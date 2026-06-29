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29. júna 2026
Pri zrážke osobného auta s kamiónom v Giraltovciach zomreli dve ženy, vodič sa ťažko zranil – FOTO
Tagy: Dopravná nehoda Úmrtie
Nákladné vozidlo šoféroval 34-ročný občan Rumunska. Dve ženy vo veku 25 a 78 rokov prišli o život pri pondelňajšej dopravnej nehode v Giraltovciach (okres Svidník). Pri zrážke nákladného a ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - Nákladné vozidlo šoféroval 34-ročný občan Rumunska.
Dve ženy vo veku 25 a 78 rokov prišli o život pri pondelňajšej dopravnej nehode v Giraltovciach (okres Svidník). Pri zrážke nákladného a osobného motorového vozidla utrpeli zranenia nezlúčiteľné so životom.
K tragickej nehode došlo popoludní na Dukelskej ulici. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, osobné vozidlo viedol 57-ročný muž, ktorý utrpel vážne zranenia. Leteckí záchranári ho transportovali do nemocnice. Jeho spolujazdkyne vážnym zraneniam na mieste podľahli.
Nákladné vozidlo šoféroval 34-ročný občan Rumunska. „Vodič nákladného auta bol podrobený dychovej skúške, výsledok bol negatívny,“ skonštatovala polícia. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, ktoré museli dočasne odkloniť dopravu. Okresný vyšetrovateľ vo Svidníku začal v súvislosti s nehodou trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.
Zdroj: SITA.sk - Pri zrážke osobného auta s kamiónom v Giraltovciach zomreli dve ženy, vodič sa ťažko zranil – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dve ženy vo veku 25 a 78 rokov prišli o život pri pondelňajšej dopravnej nehode v Giraltovciach (okres Svidník). Pri zrážke nákladného a osobného motorového vozidla utrpeli zranenia nezlúčiteľné so životom.
K tragickej nehode došlo popoludní na Dukelskej ulici. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, osobné vozidlo viedol 57-ročný muž, ktorý utrpel vážne zranenia. Leteckí záchranári ho transportovali do nemocnice. Jeho spolujazdkyne vážnym zraneniam na mieste podľahli.
Nákladné vozidlo šoféroval 34-ročný občan Rumunska. „Vodič nákladného auta bol podrobený dychovej skúške, výsledok bol negatívny,“ skonštatovala polícia. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, ktoré museli dočasne odkloniť dopravu. Okresný vyšetrovateľ vo Svidníku začal v súvislosti s nehodou trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.
Zdroj: SITA.sk - Pri zrážke osobného auta s kamiónom v Giraltovciach zomreli dve ženy, vodič sa ťažko zranil – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dopravná nehoda Úmrtie
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