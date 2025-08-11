Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Od vitamínov po plienky: Poistenci Unionu nakupujú výhodnejšie ako kedykoľvek predtým


Vedeli ste však, že jej správny výber môže pomôcť aj k úspore financií pri nákupe voľnopredajných liekov či produktov pre osobnú hygienu a domácnosť? Ušetriť peniaze, získať ...



Zdieľať
untitled design 676x507 11.8.2025 (SITA.sk) - Vedeli ste však, že jej správny výber môže pomôcť aj k úspore financií pri nákupe voľnopredajných liekov či produktov pre osobnú hygienu a domácnosť?


Ušetriť peniaze, získať kvalitné produkty a pritom nevytiahnuť päty z domu? Vďaka Union zdravotnej poisťovni je to možné - svojim poistencom ponúka exkluzívne zľavy prostredníctvom online portálu menimezivoty.sk, ktorý funguje už takmer rok. Za toto obdobie už zľavy využilo viac ako 30 000 klientov Unionu, ktorí si vygenerovali viac než 80 000 zľavových kódov. "Zľavové portfólio neustále rozširujeme – aktuálne pribudli zľavy na probiotiká a prípravky na srdce či trávenie, ktoré patria medzi najvyhľadávanejšie. Najväčší záujem však Union zaznamenáva pri produktoch pre bábätká, najmä pri plienkach, ktoré v rodinnom rozpočte tvoria výraznú položku. Na plienky už bolo vygenerovaných viac než 21 000 kódov," prekvapuje Jozef Koma, riaditeľ zdravotnej sekcie Union zdravotnej poisťovne.

Súčasní i budúci poistenci Unionu nájdu na portáli menimezivoty.sk takmer 30 produktov zo sortimentu voľnopredajných liekov a výživových doplnkov, viac než 100 produktov osobnej starostlivosti a viac než 100 výrobkov pre deti a bábätká. Zľavové kódy sa dajú získať priamo na webstránke poisťovne, navigácia na portáli je pritom rýchla a intuitívna. "O zľavy evidujeme veľký záujem. Pravidelne takto nakupujú tisícky našich poistencov. Medzi najaktívnejších patria rodičia malých detí, poistenci v produktívnom veku a výrazne aj seniori nad 60 rokov. Portál je dostupný po celom Slovensku, pričom najvyššia návštevnosť prichádza z Prešova, Košíc a Bratislavy. Zaujímavosťou je, že aktívnejšie sú ženy ako muži," uvádza hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Zároveň dodáva, že kto si pri generovaní zliav nevie rady, môže využiť na pomoc kolegov z call centra alebo sa zastaviť osobne na ktorejkoľvek kamennej pobočke.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Od vitamínov po plienky: Poistenci Unionu nakupujú výhodnejšie ako kedykoľvek predtým © SITA Všetky práva vyhradené.

