Pondelok 11.8.2025
Úvodná strana
„Útok“ medúz vo Francúzsku odstavil štyri jadrové reaktory
Štyri reaktory severofrancúzskej jadrovej elektrárne Gravelines odstavil roj medúz. Morské živočíchy totiž zahltili chladiaci mechanizmus elektrárne. Ako informuje spravodajský portál The Guardian, uviedla to ...
11.8.2025 (SITA.sk) - Štyri reaktory severofrancúzskej jadrovej elektrárne Gravelines odstavil roj medúz. Morské živočíchy totiž zahltili chladiaci mechanizmus elektrárne. Ako informuje spravodajský portál The Guardian, uviedla to francúzska štátna energetická spoločnosť EDF, ktorá je prevádzkovateľom jadrovej elektrárne.
Elektráreň Gravelines v severnom Francúzsku je jednou z najväčších v krajine a chladí sa z kanála napojeného na Severné more. Incident sa stal v nedeľu večer. Udalosť neovplyvnila bezpečnosť zariadení, personálu ani životného prostredia, vyhlásila firma EDF.
Elektráreň Gravelines sa nachádza neďaleko Calaiskej úžiny, ktorá spája Severné more s Lamanšským prielivom. V Severnom mori žije niekoľko druhov medúz.
Zdroj: SITA.sk - „Útok“ medúz vo Francúzsku odstavil štyri jadrové reaktory © SITA Všetky práva vyhradené.
