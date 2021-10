„Zlaté pasy“ pomohli Cypru z krízy, program však porušoval právo Únie a teraz cudzincom odoberajú občianstvo

Legislatívu pred rokom zrušili

Udelili tisícky zlatých pasov

16.10.2021 (Webnoviny.sk) - Cyperská vláda začala proces odobratia občianstva udeleného 39 cudzincom a šiestim ich rodinným príslušníkom v rámci zrušeného lukratívneho programu „zlatých pasov“.V písomnom vyhlásení to uviedol hovorca vlády Marios Pelekanos, no neposkytol žiadne ďalšie informácie o totožnosti osôb, ktorým by mali odňať cyperské občianstvo.Vďaka dlhoročnej politike udeľovania „zlatých pasov“ mohli bohatí investori získať štátne občianstvo členského štátu Európskej únie a Cypru to vynieslo miliardy eur. Európska komisia však vlani v októbri upozornila na to, že tento program predstavuje porušenie práva EÚ a spochybňuje podstatu európskeho občianstva. Cyprus následne k 1. novembru 2020 zrušil túto legislatívu.Program "nabral na obrátkach" po roku 2013, keď finančná kríza takmer priviedla Cyprus na mizinu.Počas 13-ročného trvania programu Cyprus udelil 6779 „zlatých pasov“, z toho viac ako polovicu rodinným príslušníkom investorov.Podľa bývalého predsedu cyperského najvyššieho súdu Myrona Nicolatosa program fungoval po celý čas „bez právneho rámca a takmer bez akejkoľvek regulácie“, pričom neexistoval „primeraný dohľad nad existujúcimi zákonmi a predpismi“.