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30. júna 2026
„Z jedenástich sme prežili len dvaja.“ Počet obetí vo Venezuele stúpol na 1 700
Významným krokom pri obnove zasiahnutého regiónu bolo opätovné otvorenie strategického prístavu La Guaira, ktorý opravili príslušníci americkej armády. Počet obetí ničivých zemetrasení vo ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Významným krokom pri obnove zasiahnutého regiónu bolo opätovné otvorenie strategického prístavu La Guaira, ktorý opravili príslušníci americkej armády.
Počet obetí ničivých zemetrasení vo Venezuele stúpol na približne 1 700 mŕtvych a viac ako 5-tisíc zranených. Úrady zatiaľ nezverejnili počet nezvestných, no podľa odhadov to môžu byť až desaťtisíce ľudí. Organizácia Spojených národov (OSN) zároveň upozornila, že následky katastrofy zasiahnu približne sedem miliónov obyvateľov krajiny vrátane státisícov detí, ktoré budú potrebovať humanitárnu pomoc.
Päť dní po dvoch silných zemetraseniach, ktoré zrovnali so zemou celé štvrte v pobrežných oblastiach, sa pozornosť záchranárov postupne presúva od pátrania po preživších k identifikácii obetí a zabezpečeniu základnej pomoci pre postihnutých. Podľa humanitárnych organizácií potrebuje urgentnú podporu približne 680-tisíc detí.
Významným krokom pri obnove zasiahnutého regiónu bolo opätovné otvorenie strategického prístavu La Guaira, ktorý opravili príslušníci americkej armády. V prístave kotví výsadková loď USS Fort Lauderdale, ktorá priváža humanitárnu pomoc. Agentúra AFP na mieste zaznamenala sklad s desiatkami rakiev a stovkami neidentifikovaných tiel uložených v čiernych a bielych vreciach.
Spojené štáty zároveň pomáhajú obnovovať prevádzku Medzinárodného letiska Simóna Bolívara pri Caracase, ktoré utrpelo rozsiahle škody. Do záchranných operácií sa podľa koordinátora OSN Gianlucu Rampollu zapojilo 27 krajín, takmer 40 pátracích a záchranných tímov, viac ako 2-tisíc príslušníkov armád a záchranných zložiek a viac ako 160 špeciálne vycvičených psov.
Nádej na nájdenie ďalších preživších však výrazne klesá. Kritické 72-hodinové obdobie, počas ktorého býva šanca na záchranu najvyššia, sa skončilo už v sobotu večer. Napriek tomu sa v pondelok podarilo v pobrežnom meste Tanaguarena vytiahnuť spod trosiek 21-ročného Aarona Leviho, čo miestni označili za zázrak.
Situáciu komplikuje aj pokračujúca seizmická aktivita. V pondelok obyvateľov vystrašilo ďalšie zemetrasenie s magnitúdom 4,6. Vláda medzičasom militarizovala oblasť La Guaira a zaviedla povolenia na vstup do najviac zasiahnutých zón.
Mnohí obyvatelia otvorene kritizujú pomalú reakciu štátu. Venezuela sa už niekoľko rokov nachádza v hlbokej hospodárskej a sociálnej kríze, ktorá prinútila milióny ľudí odísť do zahraničia. OSN odhaduje, že zemetrasenia spôsobia ekonomické škody vo výške 6,7 miliardy dolárov, čo predstavuje približne šesť percent hrubého domáceho produktu krajiny.
V Caracase sa medzitým začali hromadné pohreby. Na jedinom verejnom cintoríne v hlavnom meste pracujú obe krematóriá na plnú kapacitu a denne sa konajú desiatky pohrebov. Medzi piatkom a nedeľou ich bolo 60 až 70 denne.
„Bola to strašná skúsenosť, vytiahnuť ho von, aj jeho deti,“ povedal 42-ročný Sergio Vergara, ktorý v troskách budovy v La Guaire našiel svojho synovca a ďalších členov rodiny. Ďalší obyvatelia naďalej čakajú na identifikáciu tiel svojich blízkych. „Moja rodina je tam. Hovoria mi, že tam je moja sestra a jej deti, rovnako ako deti môjho brata. V našej domácnosti bolo jedenásť ľudí, prežili sme len dvaja, pretože sme boli v práci,“ povedal Wilker Molalla.
Katastrofu sprevádzajú aj politické spory. Opozičná líderka a nositeľka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová obvinila dočasnú prezidentku Delcy Rodríguezovú, že jej bráni v návrate do vlasti. „Som pripravená a blízko Venezuely a urobím všetko, čo bude potrebné, aby sme sa tam stretli,“ uviedla Machadová vo videu zverejnenom na sociálnej sieti X. Vláda na jej tvrdenia zatiaľ nereagovala.
Zdroj: SITA.sk - „Z jedenástich sme prežili len dvaja.“ Počet obetí vo Venezuele stúpol na 1 700 © SITA Všetky práva vyhradené.
Počet obetí ničivých zemetrasení vo Venezuele stúpol na približne 1 700 mŕtvych a viac ako 5-tisíc zranených. Úrady zatiaľ nezverejnili počet nezvestných, no podľa odhadov to môžu byť až desaťtisíce ľudí. Organizácia Spojených národov (OSN) zároveň upozornila, že následky katastrofy zasiahnu približne sedem miliónov obyvateľov krajiny vrátane státisícov detí, ktoré budú potrebovať humanitárnu pomoc.
Päť dní po dvoch silných zemetraseniach, ktoré zrovnali so zemou celé štvrte v pobrežných oblastiach, sa pozornosť záchranárov postupne presúva od pátrania po preživších k identifikácii obetí a zabezpečeniu základnej pomoci pre postihnutých. Podľa humanitárnych organizácií potrebuje urgentnú podporu približne 680-tisíc detí.
Významným krokom pri obnove zasiahnutého regiónu bolo opätovné otvorenie strategického prístavu La Guaira, ktorý opravili príslušníci americkej armády. V prístave kotví výsadková loď USS Fort Lauderdale, ktorá priváža humanitárnu pomoc. Agentúra AFP na mieste zaznamenala sklad s desiatkami rakiev a stovkami neidentifikovaných tiel uložených v čiernych a bielych vreciach.
Zázrak v meste Tanaguarena
Spojené štáty zároveň pomáhajú obnovovať prevádzku Medzinárodného letiska Simóna Bolívara pri Caracase, ktoré utrpelo rozsiahle škody. Do záchranných operácií sa podľa koordinátora OSN Gianlucu Rampollu zapojilo 27 krajín, takmer 40 pátracích a záchranných tímov, viac ako 2-tisíc príslušníkov armád a záchranných zložiek a viac ako 160 špeciálne vycvičených psov.
Nádej na nájdenie ďalších preživších však výrazne klesá. Kritické 72-hodinové obdobie, počas ktorého býva šanca na záchranu najvyššia, sa skončilo už v sobotu večer. Napriek tomu sa v pondelok podarilo v pobrežnom meste Tanaguarena vytiahnuť spod trosiek 21-ročného Aarona Leviho, čo miestni označili za zázrak.
Situáciu komplikuje aj pokračujúca seizmická aktivita. V pondelok obyvateľov vystrašilo ďalšie zemetrasenie s magnitúdom 4,6. Vláda medzičasom militarizovala oblasť La Guaira a zaviedla povolenia na vstup do najviac zasiahnutých zón.
Mnohí obyvatelia otvorene kritizujú pomalú reakciu štátu. Venezuela sa už niekoľko rokov nachádza v hlbokej hospodárskej a sociálnej kríze, ktorá prinútila milióny ľudí odísť do zahraničia. OSN odhaduje, že zemetrasenia spôsobia ekonomické škody vo výške 6,7 miliardy dolárov, čo predstavuje približne šesť percent hrubého domáceho produktu krajiny.
Čakanie na identifikáciu obetí
V Caracase sa medzitým začali hromadné pohreby. Na jedinom verejnom cintoríne v hlavnom meste pracujú obe krematóriá na plnú kapacitu a denne sa konajú desiatky pohrebov. Medzi piatkom a nedeľou ich bolo 60 až 70 denne.
„Bola to strašná skúsenosť, vytiahnuť ho von, aj jeho deti,“ povedal 42-ročný Sergio Vergara, ktorý v troskách budovy v La Guaire našiel svojho synovca a ďalších členov rodiny. Ďalší obyvatelia naďalej čakajú na identifikáciu tiel svojich blízkych. „Moja rodina je tam. Hovoria mi, že tam je moja sestra a jej deti, rovnako ako deti môjho brata. V našej domácnosti bolo jedenásť ľudí, prežili sme len dvaja, pretože sme boli v práci,“ povedal Wilker Molalla.
Katastrofu sprevádzajú aj politické spory. Opozičná líderka a nositeľka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová obvinila dočasnú prezidentku Delcy Rodríguezovú, že jej bráni v návrate do vlasti. „Som pripravená a blízko Venezuely a urobím všetko, čo bude potrebné, aby sme sa tam stretli,“ uviedla Machadová vo videu zverejnenom na sociálnej sieti X. Vláda na jej tvrdenia zatiaľ nereagovala.
Zdroj: SITA.sk - „Z jedenástich sme prežili len dvaja.“ Počet obetí vo Venezuele stúpol na 1 700 © SITA Všetky práva vyhradené.
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