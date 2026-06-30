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30. júna 2026

Rusko hlási zostrelenie 419 ukrajinských dronov počas jednej noci


Tagy: Drony Moskva ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine

Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že protivzdušná obrana v noci zachytila a zničila stovky ukrajinských bezpilotných lietadiel. Kyjev v ostatných mesiacoch zintenzívnil útoky na ruské územie, najmä proti ...



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russia_ukraine_war_72985 676x373 30.6.2026 (SITA.sk) - Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že protivzdušná obrana v noci zachytila a zničila stovky ukrajinských bezpilotných lietadiel. Kyjev v ostatných mesiacoch zintenzívnil útoky na ruské územie, najmä proti energetickej infraštruktúre.


Rusko v noci na utorok zostrelilo 419 ukrajinských dronov nad viacerými regiónmi krajiny. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany, podľa ktorého systémy protivzdušnej obrany „zachytili a zničili 419 ukrajinských bezpilotných lietadiel s pevnými krídlami“.

Ministerstvo vo vyhlásení neuviedlo informácie o prípadných obetiach alebo zranených. Podrobnosti o miestach zásahov ani rozsahu škôd bezprostredne nezverejnilo.

Starosta Moskvy Sergej Sobianin ešte skôr informoval, že protivzdušná obrana počas noci zneškodnila 50 „nepriateľských dronov“, ktoré smerovali na ruskú metropolu.

Ukrajina v ostatných mesiacoch výrazne zintenzívnila svoje diaľkové operácie pomocou dronov na ruské územie. Terčom sú najmä energetické zariadenia, ktoré Kyjev považuje za dôležitý zdroj príjmov Kremľa na financovanie vojny proti Ukrajine, trvajúcej už piaty rok.

Najnovší útok prišiel len niekoľko dní po tom, čo Rusko v noci na piatok oznámilo zostrelenie 660 ukrajinských dronov, čo patrilo k najvyšším počtom od začiatku konfliktu. Minulý týždeň zároveň ukrajinský útok spôsobil požiar v rafinérii juhovýchodne od Moskvy.



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Zdroj: SITA.sk - Rusko hlási zostrelenie 419 ukrajinských dronov počas jednej noci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drony Moskva ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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