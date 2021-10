Nebol to žiaden boom, ale napriek tomu hodnotia letnú turistickú sezónu na hornom Zemplíne pozitívne

Hámre zaznamenali mierny pokles

16.10.2021 (Webnoviny.sk) - Turistické informačné centrá (TIC) pôsobiace na hornom Zemplíne hodnotia tohtoročnú letnú sezónu pozitívne. Zhodli sa, že turistický boom z minulého roka sa neopakoval, návštevníkov však bolo podľa ich slov primerane.Išlo hlavne o domácich, z príležitostných zahraničných návštev dominovali českí a potom poľskí turisti. Vyplynulo to z diskusie on-line stretnutia, ktoré realizovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš.Ako informovala výkonná riaditeľka organizácie Michaela Zdražilová, v TIC v Zemplínskych Hámroch zaznamenali v porovnaní s minulým rokom od júna do augusta mierny pokles turistov. Kým vlani ich bolo 4512, v tomto roku ich prišlo 4 258.Medzi najčastejšie požiadavky turistov patrili propagačné materiály, napríklad o drevených chrámoch či Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle a mapy.„Pýtajú sa tiež na možnosť navštíviť vodárenskú nádrž Starina, vyžadujú si aj letáky a mapy v smere na Sninský kameň vrátane trás, ktoré nie sú vyznačené,“ priblížila Dominika Brečková z TIC v Zemplínskych Hámroch.V Snine mali podľa Zuzany Burdovej z TIC Poloniny silné obdobie od 7. do 22. augusta a zvýšenú návštevnosť zaznamenali aj 15. septembra.Naopak, výrazné zníženie počtu návštevníkov pocítili po predčasnom uzatvorení biokúpaliska v polovici augusta.Aj v Snine bol najväčší záujem o turistické mapy. „Veľa ľudí zháňalo informačné letáky o prírode Národného parku Poloniny,“ doplnila Burdová.Podľa Ivety Buraľovej zo Správy Národného parku Poloniny však v území chýba relevantné sčítanie turistov.„K dispozícii máme len čísla z Informačného strediska v Novej Sedlici, kde sme za tri mesiace zaevidovali približne 5000 ľudí,“ uviedla.V humenskom TIC zaznamenali od júna do septembra takmer 650 turistov, z toho približne 10 percent tvorili zahraniční návštevníci. Podobne ako v Snine rekordy evidovali v auguste.„Sezóna bola porovnateľná s tou vlaňajšou. Prevládali domáci turisti,“ informovala Jana Bončiková.Podstatne vyššiu návštevnosť oproti vlaňajšku zaznamenali v TIC Stropkov. Najpravdepodobnejšou príčinou je otvorenie kostolnej veže s vyhliadkou v centre mesta, ktorú od jej sprístupnenia v polovici júla navštívilo viac ako 600 ľudí.„Zástupcovia TIC tiež priznali, že k ich zvýšenej návštevnosti určite prispela aj dlhoročná kampaň Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska – Legendarium,“ dodala Zdražilová.