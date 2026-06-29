Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Peter a Pavol, Petra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. júna 2026

Pri zrážke osobného auta s kamiónom v Giraltovciach zomreli dve ženy, vodič sa ťažko zranil – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda Úmrtie

Nákladné vozidlo šoféroval 34-ročný občan Rumunska. Dve ženy vo veku 25 a 78 rokov prišli o život pri pondelňajšej dopravnej nehode v Giraltovciach (okres Svidník). Pri zrážke nákladného a ...



Zdieľať
image 5 676x444 29.6.2026 (SITA.sk) - Nákladné vozidlo šoféroval 34-ročný občan Rumunska.


Dve ženy vo veku 25 a 78 rokov prišli o život pri pondelňajšej dopravnej nehode v Giraltovciach (okres Svidník). Pri zrážke nákladného a osobného motorového vozidla utrpeli zranenia nezlúčiteľné so životom.

K tragickej nehode došlo popoludní na Dukelskej ulici. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, osobné vozidlo viedol 57-ročný muž, ktorý utrpel vážne zranenia. Leteckí záchranári ho transportovali do nemocnice. Jeho spolujazdkyne vážnym zraneniam na mieste podľahli.

Nákladné vozidlo šoféroval 34-ročný občan Rumunska. „Vodič nákladného auta bol podrobený dychovej skúške, výsledok bol negatívny,“ skonštatovala polícia. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, ktoré museli dočasne odkloniť dopravu. Okresný vyšetrovateľ vo Svidníku začal v súvislosti s nehodou trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Pri zrážke osobného auta s kamiónom v Giraltovciach zomreli dve ženy, vodič sa ťažko zranil – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Úmrtie
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
V multifunkčnom areáli v Levoči sa utopil 25-ročný muž, kúpal sa v časti na vlastnú zodpovednosť – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 