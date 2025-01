Goralská komunita sa stane novou národnostnou menšinou, za Gorala chcú pasovať aj premiéra Fica – VIDEO, FOTO

Zastúpenie goralskej komunity

Uznanie za národnostnú menšinu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Uznanie pomôže aj po finančnej stránke

Už pasované politické osobnosti

29.1.2025 (SITA.sk) - Goralská komunita žijúca na Slovensku bude oficiálne uznanou národnostnou menšinou. Uzniesla sa na tom v stredu vláda počas výjazdového rokovania na Zamagurí v areáli Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore. Za Gorala tam v stredu plánujú symbolicky pasovať aj predsedu vlády Roberta Fica Podľa správy Inštitútu Mateja Bela spred piatich rokov žije podľa odhadov na Slovensku niekoľko desaťtisíc ľudí s goralskými koreňmi. Goralské nárečie využívajú v 60 obciach. Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 sa k tejto komunite hlásilo celkovo 5 273 ľudí. Z nich menšia časť uviedla túto národnosť na prvom mieste (537) a väčšia na druhom mieste (4 736).Tí, ktorí dali goralskú národnosť na druhé miesto, ju väčšinou kombinovali so slovenskou národnosťou. Vyplýva to z materiálov predložených na stredajšie rokovanie. Zástupcovia goralskej komunity sa rozhodli využiť práve spomínané sčítanie obyvateľov na odprezentovanie existencie a akcieschopnosti tejto komunity formou kampane na uznanie goralskej národnosti v otázkach týkajúcich sa národnostnej príslušnosti.„Možno konštatovať, že celkové číslo 5 273 obyvateľov, aj keď nie malé v porovnaní s niektorými ďalšími menšinami, stále predstavuje iba menšiu časť všetkých Goralov Slovenska. Kým pre príslušníkov ostatných menšín bol výber národnosti iba formou kliknutia na vopred ponúknutú národnosť, Gorali, ktorí zareagovali na túto kampaň, museli vlastnú národnosť vedome odlíšiť od tej majoritnej a následne si ju nad rámec ponúknutých možností dopísať. Nie je preto náhoda, že výsledky boli pre goralskú menšinu najviac priaznivé v regiónoch a obciach, kde robili osvetovú kampaň goralskí aktivisti či starostovia," uvádza sa v materiáloch. Početnosťou sa táto komunita podľa výsledkov sčítania umiestnila v pomyselnom strede poradia medzi národnosťami v Slovenskej republike, konkrétne deviata v poradí.Ako počas tlačovej konferencie po skončení rokovania uviedol premiér Robert Fico, pre Goralov bude uznanie za národnostnú menšinu znamenať veľmi veľa.„Vyplýva z toho to, že goralská národnostná menšina sa stane súčasťou rady vlády pre národnostné menšiny, bude súčasťou zákonných procesov, pretože máme určité právne predpisy, ktoré stanovujú, kedy musia ministerstvá komunikovať s predstaviteľmi takýchto národnostných menšín," uviedol. Dodal, že nepochybuje o tom, že Gorali budú významnou mierou prispievať k pestrosti Slovenskej republiky.Podľa starostu Ždiaru Pavla Bekeša je toto uznanie zadosťučinením. „Goralská pospolitosť obsadzuje celé severné Slovensko od Ľubovne až po hornú Moravu, po Jablonkov. Sme špecifickí, pretože v tomto prostredí vyrastáme, formujeme sa, vyznávame pravé hodnoty ako pracovitosť, zodpovednosť, rodina, viera v Boha. Chceme, aby táto goralská kultúra ostala aj pre iné generácie," povedal pre médiá pred začiatkom zasadnutia.Potvrdil, že komunite uznanie pomôže aj finančne, doteraz na udržanie goralskej kultúry a pri organizovaní akcií využívali obecné financie.„Na Slovensku sme zaradení v nehmotnom kultúrnom dedičstve, naša ďalšia práca bude v tom, aby sme boli aj v UNESCO , a na tom spoločne pracujeme s Čechmi, Poliakmi a Slovákmi," dodal.Počas pasovania Gorali odovzdávajú goralské oblečenie, ide o klobúk, košeľu, opasok či valašku. Jeden z Goralov Ján Gondek z Lesnice už niekoľko politických osobností, vrátane súčasného ministra obrany Roberta Kaliňáka či prezidenta Rudolfa Schustera , pasoval. Medzi pasovanými bol v minulosti aj ukrajinský či český prezident.„Všetci, ktorí boli pasovaní, prispeli nejakým spôsobom pre región Zamaguria a prakticky takto sa aj zviditeľňujeme," dodal Gondek.Slovensko má tak po novom uznaných pätnásť národnostných menším. Poslednou uznanou národnostnou menšinou bola doteraz vietnamská národnostná menšina, ktorá bola uznaná uznesením vlády Slovenskej republiky z júna 2023.