rozsahu dodávky zobrazeného produktu PARKSIDE.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - „The Rotation“ – Parkside oslavuje ďalší úspech a nové ocenenie Guinness World Record © SITA Všetky práva vyhradené.
Opäť pôsobivo predviedla výkon svojich produktov a zaistila si nový uspech - zápis v knihe Guinness World Record.
Značka pre domácich majstrov a kutilov PARKSIDE, známa vysoko výkonnými produktmi s najlepším pomerom ceny a výkonu, úspešne pokorila ďalší veľkolepý svetový rekord. V minulom roku sa tešila z virálneho úspechu kampaň s názvom "THE PULL", kedy 12V akumulátorová vŕtačka potiahla Airbus A380 s hmotnosťou viac ako 300 ton, ktorý je najväčším osobným lietadlom na svete. Teraz značka PARKSIDE uviedla do praxe ďalší mega kúsok s názvom "THE ROTATION" - vŕtačka PARKSIDE PERFORMANCE 20V úspešne otočila London Eye – najväčšie konzolové vyhliadkové koleso na svete s výškou 135 metrov, čím stanovila nový Guinness World Record. Práve táto špeciálna edícia vŕtačiek s maximálnym krútiacim momentom 60 Nm (Newtonmetrov) a podpisom Arnolda Schwarzeneggera bude dostupná od 31. Augusta 2026 v predajniach Lidl.
"THE ROTATION" stanovuje nové štandardy
Prípravy realizovateľnosti z technickej stránky tohto kúsku prebiehali v spolupráci s Technickou univerzitou v Darmstadte. Jej výpočty poskytli vedecký základ pre konštrukciu špeciálneho zariadenia s hydraulicky ovládaným káblovým navijakom. Vďaka tomu sa nemožné stalo skutočnosťou a pred zrakmi 45 tvorcov obsahu z 31 krajín bola úspešne zvládnutá výzva otočiť 135 metrov vysoké a 2 100 ton vážiace voľne stojace vyhliadkové koleso pomocou sily akumulátorového skrutkovača PARKSIDE PERFORMANCE 20V.
"Nový rekord je veľkolepou ukážkou sily značky PARKSIDE," zdôrazňuje Robin Ruschke, vedúci marketingu a senior viceprezident Lidl Stiftung & Co. KG. "Najlepšia hodnota za peniaze je hlboko zakorenená v DNA značky PARKSIDE. Našimi rekordnými akciami okolo PARKSIDE opäť využívame príležitosť dokázať kvalitu spôsobom, ktorý priťahuje pozornosť," dopĺňa.
Technológia za svetovým rekordom: Ako sa pohlo London Eye
Zdrojom energie pre tento kúsok bola špeciálna edícia akumulátorovej vŕtačky PARKSIDE PERFORMANCE 20V s krútiacim momentom 60 Nm a 8Ah akumulátorom*. Tento model sa vyznačuje mimoriadne kompaktnou konštrukciou, ktorú sa podarilo dosiahnuť vďaka optimalizovanej prevodovke, osvedčenému bezuhlíkovému motoru a vysokokvalitnému, ultra
Krátkemu skľučovadlu značky RÖHM. Exkluzívna špeciálna edícia, ktorá sa dodáva aj s
Podpisom Arnolda Schwarzeneggera, kvalitným hliníkovým kufríkom, 2Ah akumulátorom vrátane 2.4A nabíjačky a limitovaným držiakom bitov, počas tohto nasadenia pôsobivo predviedla svoj výkon.
Na uvedenie London Eye do pohybu pomocou sily akumulátorovej vŕtačky PARKSIDE 20V bola potrebná technická presnosť. Najprv bol existujúci hydraulický systém vyhliadkového kolesa prepnutý do neutrálnej polohy, aby nebrzdil. Túto turistickú atrakciu potom poháňal hydraulický navijak, ktorý pohyboval kolesom silou až 20 ton a kompenzoval dodatočnú záťaž, napríklad silný vietor. Úloha akumulátorovej vŕtačky PARKSIDE 20V spočívala v poháňaní hydraulického čerpadla, ktoré vytvorilo tlak a odovzdalo ho motoru navijaka.
Šesť vodiacich kladiek udržiavalo systém stabilný. Aby bolo všetko bezpečne zaistené, navijak bol namontovaný priamo na základnú plošinu hlavného pohonu pomocou špeciálnych oceľových profilov. Aby sa zabezpečilo, že najväčšie konzolové vyhliadkové koleso na svete bude poháňané výhradne akumulátorovou vŕtačkou, bolo pred pokusom presne vyvážené.
Guinness World Record
Vďaka kúsku "THE PULL" si značka PARKSIDE zabezpečila miesto v Guinnessovej knihe rekordov už v roku 2025. Pri príležitosti 30. výročia nastavil PARKSIDE latku s "THE ROTATION" ešte vyššie. Spolu s Technickou univerzitou Darmstadt bola o výkone presvedčená aj oficiálna porota Guinness World Record priamo na mieste, ktorá kúsok vyhodnocovala a sprevádzala.
O značke PARKSIDE:
Značka PARKSIDE, dostupná v predajniach Lidl a Kaufland, v ich online shopoch aj v kamenných predajniach. Značka ponúka produkty pre domácich majstrov, s ktorými zvládne prácu na záhrade, okolo domu alebo v dielni každý rýchlo a vlastnými silami. PARKSIDE PERFORMANCE oslovuje aj vysoko ambicióznych a pokročilých kutilov. S bezkonkurenčným pomerom ceny a výkonu, širokým sortimentom a vysokou kvalitou si PARKSIDE získal fanúšikov po celom svete. Viac informácií nájdete na: www.parkside-diy.com.
O vyhliadkovom kolese London Eye:
Londýnske oko, postavené na prelome tisícročí, je ikonou, ktorá má oslavy doslova v DNA. Ako kulisa pre každoročný novoročný ohňostroj v Londýne s hrdosťou oslávilo 9. marca 2025 svoje 25. výročie. London Eye sa nachádza v srdci mesta a je jednou z najznámejších pamätihodností Londýna. Navrhnuté architektmi z Marks Barfield Architects je vysoké 135 metrov a je najväčším konzolovým vyhliadkovým kolesom na svete. Ako jediný pohybujúci sa výhľad na mesto umožňuje jeho jemné otáčanie návštevníkom úchvatný 360-stupňový pohľad, vďaka ktorému môžu zažiť energiu hlavného mesta z jednej z najobľúbenejších britských atrakcií. Od roku 2000 si jazdu nad panorámou Londýna užilo viac ako 85 miliónov ľudí. Či už na pohľadniciach, v selfie alebo kdekoľvek v popkultúre – etablovalo sa ako moderná, svetoznáma ikona. Od prvých rande až po žiadosti o ruku, od hollywoodskych celebrít až po
Skutočnú kráľovskú rodinu: 32 gondol, každá reprezentujúca jeden londýnsky obvod, videlo za tie roky všetko.
*Na poháňanie London Eye a vytvorenie Guinness World Record bola použitá samostatne dostupná batéria PARKSIDE PERFORMANCE 20V Smart Battery 8 Ah PAPP 208 A1. Táto nie je súčasťou bežného rozsahu dodávky zobrazeného produktu PARKSIDE.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - „The Rotation“ – Parkside oslavuje ďalší úspech a nové ocenenie Guinness World Record © SITA Všetky práva vyhradené.
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