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19. augusta 2026

Priemyselný gigant Panasonic predáva divíziu s veľkou výrobnou kapacitou na Slovensku


Tagy: Automobilový priemysel Batérie Energetika Prevzatie

Noví vlastníci prevezmú od spoločnosti Panasonic Industry podnik vyrábajúci súčiastky a technológie pre energetiku, batérie a automobilový priemysel. Vlani mal tržby 413 miliónov eur.



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gadget_show_panasonic_06906 676x451 19.8.2026 (SITA.sk) - Noví vlastníci prevezmú od spoločnosti Panasonic Industry podnik vyrábajúci súčiastky a technológie pre energetiku, batérie a automobilový priemysel. Vlani mal tržby 413 miliónov eur.

Spoločnosti Midas Atlantic Partners a The Najafi Companies prevezmú od Panasonic Industry európsku divíziu zameranú na systémy riadenia kontroly batérií a napájania.


Divízia má sídlo v Nemecku a veľké výrobné kapacity na Slovensku. Transakcia by mala byť dokončená 1. februára 2027, ešte ju však musia schváliť príslušné úrady, píše web Business Wire.



Priemyselné podniky a automobilky


Podnik dodáva svoje výrobky najmä priemyselným a automobilovým firmám. Vyrába napríklad výkonové súčiastky, bezdrôtové moduly, zariadenia na odpájanie batérií či meniče elektrického napätia pre elektrické a ďalšie vozidlá.


Za finančný rok do marca 2026 dosiahol tržby približne 413 miliónov eur.



Správny vlastník


Panasonic Industry, ktorá je dcérskou spoločnosťou Panasonic Holdings, predaj zdôvodnila rozhodnutím sústrediť sa na svoje hlavné oblasti podnikania.


„Sme presvedčení, že sme našli správneho vlastníka pre tento podnik,“ povedal strategický riaditeľ spoločnosti Rjo Kitaori.



Stabilita a kontinuita


Noví vlastníci chcú podľa Midas Atlantic zachovať stabilitu podniku a kontinuitu pre jeho zamestnancov, zákazníkov aj dodávateľov. „Našou bezprostrednou prioritou bude zabezpečiť stabilitu a kontinuitu,“ uviedol zakladajúci partner spoločnosti Philip Frössling.


Predaj je súčasťou širšieho trendu, keď veľké japonské spoločnosti odčleňujú niektoré svoje aktivity a prenechávajú ich novým vlastníkom.




Zdroj: SITA.sk - Priemyselný gigant Panasonic predáva divíziu s veľkou výrobnou kapacitou na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Automobilový priemysel Batérie Energetika Prevzatie
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