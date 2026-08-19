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19. augusta 2026

Zelenskyj odvolal z funkcie zástupkyňu vedúceho svojej kancelárie


Tagy: Korupcia Ukrajinská vláda

Stalo sa tak v deň, keď ukrajinskí protikorupční vyšetrovatelia spustili rozsiahlu operáciu zameranú na údajnú zločineckú organizáciu, do ktorej sú zapojení politici a vysokopostavení štátni ...



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serbia_ukraine_39438 676x451 19.8.2026 (SITA.sk) - Stalo sa tak v deň, keď ukrajinskí protikorupční vyšetrovatelia spustili rozsiahlu operáciu zameranú na údajnú zločineckú organizáciu, do ktorej sú zapojení politici a vysokopostavení štátni predstavitelia.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu odvolal z funkcie zástupkyňu vedúceho svojej kancelárie Irynu Mudrovú. Stalo sa tak v deň, keď ukrajinskí protikorupční vyšetrovatelia spustili rozsiahlu operáciu zameranú na údajnú zločineckú organizáciu, do ktorej sú zapojení politici a vysokopostavení štátni predstavitelia. Informuje o tom web Euro News.

Ukrajinské médiá uviedli, že Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) vykonal prehliadky v priestoroch spájaných so zástupkyňou vedúceho prezidentskej kancelárie Irynou Mudrovou a poslancom Vadymom Stolarom.

NABU a Špeciálna protikorupčná prokuratúra Ukrajiny oznámili, že vykonávajú operáciu s cieľom odhaliť to, čo označili za „zločineckú organizáciu pôsobiacu pod vedením súčasného a bývalého ukrajinského poslanca, do ktorej sú zapojení vysokopostavení predstavitelia prezidentskej kancelárie“, ako aj ďalšie osoby. Vyšetrovanie s názvom Forest Gump je najnovším významným korupčným prípadom, ktorý zasiahol Zelenského administratívu.

Mudrová bola v prezidentskej kancelárii zodpovedná za právne záležitosti a reformu súdnictva. Predtým pôsobila ako námestníčka ministra spravodlivosti. Stolar bol zvolený do parlamentu za proruskú stranu Opozičná platforma – Za život, ktorú po začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022 zakázali. V súčasnosti pôsobí v poslaneckej skupine Obnova Ukrajiny, ktorú tvoria prevažne bývalí členovia zakázanej strany.

NABU v rámci operácie zverejnil úryvky z odpočúvaných rozhovorov, zatiaľ však neuviedol, kto na nahrávkach hovorí. Zo záznamov vyplýva, že v rozhovoroch sa hovorilo o prepísaní majetku na deti a objavili sa v nich aj zmienky o prezidentskej kancelárii.


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj odvolal z funkcie zástupkyňu vedúceho svojej kancelárie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Korupcia Ukrajinská vláda
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