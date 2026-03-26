Piatok 27.3.2026
Meniny má Alena
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
10 najčastejších chýb pri modernizácii domu a ako sa im vyhnúť
Plánujete renovovať či dokonca celkom obnoviť váš dom? Na ceste k modernému bývaniu je dôležité vyhnúť sa chybám, ktoré by váš projekt predražili alebo skomplikovali.
Rekonštrukcia domu z realizácii spoločnosti DaVerStav
Firma DaverStav z Michaloviec, známa svojim komplexným prístupom, od výstavby rodinných domov až po rekonštrukcie vás prevedie 10 najčastejšími omylmi pri modernizácii domu a poradí, ako ich odstrániť.
Nedostatočné plánovanie a ignorovanie povolení
Častou chybou je, že investori neplánujú rekonštrukciu do detailov a nevyjasnia si stavebné povinnosti. Vždy začnite úradným overením, aké práce vyžadujú povolenie alebo ohlásenie. Spoločnosť DaverStav má bohaté skúsenosti s projektmi od základov, či už stavbou nových domov, výstavbou rodinných domov alebo komplexnými rekonštrukciami. Firma DaVerStav taktiež vie zabezpečiť všetky formality i povolenia behom koordinácie projektu. Odporúčame si tiež vopred stanoviť rozpočet vrátane 10–15 % rezervy na neočakávané výdavky.
Nezistenie príčiny vlhkosti a statického poškodenia
Zanedbanie vlhkosti môže počas rekonštrukcie viesť k plesniam a hnitiu. Príklad: Renovujete interiér, ale neviete o prasknutom kanáli alebo nedostatočnej hydroizolácii pri základoch. Podkladné vlhkostné mapy a hľadanie zdroja sú nevyhnutné. Rovnako závažné je poškodenie statiky pri búracích prácach, bez odborníka môžete nevedomky oslabiť nosnú stenu. Následky môžu byť kolaps konštrukcie alebo prasknutá omietka. DaVerStav pred akoukoľvek rekonštrukciou vždy zabezpečí meranie vlhkosti. Pri vlhkosti firma navrhuje hydroizolácie či sanácie muriva. Pri búračke sa staré prvky demontujú po dohovore s projektantom. Výkopy pod základy a kvalitné odizolovanie základovej škáry zabránia ťažkej vlhkosti aj budúcim opotrebeniam.
Ignorovanie izolácie zdola a nekvalitné podlahy
Veľká časť tepla uniká práve podlahou. Príklad: Pri výmene podlahy pozor, ak nezaizolujete medzipriestor alebo podlahu nad nevykurovanými pivnicami, dom stále „zateká“ studeným vzduchom. Niekedy starý betón nemá hydroizoláciu a vlhnú steny. DaverStav navrhne podlahový EPS alebo XPS polystyrén s dostatočnou hrúbkou. Tým sa podstatne zníži tepelná strata, čím na vykurovaní ušetríte. Pri nových podlahách nezabudnite na kvalitnú izoláciu. Správna hydroizolácia základov a prípadné odvetranie podlahy pomáhajú zabrániť vlhkosti a vzniku plesní v dome.
Podceňovanie zateplenia fasády a zateplenie budov
Aj tie najlepšie nové podlahy nepomôžu, ak sú múry studené. Ak rekonštrujete vnútro domu, ale fasáda ostáva nezateplená. Neskôr zistíte, že steny ostávajú studené a účty za vykurovanie sú vysoké. Kompletné zateplenie fasády je kľúčové. Firma DaverStav inštaluje kompletné ETICS systémy, hrubý polystyrén (napr. EPS 200 pre dosky 20 cm) alebo minerálnu vlnu s parozábranou a s kvalitným lepidlom, perforovanou sieťkou a rohovými lištami. Na fasády používajú certifikované silikónové či silikátové omietky, miešané priamo na mieste (Štandard aj Quick-Mix). Takáto renovácia fasády výrazne znižuje únik tepla a zlepšuje vzhľad domu. Pre kontrolu úspechu môžete porovnať izolácie:
Do modernizácie fasády sa investuje raz za desiatky rokov, preto šetriť na hrúbke izolácie sa neoplatí, voľte radšej pevnejší polystyrén (EPS) alebo hrubšiu minerálnu vlnu, čím zvýšite energetickú efektívnosť budovy a dlhodobo znížite náklady. Spoločnosť DaVerStav ponúka aj stavebniny.
Spoločnosť DaVerStav má bohaté skúsenosti so zatepľovaním.
Tesnenie okien a chybná montáž výplní
Staré, netesné okná sú únikom tepla. Ak vymeníte obklad, no okná zostanú staré plastové s vadným tesnením, efekt zateplenia padne. Pritom pokazené okná môžu spôsobiť kondenzáciu a plesne. DaVerStav odporúča pri rekonštrukcii vždy vymeniť aj okná a dvere za nové, vysoko izolačné. Rovnako dôležitá je kvalita osadenia, okno sa musí montovať do čistého, rovného rámu a tesniť podkladovým tesnením, aby sa zamedzilo tepelným mostom. Taktiež treba dodržať správny svetelný otvor pri výmene. Pri montáži používajú praxované postupy, ktoré zaisťujú, že medzi oknom a múrom nie sú škáry ani netesnosti. Nové okná s nižším súčiniteľom prestupu („U” ~ 0,8–1,0 W/m²K) výrazne zlepšia komfort tepla v miestnosti.
Nedodržiavanie statiky, nevhodné búracie práce
Jedna z najnebezpečnejších chýb je rozbíjať nosné priečky bez statického posúdenia. Ak sa rozhodnete zväčšiť obývačku odstránením steny, ktorá sa ukáže byť nosná, môže dôjsť k prasklinám v strope či až k zrúteniu stropných trámov. Pri veľkej renovácii si vždy prizvite statika a stavebnú firmu, ktorá dodrží statické špecifikácie. Spoločnosť DaVerStav pred búraním zhotovuje dokumentáciu a zabezpečí, aby boli búracie práce vykonávané pod dohľadom, “pri búracích prácach treba rešpektovať nosné časti stavby”. Použijú sa dočasné podpery a masívne odizolujú nové priečky tak, aby zostali pevné. Spoločnosť DaVerStav má skúsenosti s klientom, ktorý chcel zachovať pôvodnú stavbu, firma tak uskutočnila všetky demontáže a namiesto búrania robili kompletnú prestavbu domu od základov až po strechu, čím sa predišlo zbytočnému demolovaniu a zachovali statiku.
Opomínanie strechy a strešnej izolácie
Strecha patrí medzi najdôležitejšie časti domu, no pri rekonštrukcii na ňu veľa ľudí zabúda. Ak nie je správne zateplená alebo je poškodená, uniká cez ňu veľké množstvo tepla a do domu sa môže dostať vlhkosť. Výsledkom sú vyššie náklady na vykurovanie a postupné poškodzovanie interiéru.Častou chybou je, že sa zateplia steny, ale strecha zostane v pôvodnom stave. Ak je stará strecha poškodená alebo dokonca preteká, môžu sa objaviť škvrny, plesne a zhoršené bývanie.Skúsená stavebná firma vždy pri rekonštrukcii posudzuje aj stav strechy. Podľa potreby navrhne doplnenie izolácie alebo kompletné zateplenie podkrovia, napríklad pomocou fúkanej alebo doskovej izolácie.Kvalitne spravená strecha s dostatočnou vrstvou izolácie, ideálne okolo 20 až 30 cm minerálnej vlny, zabezpečí, že dom bude teplý, suchý a energeticky úsporný.
Šetrenie na vykurovacom systéme a energetike
Mnoho majiteľov sa snaží ušetriť na novej kotolni či podlahovom kúrení, ale to sa môže vypomstiť. Ak namontujete lacný kotol, ktorý nedokáže vyhriať zrekonštruovaný dom, a neskôr musíte riešiť nedostatočné vykurovanie. Pri modernizácii treba pristupovať komplexne. DaverStav kladie dôraz na zníženie tepelných strát (zateplenie, výmena okien) ešte pred výberom vykurovania. V zásade odporúča kvalitné komponenty (kotly so servisom, tepelné čerpadlá). Pri rekonštrukcii zohľadní aj vrstvu tepelnej izolácie: zákazníci často využili programy typu „Obnov dom“, kde zateplenie budov a moderný kotol idú ruka v ruke. Kompletným riešením sa významne znižujú budúce účty a dom funguje dlhodobo úsporne.
Ignorovanie akustiky v interiéri
Rekonštrukcia domov nie je len o vizualnom hľadisku, ale často zabúdame na hluk a odhlučnenie vnútorných priestorov. Pri výstavbe priečok zo sadrokartónu vytvoríte izby, ale nič nerobíte s medzilimitnými vrstvami. Na konci vás prekvapia zvuky z kuchyne v spálni či dunivá hudba susedov. Aj pri sadrokartónových predeleniach je dobré zaradiť akustické izolanty (napríklad minerálnu vlnu). Firma DaverStav vie odporučiť akustické panely alebo hrubšiu minerálnu vatu do priečok. Niektoré materiály majú zároveň lepšie požiarne vlastnosti. Hoci sa akustika zdá možno maličkosť, správne navrhnuté priečky alebo sadrokartónové kazety zabránia rušivým odrazom a zvýšia komfort bývania.
Nefunkčné inžinierske siete a elektroinštalácie
Zanedbané rozvody môžu byť priamo nebezpečné. Po modernizácii zistíte, že sa neudrží hlavná poistka pri zapnutí viacerých spotrebičov, alebo omrvinky vody unikajú z potrubia. Svetlou výhodou je, že DaverStav má kompletné know-how na inžinierske siete. Už v projekte je zahrnutá kompletná výmena starých rozvodov: elektrina, voda, kanalizácia aj plyn. Pri elektrine sa vyplatí kompletne vymeniť zastarané hliníkové káble za medené (bezpečnejšie). V súlade s touto radou firma vždy vykoná revíziu starých sietí a navrhne optimálnu kapacitu pre plánované spotrebiče. Podobne pri elektroinštalácii novo umiestni zásuvky a svetlá tam, kde klient potrebuje, a zohľadní pri tom aj vodovodné potrubie a ostatné inštalácie. Pri práci s elektrinou DaverStav dbá na detaily, drážky sa fotodokumentujú pre budúce práce. Celkovo umožňuje kompletná obnova s expertmi vyhnúť sa riziku skratu či havárie a zabezpečuje dlhodobú spoľahlivosť systémov domu.
Modernizácia domu
Modernizácia domu nie je len o novom vzhľade, ale najmä o správnych rozhodnutiach, kvalitnom prevedení a dlhodobej hodnote celej nehnuteľnosti. Práve preto sa pri rekonštrukcii domov neoplatí riskovať chyby, ktoré môžu neskôr znamenať zbytočné výdavky, časové straty a ďalšie opravy. Ak chcete mať istotu, že zateplenie domu, oprava fasády, búracie práce, inžinierske siete aj celková prestavba prebehnú odborne a bez zbytočných kompromisov, obráťte sa na skúsený tím DaverStav s.r.o.
Spoločnosť DaVerStrav sídli na adrese Staničná 11 v Michalovciach.
Firma DaverStav patrí medzi známe stavebné firmy v Michalovciach a dlhodobo sa venuje službám, ako sú rekonštrukcie domov, výstavba rodinných domov, zateplenie budov, zateplenie rodinného domu aj kompletné stavebné práce od základu až po finálne dokončenie. Ak hľadáte spoľahlivého partnera pre váš projekt, teraz je ten správny čas začať.
Neváhajte kontaktovať DaverStav s.r.o. a dohodnite si nezáväznú konzultáciu. Získate odborný pohľad, návrh riešenia aj cenovú ponuku presne podľa potrieb vášho domu. Či už plánujete menšiu úpravu, kompletnú rekonštrukciu domov alebo novú výstavbu rodinného domu v Michalovciach a okolí, s profesionálnym partnerom bude celý proces jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.
Policajti zadržali počas protidrogovej akcie dvoch mužov