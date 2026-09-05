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05. septembra 2026
Slovenské F-16, Skyfox aj Baltic Bees Jet Team. IMAD 2026 ponúkol veľkolepú leteckú šou – FOTO, VIDEO
Tagy: Airbus H145 Barak MX L-39 Albatros Leopard 2A6 Letecké dni v Piešťanoch Lietadlo C-27J Spartan Lietadlo F-16 Medzinárodné letecké dni IMAD 2026 v Piešťanoch Odmínovací systém Božena Patria Stíhačka JAS-39 Gripen Vrtuľník Black Hawk Vrtuľník Mi-17
Slovenské vzdušné sily sa predviedli v dynamických ukážkach s viacerými kusmi leteckej techniky. Rezort obrany má za sebou prvý z dvoch leteckých dní IMAD 2026. Zúčastnilo sa na ňom ...
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5.9.2026 (SITA.sk) - Slovenské vzdušné sily sa predviedli v dynamických ukážkach s viacerými kusmi leteckej techniky.
Rezort obrany má za sebou prvý z dvoch leteckých dní IMAD 2026. Zúčastnilo sa na ňom približne 30-tisíc ľudí. Okrem slovenských ozbrojených síl a bezpečnostných zložiek sa na leteckých dňoch predstavili aj vzdušné sily a piloti z Česka, Maďarska, Poľska, Španielska, Lotyšska a Litvy. Jedným z najväčších lákadiel je však lietadlo L-39 Skyfox českej spoločnosti Aero Vodochody, o ktorého nákup má vážny záujem aj slovenské ministerstvo obrany.
Slovenské vzdušné sily sa predviedli v dynamických ukážkach s viacerými kusmi leteckej techniky. O veľkolepý úvodný prelet sa postarala formácia dvoch vrtuľníkov Black Hawk a vrtuľníka Mi-17, Spartana, Albatrosa a troch lietadiel F-16. V jednotlivých dynamických ukážkach sa slovenskí piloti predviedli s nadzvukovým lietadlom F-16 a tiež s vrtuľníkmi Black Hawk. Štyri lietadlá SD-4 Viper sa zase ukázali v akrobatickej ukážke spolu s lietadlom Jak-55. Šou vo vzduchu predviedli aj cvičné lietadlá slovenskej armády L-29 Delfín a L-39 Albatros.
Na podujatí nechýbali ani slovenskí výsadkári a samostatná ukážka transportného vojenského lietadla C-27J Spartan. Nebo nad Piešťanmi patrilo aj vrtuľníku Mi-17 s ukážkou hasenia požiaru s takzvaným bambi vakom. Ministerstvo vnútra ukázalo schopnosti pilotov vládnej letky s dvomi špeciálmi Airbus A319.
Poliaci sa na Slovensku predstavili s ukážkami na lietadlách T-6 Harvard, MiG-15 či GameBird. Kreácie na oblohe predviedli aj s tromi lietadlami Iskra. Litva vo vzduchu ohúrila akrobaciou na lietadle Su-31, Maďarsko ukázalo svoj ľahký vrtuľník Airbus H145 a Španieli zase bojový vrtuľník Eurocopter EC665 Tiger. Taliani na Slovensko prišli s lietadlom Rutan 61 Long-EZ.
Hlučnú šou predviedli českí piloti na dvoch nadzvukových lietadlách JAS-39 Gripen. Česi zároveň ukázali, čo vo vzduchu dokáže vojenské dopravné lietadlo Embraer KC-390. Vrcholom programu bol svetoznámy akrobatický tím Baltic Bees Jet Team z Lotyšska, ktorý predviedol veľkolepú šou na Albatrosoch. Taliani na Slovensko prišli s lietadlom Rutan 61 Long-EZ.
Osobitnú pozornosť si na statických ukážkach u návštevníkov získalo lietadlo L-39 Skyfox od českého výrobcu Aero Vodochody. Ide totiž o lietadlá, o ktoré prejavil záujem aj slovenský minister obrany. Práve tieto lietadlá by mohli nahradiť dosluhujúce Albatrosy.
Skyfox je moderné cvičné prúdové lietadlo, ktoré je však vhodné aj na reálne nasadenie v taktických misiách a v operáciách proti bezpilotným prostriedkom, a to za nízkych prevádzkových nákladov. Skyfox si pre svoje schopnosti vyslúžil aj prezývku Drone Hunter.
Ukážky vo vzduchu doplnili aj dynamické a statické ukážky na zemi. Návštevníci mali tak možnosť vidieť samohybnú húfnicu Zuzanu 2 a zblízka si prezrieť najrôznejšiu pásovú a kolesovú techniku.
V areáli letiska nechýbal ani izraelský systém protivzdušnej obrany Barak MX či izraelský radar. Zaujal aj slovenský odmínovač Božena, raketomet, vozidlá Patria či JLTV 4x4 Oshkosh a tiež tank Leopard 2A6.
Podujatie pokračuje aj v nedeľu. Takmer rovnaký program odštartuje znovu o 9:45 a brány areálu Letiska Piešťany sa otvoria o 9:00. Na podujatie sa pritom dá prísť úplne zadarmo vlakom, a to vďaka spolupráci rezortu obrany a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Do Piešťan a naspäť ZSSK odvezie návštevníkov za splnenia jednoduchej podmienky. Pre získanie dopravy zadarmo stačí jediné - povedať heslo IMAD pri jeho kúpe v pokladniciach ZSSK či priamo vo vlaku u vlakového personálu.
„Za vystavenie cestovného lístka v rámci tejto ponuky sa neuplatňuje servisný poplatok ani sankcia. Cestujúci, ktorý nastupuje tam, kde si lístok nevie vybaviť pred nástupom, si ho preto môže nechať vystaviť priamo vo vlaku," spresnila spoločnosť. Po príchode na vlakovú stanicu v Piešťanoch, môžu návštevníci pokračovať k areálu podujatia autobusovou kyvadlovou dopravou, ktorú zabezpečilo ministerstvo obrany. Tá bude premávať v 30 minútových intervaloch.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské F-16, Skyfox aj Baltic Bees Jet Team. IMAD 2026 ponúkol veľkolepú leteckú šou – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Rezort obrany má za sebou prvý z dvoch leteckých dní IMAD 2026. Zúčastnilo sa na ňom približne 30-tisíc ľudí. Okrem slovenských ozbrojených síl a bezpečnostných zložiek sa na leteckých dňoch predstavili aj vzdušné sily a piloti z Česka, Maďarska, Poľska, Španielska, Lotyšska a Litvy. Jedným z najväčších lákadiel je však lietadlo L-39 Skyfox českej spoločnosti Aero Vodochody, o ktorého nákup má vážny záujem aj slovenské ministerstvo obrany.
Slovenské vzdušné sily sa predviedli v dynamických ukážkach s viacerými kusmi leteckej techniky. O veľkolepý úvodný prelet sa postarala formácia dvoch vrtuľníkov Black Hawk a vrtuľníka Mi-17, Spartana, Albatrosa a troch lietadiel F-16. V jednotlivých dynamických ukážkach sa slovenskí piloti predviedli s nadzvukovým lietadlom F-16 a tiež s vrtuľníkmi Black Hawk. Štyri lietadlá SD-4 Viper sa zase ukázali v akrobatickej ukážke spolu s lietadlom Jak-55. Šou vo vzduchu predviedli aj cvičné lietadlá slovenskej armády L-29 Delfín a L-39 Albatros.
Na podujatí nechýbali ani slovenskí výsadkári a samostatná ukážka transportného vojenského lietadla C-27J Spartan. Nebo nad Piešťanmi patrilo aj vrtuľníku Mi-17 s ukážkou hasenia požiaru s takzvaným bambi vakom. Ministerstvo vnútra ukázalo schopnosti pilotov vládnej letky s dvomi špeciálmi Airbus A319.
Akrobatická skupina Baltic Bees Jet aj český Skyfox
Poliaci sa na Slovensku predstavili s ukážkami na lietadlách T-6 Harvard, MiG-15 či GameBird. Kreácie na oblohe predviedli aj s tromi lietadlami Iskra. Litva vo vzduchu ohúrila akrobaciou na lietadle Su-31, Maďarsko ukázalo svoj ľahký vrtuľník Airbus H145 a Španieli zase bojový vrtuľník Eurocopter EC665 Tiger. Taliani na Slovensko prišli s lietadlom Rutan 61 Long-EZ.
Hlučnú šou predviedli českí piloti na dvoch nadzvukových lietadlách JAS-39 Gripen. Česi zároveň ukázali, čo vo vzduchu dokáže vojenské dopravné lietadlo Embraer KC-390. Vrcholom programu bol svetoznámy akrobatický tím Baltic Bees Jet Team z Lotyšska, ktorý predviedol veľkolepú šou na Albatrosoch. Taliani na Slovensko prišli s lietadlom Rutan 61 Long-EZ.
Osobitnú pozornosť si na statických ukážkach u návštevníkov získalo lietadlo L-39 Skyfox od českého výrobcu Aero Vodochody. Ide totiž o lietadlá, o ktoré prejavil záujem aj slovenský minister obrany. Práve tieto lietadlá by mohli nahradiť dosluhujúce Albatrosy.
Skyfox je moderné cvičné prúdové lietadlo, ktoré je však vhodné aj na reálne nasadenie v taktických misiách a v operáciách proti bezpilotným prostriedkom, a to za nízkych prevádzkových nákladov. Skyfox si pre svoje schopnosti vyslúžil aj prezývku Drone Hunter.
Zuzana 2 aj izraelský Barak MX
Ukážky vo vzduchu doplnili aj dynamické a statické ukážky na zemi. Návštevníci mali tak možnosť vidieť samohybnú húfnicu Zuzanu 2 a zblízka si prezrieť najrôznejšiu pásovú a kolesovú techniku.
V areáli letiska nechýbal ani izraelský systém protivzdušnej obrany Barak MX či izraelský radar. Zaujal aj slovenský odmínovač Božena, raketomet, vozidlá Patria či JLTV 4x4 Oshkosh a tiež tank Leopard 2A6.
IMAD ešte nekončí
Podujatie pokračuje aj v nedeľu. Takmer rovnaký program odštartuje znovu o 9:45 a brány areálu Letiska Piešťany sa otvoria o 9:00. Na podujatie sa pritom dá prísť úplne zadarmo vlakom, a to vďaka spolupráci rezortu obrany a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Do Piešťan a naspäť ZSSK odvezie návštevníkov za splnenia jednoduchej podmienky. Pre získanie dopravy zadarmo stačí jediné - povedať heslo IMAD pri jeho kúpe v pokladniciach ZSSK či priamo vo vlaku u vlakového personálu.
„Za vystavenie cestovného lístka v rámci tejto ponuky sa neuplatňuje servisný poplatok ani sankcia. Cestujúci, ktorý nastupuje tam, kde si lístok nevie vybaviť pred nástupom, si ho preto môže nechať vystaviť priamo vo vlaku," spresnila spoločnosť. Po príchode na vlakovú stanicu v Piešťanoch, môžu návštevníci pokračovať k areálu podujatia autobusovou kyvadlovou dopravou, ktorú zabezpečilo ministerstvo obrany. Tá bude premávať v 30 minútových intervaloch.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské F-16, Skyfox aj Baltic Bees Jet Team. IMAD 2026 ponúkol veľkolepú leteckú šou – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Airbus H145 Barak MX L-39 Albatros Leopard 2A6 Letecké dni v Piešťanoch Lietadlo C-27J Spartan Lietadlo F-16 Medzinárodné letecké dni IMAD 2026 v Piešťanoch Odmínovací systém Božena Patria Stíhačka JAS-39 Gripen Vrtuľník Black Hawk Vrtuľník Mi-17
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