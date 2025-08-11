Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zuzana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. augusta 2025

Nezrovnalosti v Pellegriniho kampani pribúdajú, tvrdí Šeliga. Pôžičku od sestry preveruje Krajská prokuratúra v Bratislave – VIDEO


Tagy: Minister vnútra SR Predseda Hlas-SD Prezident SR Prezidentská kampaň Volebná kampaň

Prezidentskú kampaň Petra Pellegriniho a pôžičku od jeho sestry už preveruje Krajská prokuratúra v Bratislave. ...



Zdieľať
bp_3367 676x451 11.8.2025 (SITA.sk) - Prezidentskú kampaň Petra Pellegriniho a pôžičku od jeho sestry už preveruje Krajská prokuratúra v Bratislave. Informovala o tom strana Demokrati, ktorá podala koncom júla podnet na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti s financovaním kampane, pôžičkou a rozporuplnými vysvetleniami, ktoré zazneli z úst predsedu Hlasu-SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.

Nezrovnalosti okolo prezidentskej kampane


Od generálnej prokuratúry strana dostala vyrozumenie, že vecou sa bude zaoberať Krajská prokuratúra v Bratislave, ktorá je príslušná na toto konanie.

„Matúš Šutaj Eštok opakovane útočí na opozíciu, médiá a občiansku spoločnosť s obvineniami, že sme netransparentní alebo sme strojcami štátnych prevratov. Je však zarážajúce, že keď ide o jeho osobu, osobu prezidenta Pellegrinihou alebo Pellegriniho pani sestru, tak vtedy Šutaj mlčí alebo argumentuje rodinou. Je to ďalšia ukážka dvojakého metra tejto vládnej koalície,“ povedal podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.

Ako dodal, čím ďalej tým viac pribúdajú nezrovnalosti okolo prezidentskej kampane Petra Pellegriniho, prezident sa zamotáva v príbehu okolo pôžičiek, darov a netransparentnosti. „Pán Pellegrini s kolegami toľko hovorili, že všetko je krištáľovo čisté, až sa ten krištáľ rozbil. Od krajskej prokuratúry očakávame seriózne vyšetrenie, nie zametenie pod koberec. Zákon platí aj pre prezidenta a jeho sestru, kolegov a priateľov,” zdôraznil Šeliga.

Úmyselný trestný čin


Strana Demokrati poukazuje vo svojom podaní na to, že Matúš Šutaj Eštok sa verejne priznal k úmyselnému trestného činu, keď povedal, že 300-tisíc eur od sestry Petra Pellegriniho na volebnú kampaň nepriznala strana preto, aby si z nich nerobili žarty. Pripomína tiež, že líder Hlasu-SD už prišiel s tromi verziami toho, prečo pôžičku od Pellegriniho sestry nepriznali.

„Najprv to bola nejaká interná kontrola v rámci Hlasu – zistili, že náhodou zabudli zverejniť 300-tisíc eur. Potom ich vraj na to upozornila Štátna volebná komisia – tak je otázka, prečo im Štátna volebná komisia hneď nenaparila poriadnu pokutu. Čerešnička na torte, ktorá ukazuje tú spleť klamstiev a podvodov, je vyjadrenie Matúša Šutaja Eštoka, keď hovorí, že to nezverejnili z taktických dôvodov, lebo by si z nich robili srandu,“ povedal Šeliga 28. júla, keď informoval o podaní podnetu na generálnu prokuratúru.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Nezrovnalosti v Pellegriniho kampani pribúdajú, tvrdí Šeliga. Pôžičku od sestry preveruje Krajská prokuratúra v Bratislave – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister vnútra SR Predseda Hlas-SD Prezident SR Prezidentská kampaň Volebná kampaň
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pavilón na výstave EXPO 2025, kde sa nachádza aj Slovensko, privítal už dva milióny návštevníkov
<< predchádzajúci článok
„Útok“ medúz vo Francúzsku odstavil štyri jadrové reaktory

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 