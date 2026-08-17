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Európska sieť súdnych rád podporila nezávislosť Medzinárodného trestného súdu
Tagy: PR
Vyhlásenie odsudzuje najnovšiu iniciatívu zo strany vlády USA. Európska sieť súdnych rád, ACA-Europe, Medzinárodná asociácia sudcov a Sieť predsedov najvyšších súdov členských štátov Európskej ...
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17.8.2026 (SITA.sk) - Vyhlásenie odsudzuje najnovšiu iniciatívu zo strany vlády USA.
Európska sieť súdnych rád, ACA-Europe, Medzinárodná asociácia sudcov a Sieť predsedov najvyšších súdov členských štátov Európskej únie, podpísali dňa 12. augusta 2026 spoločné stanovisko. Vyhlásenie odsudzuje najnovšiu iniciatívu zo strany vlády USA namierenú proti sudcom, prokurátorom a zamestnancom Medzinárodného trestného súdu.
Medzi zvažovanými krokmi, ktoré oznámil minister zahraničných vecí USA, je zrušenie víz, zavedenie zákazov spojených s cestovaním pre zamestnancov Medzinárodného trestného súdu (ICC), či sprísnenie sankcií voči ICC a pridruženým organizáciám. "Štáty by mali rešpektovať nezávislosť súdov zriadených na základe medzinárodných zmlúv. Nezávislosť súdnictva nie je výsadou priznanou sudcom, ale základnou zárukou právneho štátu a ochrany ľudských práv. Sudcovia musia byť schopní vykonávať svoje funkcie bez vonkajších vplyvov. Najmä opatrenia, ktorých cieľom je znemožniť súdu vykonávať jeho činnosť, sú nezlučiteľné so zásadami právneho štátu a nezávislosti súdnictva.", uvádza stanovisko.
"Súdna rada Slovenskej republiky je aktívnou súčasťou Európskej siete súdnych rád. Dlhodobo poukazujeme na potrebu rešpektovania nezávislosti súdnictva, ktorá má svoj zásadný význam tak u sudcov národných ako aj medzinárodných súdov. Každý zásah do nezávislosti justície je zásahom do práv občanov", zdôraznila predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Európska sieť súdnych rád podporila nezávislosť Medzinárodného trestného súdu © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska sieť súdnych rád, ACA-Europe, Medzinárodná asociácia sudcov a Sieť predsedov najvyšších súdov členských štátov Európskej únie, podpísali dňa 12. augusta 2026 spoločné stanovisko. Vyhlásenie odsudzuje najnovšiu iniciatívu zo strany vlády USA namierenú proti sudcom, prokurátorom a zamestnancom Medzinárodného trestného súdu.
Medzi zvažovanými krokmi, ktoré oznámil minister zahraničných vecí USA, je zrušenie víz, zavedenie zákazov spojených s cestovaním pre zamestnancov Medzinárodného trestného súdu (ICC), či sprísnenie sankcií voči ICC a pridruženým organizáciám. "Štáty by mali rešpektovať nezávislosť súdov zriadených na základe medzinárodných zmlúv. Nezávislosť súdnictva nie je výsadou priznanou sudcom, ale základnou zárukou právneho štátu a ochrany ľudských práv. Sudcovia musia byť schopní vykonávať svoje funkcie bez vonkajších vplyvov. Najmä opatrenia, ktorých cieľom je znemožniť súdu vykonávať jeho činnosť, sú nezlučiteľné so zásadami právneho štátu a nezávislosti súdnictva.", uvádza stanovisko.
"Súdna rada Slovenskej republiky je aktívnou súčasťou Európskej siete súdnych rád. Dlhodobo poukazujeme na potrebu rešpektovania nezávislosti súdnictva, ktorá má svoj zásadný význam tak u sudcov národných ako aj medzinárodných súdov. Každý zásah do nezávislosti justície je zásahom do práv občanov", zdôraznila predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Európska sieť súdnych rád podporila nezávislosť Medzinárodného trestného súdu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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