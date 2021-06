VIDEO: Kanaďania získali zlato na MS 2021, vo finále zdolali Fínsko v predĺžení

Kanadskí hokejisti získali na 84. majstrovstvách sveta v Rige zlaté medaily. V nedeľnom finále zdolali Fínsko 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 67. minúte Nick Paul.







"Javorové listy" dosiahli na zlaté medaily aj napriek mimoriadne nevydarenému vstupu do šampionátu, keď prehrali úvodné tri zápasy v základnej B-skupine. Do štvrťfinále postúpili až zo 4. miesta, pričom v závere skupinových bojov už nemali postup vo vlastných rukách. Vo štvrťfinále otočili skóre s Ruskom a vyhrali 2:1 po predĺžení, v zámorskom semifinále si poradili s USA 4:2. Vo finále vrátili Fínsku prehru z finále predošlých MS 2019 v Bratislave.



Pre Kanadu je to 27. titul v histórii a celkovo 51. medaila z MS.

Finále MS 2021:





Fínsko - Kanada 2:3 pp (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)



Góly: 9. Ruohomaa (Kaski), 46. Lindbohm (Nousiainen, Ruohomaa) - 25. Comtois (Brown, Walker), 53. Henrique (Comtois, Brown), 67. Paul (Brown). Rozhodovali: Fraňo, Romasko – Lazarev, Šalagin, vylúčení: 3:5 na 2 min., navyše Danforth a Walker (obaja Kan.) 10 min. OT za narazenie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



Fínsko: Olkinuora - Koivisto, Sund, Kaski, Määtä, Pokka, Ohtamaa, Nousiainen, Lindbohm - Anttila, Björninen, Mäenalanen - Ojamäki, Lundell, Ruotsalainen - Pakarinen, Kontiola, Innala - Sallinen, Ruohomaa, Turunen

Kanada: Kuemper - Walker, Ferraro, Stecher, Power, Bernard-Docker, Beaudin, Schneider - Brown, Henrique, Mangiapane - Bunting, Vilardi, Comtois - Pirri, Danforth, Paul - Foudy, Anderson-Dolan, Hagel

Od úvodu sa hral obojstranne rýchly hokej a začiatok zápasu vyznel lepšie pre Fínov. Kanaďania hrali dvakrát v krátkom slede v oslabení a krátko po návrate Paula z trestnej lavice sa pred brankárom Kuemperom zorientoval Ruohomaa a otvoril skóre - 1:0. Krátko na to Määtä nezvýšil náskok Fínov, keď neuspel v prečíslení. Na opačnej strane zblízka nevyrovnal Vilardi.

Kanaďania boli blízko ku gólu v 23. minúte, ale Comtois trafil pri dorážke iba do žŕdky. Krátko na to sa dostali k dvom presilovkám, v ktorých zatlačili Fínov a Comtois zblízka dorazil puk do odkrytej bránky - 1:1. Inkasovaný gól naštartoval severanov, ale Kanaďania im zmarili viacero príležitostí. V 37. minúte sa už kanadskí hráči tešili z gólu na 2:1, no zásah Henriquea neplatil pre postavenie mimo hry.



Tretia tretina sa začala kanadským tlakom, ale fínska obrana sa nenechala zaskočiť. Brankár Olkinuora zvládol aj situáciu zo 45. minúty, keď s problémami zareagoval na odraz puku od zadného mantinelu a Pirri zblízka neskóroval. O necelú minútu už Fíni viedli 2:1, keď obranca Lindbohm využil priestor v kanadskom pásme a prestrelil Kuempera - 2:1. Fíni následne nezvýšili náskok v presilovke, no Kanaďania ideálne naložili so svojou z 53. minúty. Comtois na hranici bránkoviska efektne posunul puk Henriqueovi a kanadský kapitán vyrovnal - 2:2. Do konca tretej tretiny si tímy strážili priestor pred bránkami a tak sa o víťazovi rozhodlo až v predĺžení.



O kanadskom prvenstve rozhodol v 67. minúte Paul, keď kombináciu s Brownom zakončil do prázdnej bránky.